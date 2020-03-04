В политехе Твери скоро смогут считывать скрытые эмоции человека

«Человек садится в кресло, его голова, лоб, брови и щеки облепляются датчиками электроэнцефалографа, включается картинка, начинаются исследования». Примерно так можно описать фрагмент испытаний по получению сигналов активности мозга и лицевой реакции человека в тверском политехе.

Для чего это нужно? Для разработки портативного прибора по определению эмоционального состояния человека.

Над решением этой задачи в политехе напрягают умы уже несколько лет. Начало еще в 2014 году положила доктор технических наук, профессор Наталья Филатова. Сейчас работу под её руководством ведут несколько человек: доценты кафедры автоматизации технологических процессов Константин Сидоров и Наталья Бодрина, а также ассистент Павел Шемаев. Если судить по испытуемым, проект уже стал интернациональным.

– Мы проводили испытания нашей методики на студентах политеха, причём не только на русских, но и на африканцах, у которых другой менталитет и темперамент, – сообщил нам Константин.

Так и хочется сказать, что никто не пострадал. А ведь так оно и есть.

Идёт эксперимент. Фото: из архива Константина Сидорова

Ученый рассказал, что в ходе исследований студентам с прикрепленными датчиками электроэнцефалографа (медицинский прибор для исследования состояния мозга по его электрической активности) показывали различные видеоролики с позитивной и негативной информацией.

Затем с помощью сложной аппаратуры считывали эмоции подопытных. Грубо говоря, делалось это на основе электрических импульсов мозга.

– В итоге были составлены алгоритмы интерпретации сигналов человеческого мозга и отражающихся на лице реакций, - пояснил Константин. – Эти алгоритмы будут использованы при разработке портативного аппарата по определению эмоционального состояния человека. Зачем он нужен? К примеру, пригодится для оценки готовности к работе машиниста поезда. Определенный интерес к нашим разработкам уже проявили представители РЖД. Также наш проект интересен Областному психоневрологическому диспансеру. При помощи устройства они могли бы чётко фиксировать, как меняется состояние пациентов при лечении теми или иными лекарствами. Соответственно и более эффективно корректировать лечение.

На свои научно-практические изыскания ученые тверского политеха уже получили два гранта от Российского фонда фундаментальных исследований. Осталось сделать портативное устройство. Но на это еще требуется время и деньги (около 1,5 млн. рублей). Средства ученые рассчитывают получить по программе «Старт» Фонда содействия инновациям.

– Заявки мы уже подготовили, – сообщил Константин Сидоров.