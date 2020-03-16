2020-03-16T17:48:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области начинают дезинфицировать автобусы, а детей переводят на дистанционное обучение

Губернатор провёл совещание рабочей группы по предупреждению и распространению коронавируса
Александр ЖМУЛИН
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Сегодня в областном правительстве прошло совещание по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе. Фото: ПТОСегодня в областном правительстве прошло совещание по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе. Фото: ПТО
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В Тверской области 16 марта создана рабочая группа по проведению профилактики и недопущению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Её возглавил губернатор Игорь Руденя.

В регионе будет вестись круглосуточный мониторинг ситуации в дошкольных и школьных учреждениях, объектах культуры, спорта, организациях с постоянным пребыванием людей.

– Для профилактики распространения коронавируса ограничиваем проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, особенно с участием иностранцев, прибывших из стран, где зарегистрирована инфекция. С этого дня начинаем реализацию дополнительных мер по профилактике и дезинфекции общественного транспорта, в том числе железнодорожного. Это также касается автовокзалов, железнодорожного вокзала, – сказал на совещании областном правительстве 16 марта Игорь Руденя.

Школам и детским садам рекомендовано перевести детей на дистанционный режим обучения. Во время каникул во всех школах и гимназиях также проведут дезинфекцию.

В регионе утвержден порядок госпитализации и алгоритм действия медицинских работников.

Организована «горячая линия» для жителей Верхневолжья, вернувшихся из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). По номеру 8-800-333-93-72 им необходимо сообщить о месте и датах их пребывания и возвращения в регион.

Как сообщило областное правительство, на сегодняшний день в Тверской области случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано.

Всю информацию по коронавирусу читайте здесь.

Игорь Руденя провёл совещание по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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