Цены с зарплатами растут в Тверской области, но ужасают показатели смертности

26 февраля руководитель Тверьстата Виктор Кулаков нарисовал журналистам подробную статистическую картину того, какие изменения произошли в регионе в разных сферах. Прозвучали как удручающие, так и обнадеживающие данные.

Остановимся вкратце на некоторых из них. По информации Тверьстата, в последние пять лет в регионе замедлились темпы роста цен на продовольственные и непродовольственные товары. Обывателей, впрочем, этот факт вряд ли воодушевляет. Но, как говорится, ближе к телу, Мопассан.

Итоги подвел Виктор Кулаков.Фото: Александр ЖМУЛИН

Цены

В общем срезе в 2019 году по сравнению с 2028-м продовольственные товары (без овощей, картофеля и фруктов) подорожали на 2,3%. Больше всего выросла цена на крупы и бобовые - на 15,7%. Причём гречка, например, стала дороже аж на 44,5%.

Молоко, колбаса, рыбопродукты и говядина подорожали на 4,5-5,4%, мясные консервы, творог, мука, сыр и сливочное масло - на 5,8-9,4%. Больше, чем на 5% выросла цена на яблоки и апельсины. На водку не сильно - на 1,9%.

При этом, как опять же утверждает Тверьстат, сахар подешевел на 40,2%, яйца - на 8,6%, мясо птицы - на 5,3%.

Довольно сильно снизилась цена на картошку - на 52,6% и капусту - на 38,1%. Лук подешевел на 24,8%, морковь - на 20,9%. Кроме того, что удивительно, стали дешевле и помидоры. На 11,2%.

Непродовольственные товары подрожали на 3,8%. В том числе на 5% в целом повысились цены на лекарства. При этом смартфоны, например, подешевели на 18,1%.

Жилищно-коммунальные услуги подорожали в среднем на 2,3%. больше всего выросла плата за холодное водоснабжение - на 4,8%.

Медуслуги подорожали в среднем на 4,3%. А услуги страхования - на 15%.

Цены на рынке жилья выросли на 5,3% за «вторичку» и 4,7% - за новые квартиры без отделки. Это на фоне того, что Тверская область заняла первое место по темпам ввода жилья в ЦФО в 2019 году, обогнав даже Москву.

Заработная плата

За последние пять лет среднемесячная зарплата в Верхневолжье увеличилась на 8481 рубль, то есть в 1,3 раза. Рост уровня зарплат в 2019 году по сравнению с 2018-м составил 6,7%. Средний размер оплаты труда в регионе - 33285 рублей. По этому показателю Тверская область в январе-ноябре 2019-го занимала 10-е место среди 18 регионов ЦФО.

Рынок труда

В 2019 году на работу было принято на 18,3% больше граждан, чем в 2018-м. Всего 3249 человек. Причём 2930 из них трудоустроены во внебюджетной сфере.

Больше всего человек - 1037 - пошли в строительство. 664 - на обрабатывающие производства, 254 работника нашли себя в сферах транспортировки и хранения.

На начало 2020 года на учете в службе занятости состояло 5 тысяч незанятых граждан. Это на уровне начала 2019-го. При этом статус безработного имели 4,2 тысячи человек. Это 0,6% рабочей силы региона. На этом фоне показательно, что предприятиям Верхневолжья были нужны 12,5 тысячи человек.

По уровню регистрируемой безработицы Тверской регион делит 6-9-е места с Белгородской, Ивановской и Курской областями в ЦФО.

За последние пять лет количество безработных в Верхневолжье снизилось на 4,1 тысячи человек, или на 49,5%.

Демографическая обстановка

Здесь ситуация действительно мрачная. С начала 2016 года количество населения региона уменьшилось на 44,4 тысячи человек. Это как будто вымер целый Калининский район.

Проблема в том, что в основном сокращение населения вызвано высокой смертностью.

На 1 января 2020 года численность населения Тверской области составляла более 1 260 000 человек. Это на 9,3 тысячи граждан меньше, чем в начале 2019-го.

Уровень рождаемости в 2019-м по сравнению с 2018-м снизился на 5%. Позитив можно увидеть в том, что немного снизилась и смертность. На 3%.

По уровню рождаемости в 2019 году Тверская область среди регионов России занимала 67-68-е место, по смертности - третье. Причём в ЦФО по смертности мы на первом месте.