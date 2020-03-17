Несъёмная опалубка из армированного фибробетона: минимум усилий, максимум надёжности

Использование несъёмной опалубки из армированного фибробетона является оптимальным решением для работ, требующих высокой оперативности и повышенной надёжности, поэтому именно эта технология как никакая другая подходит для строительства и ремонта мостов и путепроводов.

Об уникальности технологии, уже завоевавшей популярность среди флагманов строительной отрасли, «КП»-Тверь» побеседовала со специалистами компании-производителя ООО «Вектор».

Быстро, надёжно и в любых погодных условиях

Несъёмная опалубка обеспечивает скорость и простоту строительства при высокой надёжности конструкции:

- технология позволяет производить работы с высокой скоростью, в том числе в труднодоступных местах. Например, при омоноличивании межбалочных швов или обустройстве карнизов;

- несъёмная опалубка удерживает бетонный раствор до застывания, превращая его в монолит, устойчивый к износу и растрескиванию. Важно, что её не надо демонтировать, а поэтому нет необходимости проводить последующие работы по шлифовке и выравниванию поверхности бетона;

- технология огнеупорная и всепогодная: она позволяет возводить и ремонтировать мосты в условиях перепадов температур и высокой влажности, защищает элементы конструкции от коррозии;

- конструкции получают отличные механические характеристики: ударопрочность, жёсткость, прочность при растяжении.

Кроме того, отмечают строители, армированная несъёмная опалубка идеальна для проектов со сложной конфигурацией благодаря высокому уровню пластичности.

Успешный опыт

Опалубку из армированного фибробетона производства компании ООО «Вектор» успели оценить ведущие специалисты строительной отрасли. Технология идеальна для использования в местах с большой транспортной проходимостью за счёт малого уровня прогиба и минимизации механических повреждений при эксплуатации, отмечают специалисты.

Очевидная выгода для строителей также кроется в том, что опалубка из стеклофибробетона позволяет вести работы быстро при минимуме затрат человеческих ресурсов. Чтобы возвести мостовые плиты, например, необходимо задействовать всего двух рабочих.

Несъёмная опалубка использовалась при строительстве искусственных сооружений, например, на трассе M-4 «Дон» и «Таврида» в Крыму, моста через канал имени Москвы, трассы в объезд Симферополя, путепровода через железную дорогу в городе Кириши, скоростной автомагистрали «Москва - Санкт-Петербург» и даже Керченского моста.

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