Улучшилось, но недостаточно: Тверская область - территория с недостаточной безопасностью дорог

Рейтинг безопасности дорог в субъектах страны ежегодно публикует Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог».

В свежем исследовании за 2019 год - 51 регион (оценивались только субъекты с населением от миллиона человек). Оценка каждому проставлялась по итогу сопоставления следующих параметров: количество ДТП, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями, количество погибших и раненых в ДТП, протяжённость автомобильных дорог и количество автомашин на сто тысяч населения. Данные брали из официальных источников, например, в Госавтоинспекции.

Ранжировали регионы от самого безопасного к самому опасному. Тверская область попала на 19-е место. Статистика зафиксировала у нас 1313 аварий, произошедших из-за неблагоприятных дорожных условий. Погибли в ДТП 95 человек.

Это «жёлтая зона», т. е. территории с недостаточной безопасностью. По сравнению с 2018 годом, Тверская область поднялась в рейтинге на три пункта.

Есть лишь одно «но». Судя по всему, подъём в рейтинге произошёл не по причине снижения аварийности, а из-за отрицательной динамики других регионов. Согласно рейтингу за 2018 год, в Тверской области было зафиксировано меньшее количество аварий и погибших (710 и 85 соответственно).

Из соседних регионов в исследование вошли только три: Вологодская, Ярославская и Московская области. Дороги в них, по мнению исследователей, оказались опаснее тверских. Вологодчина, которая участвовала в рейтинге впервые, заняла 23-ю позицию, это тоже «жёлтая зона». На две позиции ниже в той же зоне - Ярославская область. Оказавшись на 25-м месте, она упала на 4 пункта за год. А Подмосковье (тоже минус 4 пункта) и вовсе заняло лишь 48-ю строчку, попав в конец «красной зоны», где разместились субъекты с высокой дорожной опасностью.

Схожая с нашей ситуация в Москве (столица расположилась строчкой выше Тверской области) и в Ханты-Мансийском автономном округе (он в рейтинге идёт сразу за нами).

Самими безопасными были признаны дороги Томской области. На 444 ДТП по вине плохих дорог там приходится 24 погибших. А вот на омские дороги, занявшие последнюю строчку, выезжать страшно: 4002 ДТП, причиной которых стали плохие дороги, и 142 погибших.

КСТАТИ

Ремонтировать будем больше По официальной информации областного правительства, в 2020 году в Тверской области в 1,5 раза вырастет протяжённость региональных дорог, включённых в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В рамках нацпроекта запланирован ремонт на семи автомобильных дорогах регионального значения. Их протяжённость - 153 километра. В Твери обновят около 61,5 километра дорог. Ну а в перспективе на пятилетку на ремонт дорог в Тверской области планируется потратить более пяти миллиардов рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

То яма, то канава: жители фотографируют разбитые дороги

«Не так уж и плоха дорога, коли выбраться из ямы без помощи трактора удалось», - пошутит, бывало, неунывающий русский мужик, бросит взгляд с мудрым прищуром на окружающее его месиво, махнёт рукой… Но нет-нет, да и «запостит» в соцсеть фотографию родного сердцу бездорожья.

На такие снимки нынешней весной интернет богат. Говорят, зимние оттепели, которых у нас случилось в избытке, для дорог губительны. Просачивается вода в трещины и разломы, а потом замерзает, и - хлоп! - рвётся асфальтовое покрытие, словно отсыревшая тряпка.

Тверичане публикуют фоторепортажи с места событий в микрорайоне Мамулино-3 и на Пролетарке, живописуют свои дорожные неурядицы вышневолоцкие жители, едкие комментарии под похожими фотографиями и видео оставляют жители Торопца, Ржева, Кашина и других тверских городов и деревень.

Мы решили собрать некоторые фотожалобы водителей и пешеходов воедино. «КП»-Тверь» подготовила для вас небольшую подборку фотографий весенней тверской распутицы. Любуйтесь!

Тверь. Улица Железнодорожников. Фото: Владимир Германов

Торжок. Улица Кожевников. Фото: "Подслушано в Торжке", vk.com/podslushano_torzhok

Вышний Волочёк. Улица Думенского. Фото: "Вышневолоцкий городской округ", vk.com/vgo69

Тверь. Улица 2-я Куклиновка. Фото: Владимир Германов

Конаково. ул. Пионерская. Фото: Дима Коклов