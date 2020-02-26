«Эх, гульнем!» Где в Твери отметить Масленицу

Если вы еще не решили, где встретить Масленицу, то эта заметка для вас. Отмечать праздник начали в библиотеках, музеях и досуговых центрах города уже с середины недели. Но все-таки главные гулянья пройдут в воскресенье, 1 марта.

29 февраля

Детский музейный центр

«Масленица-Блиноеда».

В 17:00.

Семейная этностудия «Матица» расскажет гостям масленичную сказку, участниками которой они смогут стать. Также посетители услышат старинные масленичные обрядовые песни, поиграют в веселые игры.

Ул. Советская, д. 3а.

Вход: от 50 руб.

Запись по телефону 45-71-76.

Также в этот же день народные гулянья пройдут с 12:00 на площади перед ДК пос. Сахарово и на площадке перед ДЦ «Истоки».

1 марта

С 12:00 Масленицу начнут отмечать в ДК «Затверецкий», ДК пос. Литвинки, ДК пос. Элеватор, ДК «Синтетик», у ДЦ «Мир» и на бульваре Цанова.

Но главные городские гуляния по традиции пройдут в горсаду.

- Городской сад. С 12:00 до 16:00

С полудня здесь начнут работать две основные площадки. Первой станет сцена горсада с тематической программой. Ее участниками станут городские творческие, вокальные и танцевальные коллективы.

Вторая площадка раскинется около масленичного столба. Покорять столб могут все желающие. Подарки гарантированы.

Около центрального входа в горсад заработает площадка исторических клубов «Молодецкие потехи», на которой будут представлены костюмированные показательные выступления и бои. Гости праздника смогут принять участие в подвижных играх и забавах.

Юных горожан будут ждать в зоне детских аттракционов, там пройдет анимационная развлекательная программа.

Также в программе: традиционная битва «стенка на стенку», выступления хоров в зоне фонтана и, конечно, масленичные угощения - блины с разными начинками, баранки и горячий чай.

Не забудут и про спорт. Мужчин ждут спортивная программа на площадке ГТО «Подтянись к движению!» (прыжок в длину с места, наклон на тумбе, подъем гири, стрельба из электронного оружия); соревнования по перетягиванию каната «Сильнее всех»; соревнования по армрестлингу; футбольная программа и т.д.

Завершится общегородской праздник в 16:00 сожжением чучела Масленицы.

Гости праздника смогут принять участие в играх и забавахФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- ДК «Пролетарка».

С 12:00 до 15:00

Центральная площадь перед Дворцом станет большой театральной сценой, где гостей будут встречать символические сказочные герои Пролька и Молька, известные по новогодней программе сказочные эльфы со своими братьями и сестрами. Особая роль на Масленице отведена сказочной русской печке, но об этом смогут узнать только те, кто в этот день прикоснется к ней и подружится с Пролькой и Молькой.

Продолжится праздник народными гуляньями со сказочными героями и символическим сожжением чучела. Украшением праздника станет большой концерт из лучших номеров народного фольклора студий и коллективов Дворца культуры «Пролетарка».

Завершится праздник в 14:00 подарком для самых маленьких гостей. Для них покажут мультипликационную программу.

- Домотканово.

С 12:00 до 16:00

В программе - народные песни, традиционные хороводы, проводы зимы и закликание весны от фольклорного ансамбля «Межа» (руководитель Ирина Некрасова).

Катание на лошадях, блины, перетягивание каната и шутливые поединки также запланированы. В финале программы в 16:00 - сжигание чучела Масленицы.

Дер. Красная Новь (Мемориально-художественный музей Валентина Серова в Домотканово).

Вход на территорию парка 50 руб., дети дошкольного возраста - бесплатно.

Справки по телефону 8-903-034-33-11.