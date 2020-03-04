Пациента с подозрением на коронавирус в Твери поместили в изолированный бокс

Днём 4 марта по тверским страничкам в соцсетях разлетелась информация: около здания коммерческого медцентра на проезде Швейников были замечены медики, облачённые в маски и защитные спецкостюмы. Очевидцы опубликовали фото происходящего: трое людей стоят у машины скорой помощи, на одном человеке — медицинская маска, двое других в полном защитном обмундировании.

Очевидцы поделились фотографией в группе "Женский взгляд Тверь". Один из участников группы оставил анонимный комментарий, в котором сообщил, что у пациента медцентра поднялась температура. По сведениям писавшего, человек недавно прилетел из Италии, где сейчас как раз вспышка коронавируса.

Вместе с тем, читатели «КП»-Тверь» сообщали, что утром 4 марта работники клиники «Эксперт», о которой шла речь в соцсетях, лично обзванивали каждого пациента и отменяли приём по причине технических проблем в учреждении.

Прояснить ситуацию помогла официальная информация от областной власти. Согласно полученному редакцией сообщению, пациенту, госпитализированному сегодня из платного медцентра в Калининскую ЦРБ, поставили диагноз «двусторонняя пневмония». Скажем сразу: предположение о том, что мужчина может быть заражён новым коронавирусом, пока ничем не подтверждено. Все необходимые анализы у пациента взяты, но их результат пока неизвестен.

Ситуация находится на контроле у губернатора Тверской области Игоря Рудени. Глава региона собрал совещание с участием руководителей регионального Управления Роспотребнадзора, областного Минздравоохранения и других ведомств.

– Как и требует регламент, на место выехали сотрудники скорой медицинской помощи в специальных защитных костюмах, больной сдал необходимый анализ. Сейчас он размещен в мельцеровском боксе (бокс для изоляции инфекционных больных — Ред.) Калининской ЦРБ, в течение нескольких часов мы получим заключение от Роспотребнадзора, – сообщил прессе Игорь Руденя.

На настоящий момент также известно, что специалистами Роспотребнадзора в возможном очаге заболевания проведена дезинфекция, это касается как медучреждения, из которого госпитализировали мужчину, так и места его проживания.

Напомним также, что ранее главный врач Тверского центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, главный эпидемиолог Тверской области Александр Раздорский сообщал «КП»-Тверь», что всё необходимое для проведения анализов на наличие нового коронавируса в Твери есть.

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