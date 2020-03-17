2020-03-17T17:45:04+03:00
Коронавирус Covid-19

На спектакли и в кино в Твери билеты пока продают свободно

Из-за угрозы коронавируса ограничен лишь показ детских спектаклей
Виктория ТУШКОВА
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Пока строгих запретов на массовые мероприятия в Твери нет, и люди могут пойти развеяться на свой страх и риск.Пока строгих запретов на массовые мероприятия в Твери нет, и люди могут пойти развеяться на свой страх и риск.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По рекомендациям Роспотребнадзора в Твери переходят на дистанционную работу вузы и школы, а также некоторые организации, в том числе «КП»-Тверь». Не могла не сказаться угроза коронавируса и на культурной жизни. Пока строгих запретов на массовые мероприятия в городе нет, и тверичане могут пойти развеяться. Открыты театры и кинозалы.

Но сайт Тверского театра драмы встречает посетителя объявлением : «Желающие сдать билеты должны обращаться в кассу театра». Однако об отмене спектаклей речь пока не идёт. Как сообщили нам по телефону, всё, что заявлено в афише, планируется к показу.

А вот ТЮЗ решил отменить детские спектакли на 18, 20, 24, 26, 28 и 29 марта. «Мы всегда подчёркивали, что Тверской театр юного зрителя - социально ответственный театр, поэтому мы заботимся о вашем здоровье!» - гласит сообщение на театральном сайте. Афиша спектаклей для взрослой публики пока остаётся без изменений.

Меняет формат XII областной открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Молодым — дорогу». Организаторы решили проводить его за закрытыми дверями и предупредили участников - студии и отдельных авторов, планировавших приехать на фестиваль, отменить поездку. Результаты оценки фильмов конкурсной программы можно будет узнать на сайте Тверского областного дома народного творчества и группе в социальной сети.

Что касается кино, то сегодня, 17 марта, в сети появилась информация о том, что билеты теперь продают строго через ряд — дабы удалить друг от друга зрителей и снизить тем самым возможные риски заразиться ОРВИ или коронавирусом. Однако звонок «КП»-Тверь» в кинотеатр «Звезда» информацию не подтвердил.

- Покупайте билеты, в кассе или на сайте, какие желаете, - ответили нам по телефону. А за информацию насчёт «прореживания» зрителей поблагодарили и пообещали принять к сведению. Сайт кинотеатра позволяет бронировать любые места и в любом ряду.

В кинотеатре «Синема стар» билеты пока можно купить без ограничений, но только на завтрашние сеансы. Как сообщила девушка-билетёр, уточнённое расписание на следующую неделю появится чуть позже. Но пока ни о каких изменениях персоналу не известно. В «Силвер синема» дозвониться не удалось. Но сайт кинотеатра позволяет покупать онлайн любые билеты.

В цирк пока тоже можно сходить.

- Пока никаких предписаний не было. В субботу и воскресенье планируются все заявленные представления, - сообщили на кассе Тверского цирка.

Добавим, что на настоящий момент подтверждённых случаев коронавируса в Твери и Тверской области нет. В Конаково семейная пара, в которой супруга недавно вернулась из-за границы, пока находится на карантине.

Вчера, 16 марта, в регионе создана рабочая группа по проведению профилактики и недопущению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Её возглавил губернатор Игорь Руденя. В Тверской области обещают вести круглосуточный мониторинг ситуации в образовательных учреждениях, на объектах культуры, спорта, организациях с постоянным пребыванием людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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