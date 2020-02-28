2020-02-28T17:12:05+03:00
Общество

В Тверской области пьют много, но есть и те, кто нас опережает

«КП»-Тверь» составила рейтинг популярности крепкого алкоголя в регионах страны и узнала, где в этом списке расположилось Верхневолжье
Виктория ТУШКОВА
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Два с половиной литра горячительного успел в среднем купить каждых житель Тверской области за один квартал.Два с половиной литра горячительного успел в среднем купить каждых житель Тверской области за один квартал.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Что ж, трезвым наш регион точно не назовёшь. Разве что, по-довлатовски, «трезвым идейно». Ведь по объёму покупок крепкого алкоголя Тверская область оказалась на 19-м месте среди 85-ти субъектов РФ.

Это показал рейтинг популярности крепких алкогольных напитков среди российских регионов, который составила «КП»-Тверь». Мы опирались на данные Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. А именно — на региональную статистику объёмов розничных продаж крепкого алкоголя по субъектам Российской Федерации в последнем квартале 2019 года.

Зная, какое количество горячительного было продано на территории регионов, мы высчитали среднюю долю крепкого алкоголя, приходящуюся на каждого жителя того или иного субъекта.

В среднем каждый житель страны приобрёл за квартал 1,9 литра «крепенького». А на жителя Тверской области пришлось около 2,5 литров. Эта цифра поместила наш регион на 19 строчку в общем рейтинге приверженности к спиртному, а в Центральном федеральном округе мы и вообще взошли на третью ступень крепкоалкогольного пьедестала. В ЦФО опередили нас лишь Подмосковье (почти 3,3 литра) и один из соседей — Ярославская область (без малого 2,7 литра).

Абсолютными лидерами по продажам «огненной воды» стали субъекты Дальневосточного федерального округа — Магадан (на каждого жителя там пришлось по 4,05 литров крепкого спиртного) и Сахалинская область (по 4,04 литра). Недалеко от них ушла Республика Коми: в четвёртом квартале 2019 года там было продано по 3,7 литров крепкоалкогольных напитков на человека.

Меньше всего спиртное пользовалось спросом у жителей Чечни (0,06 литра на человека), Ингушетии (0,08 литра на человека) и Северной Осетии (0,2 литра на человека).

А КАК У СОСЕДЕЙ

Среди граничащих с Тверской областью регионов мы оказались ровно посередине. Больше всего крепкого алкоголя в IV квартале 2019 года купили в Подмосковье, Вологодской и Ярославской областях.

Жители Новгородской, Псковской и Смоленской областей закупали спиртное в более скромных объёмах.

Московская область — 3,3 литра на человека;

Вологодская область — 3 литра на человека;

Ярославская область — 2,7 литра на человека;

Тверская область — 2,5 литра на человека;

Новгородская область — 2,4 литра на человека;

Смоленская область — 2,2 литра на человека;

Псковская область — 2 литра на человека.

В таблице ниже вы можете познакомиться с данными по всем регионам страны. Количество алкоголя приведено в декалитрах, для перевода в литры сумму нужно умножить на 10 (кликните по таблице, чтобы увеличить или смотрите в большом размере по ссылке).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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