«Лыжня России 2020» в Твери удивила зимней погодой

В ночь перед стартом массового забега «Лыжня России 2020» в Твери и окрестностях выпал снег. Настоящий зимний снег. В последний календарный день зима напомнила, что она существует, пусть и один день.

Для любителей лыжного бега вопрос о состоянии лыжни на трассе в деревне Большое Гришкино оказался снятым. При уверенных минус трёх в районе старта, погода явно благоволила лыжникам.

Но, похоже, не для всех спортсменов-любителей это было очевидным. Ведь состязания из-за погоды дважды переносились. В итоге, судя по свободным парковочным местам и отсутствию привычной для такого мероприятия толкучки возле горячей еды и питья, оказалось немало и тех, кто не поверил в качество лыжни на трассе, а зря.

Тем временем со сцены, оглашая лес и не слишком многочисленных слушателей, звучали патриотично выверенные песни позитивного окраса. Они возвещали о стремлении Тверской области жить в гармонии со здоровьем и физической культурой.

Может публики было бы и больше, только от сцены до старта-финиша 150 метров вверх по склону, а до манящей горячей еды 70 метров в противоположном направлении. Вот народ уверенно и рассредоточился по территории, в соответствии со своими желаниями и стремлениями.

Свою роль сыграло и отсутствие бесплатных автобусов до места проведения массового забега, каковы ездили всегда, до того, как «Лыжню» стали проводить в Твери.

Те же, кто добрался до трассы, были довольны и лыжнёй, и погодой. Был доволен и автор этих строк.

Ну а точное количество участников мы узнаем, когда официальные органы озвучат эту цифру.

Напомним, «Лыжня России» проходит в Тверской области с 2005 года и эти старты в регионе шестнадцатые по счёту.

В прошлом году на лыжню встало 7500 человек.

Самым оживлённым, но не самым многолюдным вначале было место у сцены.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Только здесь запросто можно встретить и председателя Тверской городской думы Евгения Пичуева (смотрит в кадр) и спикера Законодательного собрания Сергея Голубева (на заднем плане без шапки).Фото: Александр ЗИНЧЕНКО

В ожидании выхода к линии старта.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

На лыжне только судьи, счёт пошёл на минуты.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Последнее судейское совещание. Словно на границе.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Минутная готовность.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

30 секунд до старта.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Первые метры и самые лёгкие, самые трудные.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Обошлось без завалов.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Многие бежали не для результата, а для удовольствия.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Судьи на финише так же бдительны, как на старте.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Первые финишёры.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Для этих ребят гонка завершилась.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

На финише не обошлось без падений.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Ну и фото на память.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО