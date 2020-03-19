Про туалетную бумагу в эпоху коронавируса: Поэты Твери организовали конкурс

Коронавирусу назло! В то время, когда запрещаются собрания, театры и концерты ... куда перетекает культурная жизнь?

Правильно: в интернет! Первыми интернет-эвент «в духе времени» организовали тверские поэты.

- Вразрез перенесенному из-за коронавируса конкурсу молодых поэтов "Зелёный листок", проходящему на высшем уровне, в доме Поэзии Андрея Дементьева в Твери, андерграундные поэты города устраивают конкурс фатальных стихов на злобу раскупаемой впопыхах туалетной бумаги - "Белый свиток", - сообщают в группе в соцсети ВК организаторы конкурса.

- Идею придумали тверские поэты Максим Раевский и Артём Бухтеев. На фоне отменяющихся мероприятий и всеобщего страха, мы хотели подбодрить друзей, в итоге это вылилось в поддержку, обмен мнениями и большую поэтическую дружбу Всероссийского масштаба, - поделилась в разговоре с «КП»-Тверь» один из организаторов конкурса поэтесса Любовь Абракадаброва. - За первый день конкурса нам уже поступило 16 стихотворений. В них авторы рассматривают не только ситуацию карантина, но и другие актуальные темы сегодняшнего дня. Изначально конкурс был задуман как шуточное мероприятие, но участники показали активность, вовлечённость и серьёзное отношение, и мы задумались над форматом, развитием и реализацией задумки в будущем. Конечно, относиться с юмором к панике неправильно, я бы сказала, что к этому вопросу нужно подходить терпеливо, сочувственно, но не без некоторой доли оптимизма.

Итак, условия для участников:

Запости до 1 апреля 2020 года актуальный стих на актуальную тему актуального содержания!

Будет 10 финалистов.

Затем пройдёт народное голосование по итогам которого победитель получает: месячный запас туалетной бумаги.

Суперприз: маска индивидуальной защиты.

- В целях безопасности призы вышлем по почте, - заверяют организаторы.

Тем, кто захочет отправить вирши на конкурс нужно не забыть «прикрепить» к своим творениям хэштег #белыйсвиток чтобы организаторы могли их найти.

Вот так! Ударим юмором по коронавирусу!

Если и у вас есть идеи по юмористически-творческому подходу к теме переживания эпохи коронавируса и вы уже организовали конкурс тематических плакатов, скульптур и пр. С удовольствием расскажем об этом!

И... так победим!