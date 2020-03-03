Джаз, юмор и Нью-Йорк: Зарисовки закулисья спектакля "Осторожно! Любовь!"

Жизнь за кулисами - это как жизнь в отдельно взятом городе. Нет, скорее это как одно из пространств Вселенной. Вот я в старинной Англии, а вот в России вековой давности. А на днях удалось побывать в Нью-Йорке 50-ых годов.

Все-таки потрясающее тогда было время - свободное, легкое, кокетливое, яркое... Перья и цветы на шляпках, шуршащие подолы, бабочки, жилетки, вертлявый джаз... Праздник да и только.

Пам-пам-пампарам-пампам... В полумраке закулисья смех и музыка, на рояле - жареная курица в тарелке, рядом - бокалы для шампанского. Правда, когда подхожу, понимаю, что это всего лишь реквизит. Эхх, жаль...

Впрочем, сожалею недолго. На сцене, жестикулируя, что-то страстно выкрикивает чернокожий американец. Приглядываюсь - да это же артист Алексей Великотный. Поначалу и не признала... Тут же рядом со мной интеллигентный джентльмен что-то задумчиво правит в увесистом сценарии. За очками узнаю актера Евгения Романова.

Спектакль один, эмоции разные.Фото: Ирина ТАРАСОВА

- Что исправляете?

- Не понимать... - с преувеличенно сильным акцентом отвечает герой Евгения, но не выдерживает и смеется. - Ничего не вычеркиваю. Просто... ковыряю карандашом. Нервы, нервы...

Тут уже смеюсь я. Впрочем, не только я... Экзальтированный дух волнения и новизны вместе со смехом как будто передается от актера к актеру, захватывая и случайных гостей. И вот все мы уже то хохочем, то вздыхаем, то снова смеемся или вдруг замираем и восторженно разглядываем каждого появившегося актера в новом образе.

За кулисы не входит, а вплывает роскошная дама. Тут же пристаю с вопросами.

- Я играю Флору. Это подруга главной героини, - улыбается актриса Татьяна Лугачева. - Моя Флора – это цветок, вся в любви, причем неважно к кому. Ей безразлично, как их всех зовут. Самое главное, что они в нее влюблены.

Татьяна Лугачева - Моя Флора – это цветок, вся в любви, причем неважно к кому.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Пока беседуем с "женщиной-цветком", на сцене по высокой лестнице туда и сюда снуют актеры и актрисы...

- Охх, эти платья до премьеры не доживут, - кто-то горестно вздыхает рядом со мной. Оборачиваюсь. Конечно, это художник по костюмам Ирина Подосенкова.

Не успеваю хоть что-то спросить у нее, как слышу комментарий от Евгения Романова: "За актеров, значит, не переживаете? И правильно, чего им сделается. Если что, других наберем.."

Смеемся в голос уже втроем.

Чуть дальше в кресле притулился Геннадий Бабинов - в шейном платке и ковбойской шляпе. Погружен в себя и роль. От резкой вспышки фотоаппарата вздрагивает и хватается за сердце: "Ну, вы меня и напугали!" Правда, через пару секунд и он готов рассказать о своем герое:

- Я Амброз Кемпер, художник. Свободный и влюбленный...

Алексей Майский (слева) и Геннадий БабиновФото: Ирина ТАРАСОВА

А кто же играет её? Миссис Долли, из-за которой и завертелся весь этот праздник жизни?

Дарью Плавинскую первое время было не поймать. То она за одной из кулис повторяет текст, то уже кормит с ложечки главного героя, то поет у микрофона... Ловлю ее в перерывах между сценами.

- Когда я пытаюсь охарактеризовать мою героиню, то у меня в голове кружится одна фраза - женщина-праздник. Потому что она, наверное, определяющая для нее. Моя героиня всё время повторяет: "Жизнь такая, какая она есть, мне кажется скучной, и я всё время пытаюсь ее раскрасить, добавить новых ярких эмоций и ощущений". Поэтому она и сама получает удовольствие от того, что она делает, и заставляет людей не просто сидеть и скучать, а жить полной, насыщенной жизнью и получать от этого радость. Мне эта роль дарит удовольствие, легкость и хороший заряд настроения. Что, кстати, помогает и в моей собственной жизни.

- Если все так легко и радостно, значит, и волнения нет?

- Что вы, - тут же останавливает меня Дарья Плавинская. Оно есть всегда. Тем более перед премьерой.

Дарья Плавинская - Моя героиня, женщина-праздник!Фото: Ирина ТАРАСОВА

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ПРИКЛЮЧЕНИЯ?!

Премьерный спектакль «Осторожно! ЛЮБОВЬ!» режиссёра-постановщика Александра Павлишина в Тверском театре драмы не обещает, а гарантирует наполненную искромётным юмором музыкальную комедию.

- Любите ли вы приключения? - обращаются артисты спектакля ко всем нам. - Это история о том, что всё возможно, главное – не бояться всего нового, интересного и необычного! Большой Нью-Йорк, сияющий огнями и гремящий музыкой, обещает большие возможности!

Кстати, о Нью Йорке и о том, каким его увидят зрители в спектакле... Об этом по большому секрету и тоже за кулисами рассказывает художник-постановщик – Николай Юдин.

- Нью-Йорк, середина прошлого века, время джаз-бэндов, выступлений в парках... Мы постараемся погрузить зрителей в атмосферу Центрального парка города. Всё в лампочках, карусель, звучит живая музыка... Мы хотим, чтобы все кружилось от ярких красок.

- Что тебя вдохновило на создание всего антуража?

- Сам город. Я много раз был в Нью-Йорке. Для некоторых он стеклянный, бетонный. А для местных он зеленый, потому что все стремятся в Центральный парк, убежать от домов, скрыться под деревьями. Поэтому зеленый цвет там повсеместно. Можно считать, что это главный цвет города. Это мы постараемся дать это почувствовать зрителям.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЗА КУЛИСАМИ

Только за час присутствия на репетиции мне удалось собрать несколько фраз, каждая из которых претендует на целую зарисовку. Наслаждайтесь!

- Скажите, чтобы курицу развернули, она слишком неприлично лежит (помощник режиссера Анастасия Бурова)

- Красивые женщины в спектакле будут. Мы их вам обеспечим! (актриса Дарья Плавинская)

- Опять все сначала, а стол еще не накрыт! (Алексей Майский)

- Эти костюмы до премьеры не доживут! (художник по костюмам Ирина Подосенкова)

- Я подхожу, когда она что-то чешет о свадьбе (актер Константин Василенко)

- Всё, чихнули. Дальше пойдем! (режиссер Александр Павлишин)

- Мы чихать-то будем или как? (актриса Дарья Плавинская)

- Давайте закажем шампанское! (актриса Ирина Погодина)

- Иоланта Евгеньевна, ноты ему нужны. Придумал, да. Артист, которому нужны ноты... (актриса Яна Голубева).

За минуту до выходаФото: Ирина ТАРАСОВА