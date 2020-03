Афиша с 18 по 25 марта в Твери: Баховский фестиваль, конкурс поэтов "Отцы и дети" и игры для взрослых и детей

Вирусы меняют наши планы, отменяя концерты звезд, встречи и выставки. Но, к радости, не все. Некоторые мероприятия до сих пор значатся в афишах, организаторы подтверждаются, что они состоятся.

И все-таки, если так получилось, что вы остаетесь дома и надолго, а заняться нечем, то можно поиграть в игры. Кроме общеизвестных – «Лото», «Мафия», «Морской бой» – есть игры и современные. Как для детей, так и для взрослых. Вспомним и их тоже.

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает (мероприятия не отменены!)

21 марта – 1 апреля в Твери пройдет XXVIII Международный фестиваль музыки И.С. Баха: «БАХ. БЕТХОВЕН. МИРОВАЯ КЛАССИКА».

21 марта в 17.00 - ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ! В день рождения И.С. Баха!

Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата». Лауреаты международных конкурсов Дмитрий Булгаков (гобой), Роман Минц (скрипка, Великобритания), Ксения Башмет (фортепиано). Дирижер – Андрей Кружков.

В программе: И.С. Бах. Концерт для скрипки, гобоя и оркестра ре-минор, BWV 1060R. В.А. Моцарт. Концерт № 9 для фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор, KV 271. Л. ван Бетховен. Романс фа-мажор для скрипки с оркестром, ор. 50. Е. Лебедева. Сюита для гобоя и струнных. Л. Йыэлехт. «Горизонт» для скрипки, гобоя и струнного оркестра и др.

24 марта в 18:30 - Молодые дарования Тверского края. Концерт стипендиатов губернатора Тверской области.

Баховский фестиваль пройдет в Тверской филармонии. Фото: Тверская областная филармония

ГАСТРОЛИ

Симфонический оркестр RockestraLive (мероприятие не отменено!)

Перед жителями Твери выступит полюбившийся всем симфонический оркестр RockestraLive. Музыканты дадут незабываемый концерт из самых любимых и знакомых рок-хитов человечества и представят совершенно новую программу v4.0! Этот уникальный вечер будет интересен не только поклонникам рока, но и любителям академической классики. На одной сцене с бас-гитарой и барабанами будут звучать скрипки, трубы и виолончели.

- Усидеть на месте будет сложно! Гостям концерта будут представлены более двадцати мировых хитов, таких легендарных групп, как AC/DC, Metallica, The Prodigy, System of a Down, Muse, Rammstein, Queen, Evanescence, Linkin Park, Iron Maiden, Led Zeppelin, и многое другое, - комментируют организаторы концерта. Симфонический оркестр RockestraLive существует четыре года. За это время он завоевал сердца тысяч слушателей, дал более сотни концертов по всей стране.

ДК «Пролетарка»

22 марта в 19:00.

Билеты онлайн и в кассах города.

ВСТРЕЧА

С Евгением Окуневым Певец Евгений Окунев приглашает жителей Твери на свою пресс-конференцию, на которой журналисты и поклонники творчества исполнителя могут задать ему вопросы.

- Те, кто не сможет прийти на встречу, смогут задать мне вопрос в соцсетях, где будет проходить прямой эфир. Самые интересные вопросы я обязательно отмечу и вручу их авторам подарки, - отмечает Евгений Окунев.

Помимо общения, ответов на вопросы и рассказов о планах на будущее, исполнитель обещает еще и спеть любимые песни. Также участниками пресс-конференции станут творческие коллеги Евгения по ряду проектов - Марат Корнаухов и Александр Митрохин. Книжный магазин «Абракнигабра» ул. Желябова, 28. 20 марта в 18:00.

ИГРЫ

- Для детей

Золушка

Количество участников этой игры не ограничено. Скорее наоборот: чем больше игроков, тем веселее и лучше идёт игра. Все дети должны быть обуты. Вначале выбирается водящий. После этого все снимают по одному башмаку и складывают их в общую кучу. Водящий отворачивается от кучи, а другой игрок (или все игроки по очереди) достают из кучи обувь и спрашивают водящего, кому её отдать.

Процесс этот обычно сопровождается всеобщим весельем и шутками. Но это - только начало. После этого розданная обувь надевается и все веселятся ещё больше, глядя, как игроки, обутые в чужое (да ещё и разное на обеих ногах!), разыскивают свою обувь!

Поезд

Компания рассаживается, образуя круг или хотя бы просто замкнутую цепь. Берется предмет («штука»), который удобно держать и передавать. Далее «штука» передается из рук в руки по кругу, а вся компания при этом хором говорит следующие слова: «Чух-чух-чух, стучат колеса, поезд мчит меня вперед. Кто сойдет на остановке, тот нам спляшет и споет».

Человек, у которого на последнем слове оказалась в руках «штука», должен спеть или сплясать (подойдет любой номер самодеятельности).

Ассоциации

Игру называют по-разному: «Пантомима», «Ассоциации», «Крокодил». Выбираются два игрока. Один загадывает слово (существительное), а второй должен показать это слово жестами, ни говоря ни слова и не показывая на предметы. Тот, кто отгадывает загаданное слово, будет показывать следующее слово. А загадывает его тот, кто показывал предыдущее слово.

Вспомни, не глядя (зрительная память)

Каждый ли из нас хорошо представляет то, что у него почти всегда перед глазами в комнате, где он живет, где учится?

Внезапно, никого не предупредив, проведите соревнование, кто точнее скажет, сколько картин на стене, какие занавески на окне, какой рисунок на обоях, кто выше - Коля или Витя и т.п.

- Для взрослых

Повтори

Эта игра полезна тем, что отлично тренирует память. Игроки по очереди (по кругу) произносят слова либо по заранее оговоренной теме, либо просто любые. При этом прежде игрок должен повторить все ранее названные слова. Пример: «любовь» - «любовь, рассылка» - «любовь, рассылка, игра» - «любовь, рассылка, игра, комментатор»... Тому, кто сбивается, дается попытка исправиться. Если и во второй раз игрок не может повторить весь ряд, он выбывает. Последний оставшийся - победитель.

Семейка придурков

Из компании выбираются несколько человек (не больше пяти), которых выставляют за дверь. И потом приглашают внутрь по одному. Когда «жертва» входит, компания обступает ее с дикими криками: «Мы - семейка Адамс, семейка придурков!!! Порадуй нас! Сделай так, чтоб мы тебе похлопали!» И «жертва» вынуждена развлекать толпу песнями, танцами и проч., а «семейка» должна повторять все ее действия. Победивший попадает в тесные объятия семейки, и вызывается следующая жертва.

Комплименты

Из компании выбирается несколько человек, примерно восемь, желательно равное количество особ как мужского, так и женского пола. Ненавязчиво их выстраивают в линию, соблюдая чередование «мальчик – девочка». Каждый из них по очереди должен похвалить какую-то часть тела стоящего рядом человека. Слева направо. Потом - в обратном направлении (если народу много, то необязательно). А зрители все это запоминают. И - самое главное! Теперь каждый из игроков целует то место, которое он похвалил у соседа.

Забывчивая прачка

В центр комнаты приглашаются несколько пар. Каждому участнику игры завязывают глаза. Пары встают друг против друга, и ведущий (а лучше несколько помощников ведущего) прикрепляют по пять-шесть бельевых прищепок к разным участкам одежды игроков. Затем включается музыка, и по сигналу ведущего игроки должны снять друг с друга все прищепки. Зрители не должны подсказывать, где их искать. Та пара, которая справится с заданием быстрее, выигрывает конкурс. Чтобы повысить градус раскованности, можно прикрепить пять прищепок, а сказать, что их было шесть. И пусть ищут!