2020-03-18T14:31:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ботаническом саду Твери распустился цветок, который отгоняет и коронавирус, и панику

Цветет он всего неделю
Ирина ТАРАСОВА
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Приходите в Зеленый дом нюхать аморфофаллюс! Помогает! Фото: Ботанический сад ТвГУПриходите в Зеленый дом нюхать аморфофаллюс! Помогает! Фото: Ботанический сад ТвГУ
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К сложившейся в мире ситуации с непонятным вирусом все относятся по-разному. Можно закрыться и переждать, а можно использовать это время как повод проявить выдумку и порадовать окружающих. Так и поступают в Ботаническом саду Тверского госуниверситета.

На днях там распустился необычный цветок - аморфофаллюс - бордовый, высотой в полтора метра, с необычным соцветием и еще более необычным, точнее, почти невыносимым запахом.

Этим и воспользовались сотрудники Сада, соорудив рядом табличку «Стоп, коронавирус!», где написали обращение ко всем своим гостям: «Друзья, Сад искренне обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса, который уже объявлен пандемией. Мы очень надеемся, что все действия, которые предпринимают в мире и в нашей стране, направлены в том числе и на опережение, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Однако все мы понимаем, что при всей необходимой осторожности и трезвом подходе к существующей проблеме не менее важно не поддаваться панике и сохранять трезвый и спокойный ум! А еще - хорошее настроение!

Друзья, среди всего шквала настораживающей, тяжелой, а иногда и противоречивой информации Сад просит вас улыбнуться! Думайте чаще о хорошем! Цените счастье жизни! И приходите в Зеленый дом нюхать аморфофаллюс! Помогает! А нашим коллегам и друзьям из других ботанических садов предлагаем флэшмоб «Лечим коронавирус ботаническими средствами»!

Нюхаем, но лучше в масках! Фото: Ботанический сад ТвГУ

Нюхаем, но лучше в масках! Фото: Ботанический сад ТвГУ

И, надо сказать, тверичане приходят и нюхают! Это подтверждает и директор ботанического сада ТвГУ Юрий Наумцев:

- Цветок родом с юга-востока Азии, поэтому имеет прямое отношение к эпицентру вируса… (смеется). Это очень уважаемое и ценимое растение – и в быту, и в медицине. У него большой съедобный клубень, который на родине едят, делают из него цукаты и не только. Внешне это красавец неземной. А вот природа его такова, что он привлекает необычных опылителей – мясных мух и других насекомых, которые прилетают на запах гниющего мяса. В этом его хитрость: он им и пахнет, и имеет такой цвет. Таким образом, аморфофаллюс выбрал себе эту группу насекомых и на них работает. Они, естественно, прилетают, лазают, есть им нечего, но цветок свою функцию выполняет: они его опыляют. Ну а что касается того, что он помогает при коронавирусе, конечно, это шутка. Хотя, с другой стороны, кто знает: запах у него до того оглушительный, что не захочешь, а вылечишься (смеется).

Кстати, Ботанический сад пока открыт, и все мероприятия в нем проходят в штатном режиме.

«Никакой паникерский ажиотаж сейчас не поможет. Да и в нашем случае все совершенно безопасно. Растения не являются переносчиками заразы. Более того, в саду очень чистый и продуваемый воздух. Так что приходите и наслаждайтесь красивыми цветами и необычными запахами!» - приглашает Юрий Викторович.

Мы лишь напомним, что в Саду сейчас вовсю цветут подснежники. Началась вторая волна первоцветов. Цветут ирисы, пушкинии, сцилла, хохлатки и др. Начинают зацветать и кустарники. Открывают бутоны рододендроны, дафны, вот-вот появятся форзиции и др. Невзирая на температурные скачки и сюрпризы погоды, ситуация в растительном мире соответствует концу апреля.

Вот он, красавец! Цветет лишь неделю. Фото: Ботанический сад ТвГУ

Вот он, красавец! Цветет лишь неделю. Фото: Ботанический сад ТвГУ

ИСТОЧНИК KP.RU

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