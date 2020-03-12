Коронавирус наступает: ТЮЗ не поедет на фестиваль в Могилёв, а у «Мисс Тверь» слетел контракт в Китае

Коронавирус пока не в Твери, а потому он кажется пусть и страшным, но далеким. И мы все как-то стараемся о нем не думать. Авось пронесет, и нас не коснется. А между тем отголоски того, что где-то вирус все-таки бушует, до нас не только донеслись, но и кое-кого накрыли.

Например, «Мисс Тверь-2020» Валерия Болонкина после победы в конкурсе должна была лететь в Китай, где ее уже давно ждали. Контракты заключены, и уже весной-летом девушка должна была прибыть туда. Но... всё отменилось.

- В настоящее время все контракты приостановлены, пока никуда не еду. Будем надеяться, что это не навсегда, - ответила Валерия в тверском эфире радио «Комсомольская правда».

Контракты были заключены, весной-летом Валерия должна была прибыть туда. Но... всё отменилосьФото: Ирина ТАРАСОВА

Из-за коронавируса отменяется порядок проведения чемпионатов по футболу, что уж говорить о театральных фестивалях, пусть и международных. Например, один из них отменили в Могилеве. Крупнейший международный театральный фестиваль «М.аrt.контакт-2020» не пройдет впервые за 15 лет.

На сайте прямо написано: «В связи с угрозой распространения коронавируса Международный театральный форум М.аrt.контакт-2020» в Могилеве официально отменяется! Зрители смогут сдать билеты на спектакли «М.аrt.контакта» или обменять их на билеты на другие спектакли».

Какое отношение мы имеем к этой истории? Самое прямое: участником фестиваля был заявлен Тверской театр юного зрителя. Наш ТЮЗ должен был показывать «Чайку».

Дозваниваемся до директора театра Александра Бахарева:

- Решение отменить фестиваль было инициировано белорусским правительством. Там отменены все крупные международные проекты. А «М.аrt.контакт» - это очень крупный и авторитетный фестиваль. На него должно было приехать более 320 человек из-за рубежа. На днях мы получили официальное письмо с извинениями и просьбой приехать в том же составе через год. Мы, конечно, согласились.

- Вы расстроились?

- Без сомнения, да. Это был первый запланированный выезд «Чайки» за пределы города. Настроение немножечко упало, но вместе с тем не всё же с этой отменой потеряно в жизни. Надо просто переждать. И мы это понимаем.