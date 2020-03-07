«Мисс Тверь 2020» Валерия Болонкина: Услышала свое имя и не поверила!

Подводя итоги конкурса «Мисс Тверь 2020», можно сказать, что это было стильно, смело и профессионально. Как-никак, в этом году ежегодному и ожидаемому всеми шоу исполнился 31 год.

Столько лет, что в годах запутались даже ведущие и прежний организатор шоу Ольга Даргевич.

- В этом году конкурсу исполняется более 20 лет, - предположил Депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Сергей Веремеенко, открывая праздник. - Правильно Ольга? – обратился он в зал.

- 25! – раздалось в ответ.

Красивую цифру, как факт, закрепили затем и ведущие вечера, однако не учли, что после этого вот уже 6 лет организатором «Мисс Тверь 2020» выступает Евгения Акмаева. Каждый год стиль конкурса меняется, как и подход, и приглашенные гости. В этом году в основу шоу был положен минимализм и яркие колоритные детали.

Первый выход в беломФото: Ирина ТАРАСОВА

Первый выход участниц был строгим и спортивно-динамичным. Второй – в черных трико и красочных народных платках. Третьим стал творческий конкурс, где девушки делали сальто, отбивали чечетку, читали стихи и пели… Да еще как пели! И, наконец, выход в купальниках… Представьте, оранжевый фон, пальмы, зажигательная песня и стройные красавицы в купальниках, порхающие по сцене, словно экзотические бабочки.

ВОПРОСЫ О СЧАСТЬЕ, ДЕНЬГАХ И ОЛЬГЕ БУЗОВОЙ

Что порадовало в этом году зрителей и, наверное, добавило адреналина участницам, так это вопросы. По эмоциям и ответам было понятно, что на глазах рождались экспромты. О чем они были? О красоте, деньгах, кумирах, Ольге Бузовой и даже… о президенте.

«Как бы вы хотели, чтобы вас ласково называли?» - «Лерочка и котик…»

«Кто такая идеальная женщина?» - «Идеальная - это та, что не пилит мужчину, не ходит по ночным клубам, помогает окружающим. Должна ли она быть замужем? Не обязательно!».

«Кто ваш кумир?» - «Моя мама! Лучшего кумира для меня нет!»

«Чем объясняется популярность Ольги Бузовой?» - «Она оказалась в нужное время в нужном месте и проявила себя как умный человек»...

РУСЛАН МАСЮКОВ И ТАНЦЫ СО ЗРИТЕЛЯМИ

После первой части шоу предположить, кто же она, та самая, что станет королевой Твери, было не просто сложно, а невозможно. Именно этим и объяснялся длительный антракт, когда жюри принимало решение. Вместе с ним за свою мисс «Зрительских симпатий» голосовали и зрители, которые в этом году были на удивление сплоченными и очень активными. Даже поддерживающие плакаты принесли. А как кричали, когда выходили их любимицы! Это надо было слышать!

Впрочем, оглашать имена победительниц не спешили. В этом году украшением шоу, стало выступление приглашенной звезды, финалиста «Фабрики звезд» Руслана Масюкова. А где Руслан, там всегда сюрпризы. Просто петь – этого было недостаточно. На выходе участниц в шубах он заигрывал с конкурсантками, а затем спустился в зал, где приглашал девушек на танец и поздравлял их с наступающим праздником.

Выход в купальникахФото: Ирина ТАРАСОВА

ЦВЕТЫ И КОРОНЫ

И все-таки самым красивым, самым торжественным моментом стал выход всех участниц в сверкающих платьях. Мерцание пайеток на ярко-красном фоне под итальянскую арию… Стоило ли подводить итоги, когда каждая из участниц уже выглядела победительницей? Впрочем, конкурс обязывал.

Призом зрительских симпатий удостоили Александру Грунину.

Титул третьей вице-мисс завоевала Алина Середина. Татьяна Крупенина стала второй вице-мисс. Первой вице-мисс - Валерия Сафронова.

А вот «Мисс Тверь 2020» по решению жюри признали 20-летнюю Валерию Болонкину.

Корона - королевеФото: Ирина ТАРАСОВА

ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ КОРОЛЕВЫ

Думаете, корона – легкая ноша? Ошибаетесь!

После первых поздравлений, первого интервью и фотосессии, я задала вопрос Валерии:

- Какие первые ощущения испытывает королева?

Усталым голосом девушка честно призналась:

- Когда я услышала, что назвали мой номер, то даже не поняла. И несколько секунд продолжала стоять на месте. Поэтому до сих пор победу даже не осознала и не прочувствовала. Хотя нет, одно ощущение у меня есть: мне очень жарко в шубе, и я мечтаю побыстрее скинуть туфли на каблуках. Устала…

Впрочем, какая усталость, когда тебе 20 лет? Уже через полчаса девушки весело отмечали окончание конкурса на автопати в клубе «Культура». Весь столько сил было положено за эти несколько месяцев. Праздник был нужен всем: и участницам, и организаторам.

"Мисс Тверь 2020" Валерия БолонкинаФото: Ирина ТАРАСОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Мисс Комсомольская правда» стала девушка-вулкан Элина Шарапова

Красавица с глазами-звездами – именно она и стала «Мисс Комсомольская правда 2020».

Элине Шараповой 16 лет. Но, несмотря на юный возраст, энергии и уверенности в себе ей не занимать. О чем и рассказала «КП» её мама, Татьяна Шарапова.

- Она у нас девушка-вулкан. Очень самостоятельная и креативная. Появилась на свет она у нас довольно поздно. Разница со старшей дочерью 15 лет. Но она настолько нас с папой держит в тонусе, что стареть нам совершенно некогда.

На конкурс Элина, кстати, пришла сама. Узнала и решила попробовать. Родителям об этом сообщила, когда уже прошла кастинг. Отговаривать было поздно.

Более 13 лет девушка занималась фигурным катанием. После травмы из профессионального спорта ушла и решила попробовать себя в модельном бизнесе. Можно сказать, что сразу небезуспешно. Девушку на конкурсе заметили.

Мисс "Комсомольская правда 2020" Элина Шарапова с родителямиФото: Ирина ТАРАСОВА

Первый выходФото: Ирина ТАРАСОВА

Второй выход участницФото: Ирина ТАРАСОВА

Народная темаФото: Ирина ТАРАСОВА

"Мисс Тверь 2020"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Творческий конкурс участницФото: Ирина ТАРАСОВА

Было жарко!Фото: Ирина ТАРАСОВА

Творческий конкурс участницФото: Ирина ТАРАСОВА

Творческий конкурс участницФото: Ирина ТАРАСОВА

Творческий конкурс участницФото: Ирина ТАРАСОВА

Выход в купальникахФото: Ирина ТАРАСОВА

Выход в купальникахФото: Ирина ТАРАСОВА

Выход в купальникахФото: Ирина ТАРАСОВА

Выход в купальникахФото: Ирина ТАРАСОВА

Ольга Даргевич с дочкойФото: Ирина ТАРАСОВА

В антрактеФото: Ирина ТАРАСОВА

В антракте. Ведущие конкурсаФото: Ирина ТАРАСОВА

В антракте. Зрители голосуютФото: Ирина ТАРАСОВА

Выход в шубахФото: Ирина ТАРАСОВА

Зал гудит!Фото: Ирина ТАРАСОВА

Руслан Масюков зажигает!Фото: Ирина ТАРАСОВА

Руслан Масюков заигрывал с девушками из залаФото: Ирина ТАРАСОВА

Выход в вечерних платьяхФото: Ирина ТАРАСОВА

Перед награждениемФото: Ирина ТАРАСОВА

Все финалисткиФото: Ирина ТАРАСОВА