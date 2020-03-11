2020-03-11T19:30:28+03:00
Общество

В Твери провели круглый стол на тему общественного здоровья и демографии

Обсуждение актуальных вопросов прошло в медицинском университете
Александр ЖМУЛИН
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И.о. декана ТГМА Алексей Давыдов, председатель городской Думы Евгений Пичуев и детский омбудсмен Лариса Мосолыгина.И.о. декана ТГМА Алексей Давыдов, председатель городской Думы Евгений Пичуев и детский омбудсмен Лариса Мосолыгина.Фото: Александр ЖМУЛИН
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11 марта в фойе актового зала ТГМУ двумя прямоугольниками сдвинули несколько столов – там был организован круглый стол «Развитие демографической и семейной политики и общественного здоровья в Тверской области». За этими столами расселись областные и городские чиновники, депутаты, представители медицины и православного духовенства. Возглавили обсуждение министр здравоохранения региона Максим Максимов, председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев, и.о. ректора ТГМУ Алексей Давыдов.

– Демография – сегодня наша главная задача, – сразу расставил приоритеты Максим Максимов.

Министр отметил, что сегодня в Твери уже есть организации, которые присоединились к нацпроекту «Демография»:

– В частности, на некоторых предприятиях внедряются программы, которые мотивируют сотрудников отказываться от вредных превычек.

Министр, а вслед за ним и другие выступающие акцентировали внимание на том, что «спасение утопающего — дело рук самого утопающего», то есть общество должно само больше заботиться о своём здоровье, а не уповать исключительно на медицину. Общий смысл круглого стола как и раз и состоял в том, чтобы развивать пропаганду отказа от вредных привычек и внедрять тренд на здоровый образ жизни в массы.

Доцент ТГМУ Андрей Радионов привёл массу примеров из истории и современного опыта о том, что на демографическую картину больше влияет не развитие медучреждений, а превентивные меры — вакцинация, отказ от вредных привычек, популяризация здорового питания и другие.

Евгений Пичуев рассказал, что Тверь входит в российскую ассоциацию «Здоровые города, районы и посёлки». И не просто входит, а является одним из лидеров по развитию общественного здоровья. Спикер городской Думы напомнил всем, что в Твери работают кабинеты здоровья в школах, разработана специальное «здоровое» меню для детсадов, уделяется большое внимание организации горячего питания в школах, реализуются различные проекты.

– Я бы отметил в том числе проект медуниверситета «Здоровое настоящее - счастливое будущее», – уточнил Евгений Пичуев. – Студенты-медики под руководством преподавателей выходят в школы и обследуют школьников, их родителей и учителей. Проводят профилактические беседы о том, как сформировать у разных поколений стереотип здорового образа жизни.

По итогам круглого стола был принята резолюция с важными предложениями для тверских властей. В частности, предложено создать межведомственный координационный совет по укреплению общественного здоровья при областном министерстве демографической и семейной политики региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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