«Лыжня России 2020» в Твери удивила зимней погодой
В ночь перед стартом массового забега «Лыжня России 2020» в Твери и окрестностях выпал снег. Настоящий зимний снег. В последний календарный день зима напомнила, что она существует, пусть и один день.
Для любителей лыжного бега вопрос о состоянии лыжни на трассе в деревне Большое Гришкино оказался снятым. При уверенных минус трёх в районе старта, погода явно благоволила лыжникам.
Но, похоже, не для всех спортсменов-любителей это было очевидным. Ведь состязания из-за погоды дважды переносились. В итоге, судя по свободным парковочным местам и отсутствию привычной для такого мероприятия толкучки возле горячей еды и питья, оказалось немало и тех, кто не поверил в качество лыжни на трассе, а зря.
Тем временем со сцены, оглашая лес и не слишком многочисленных слушателей, звучали патриотично выверенные песни позитивного окраса. Они возвещали о стремлении Тверской области жить в гармонии со здоровьем и физической культурой.
Может публики было бы и больше, только от сцены до старта-финиша 150 метров вверх по склону, а до манящей горячей еды 70 метров в противоположном направлении. Вот народ уверенно и рассредоточился по территории, в соответствии со своими желаниями и стремлениями.
Свою роль сыграло и отсутствие бесплатных автобусов до места проведения массового забега, каковы ездили всегда, до того, как «Лыжню» стали проводить в Твери.
Те же, кто добрался до трассы, были довольны и лыжнёй, и погодой. Был доволен и автор этих строк.
Ну а точное количество участников мы узнаем, когда официальные органы озвучат эту цифру.
Напомним, «Лыжня России» проходит в Тверской области с 2005 года и эти старты в регионе шестнадцатые по счёту.
В прошлом году на лыжню встало 7500 человек.
Самым оживлённым, но не самым многолюдным вначале было место у сцены.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Только здесь запросто можно встретить и председателя Тверской городской думы Евгения Пичуева (смотрит в кадр) и спикера Законодательного собрания Сергея Голубева (на заднем плане без шапки).Фото: Александр ЗИНЧЕНКО
В ожидании выхода к линии старта.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
На лыжне только судьи, счёт пошёл на минуты.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Последнее судейское совещание. Словно на границе.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Минутная готовность.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
30 секунд до старта.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Старт!Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Первые метры и самые лёгкие, самые трудные.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Обошлось без завалов.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Многие бежали не для результата, а для удовольствия.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Судьи на финише так же бдительны, как на старте.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Первые финишёры.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Для этих ребят гонка завершилась.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
На финише не обошлось без падений.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Ну и фото на память.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
"Лыжня России" в Твери.Олег ЗИНЧЕНКО
ИСТОЧНИК KP.RU