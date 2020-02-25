2020-02-25T17:31:14+03:00
Общество

В Тверской области усилят контроль за своевременным исполнением нацпроектов

На заседании областного правительства рассмотрели итоги реализации национальных проектов в регионе в 2019 году и планы на 2020-ый
Александр ЖМУЛИН
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Губернатор Игорь Руденя акцентировал внимание на том, что надо усилить контроль за работой подрядчиков. Фото: ПТОГубернатор Игорь Руденя акцентировал внимание на том, что надо усилить контроль за работой подрядчиков. Фото: ПТО
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8,7 млрд рублей финансирования (седьмое место в ЦФО), 51 региональный проект, 142 мероприятия (стройки, ремонты и т.д.). Таковы общие цифры, характиризующие результаты нацпроектов в Тверской области в 2019 году.

– Президент Владимир Путин подчеркнул, что важнейшими направлениями национальных проектов являются демография, здравоохранение, развитие экономики, инфраструктура, экология и культура, – отметил в своём вступительном слове губернатор Игорь Руденя.

Глава региона уточнил, что именно по этим направлениям в области и идёт основная конретная работа в рамках нацпроектов.

Министр экономического развития Иван Егоров сообщил, что финансирование нацпроектов в регионе увеличится в этом году на 3,2 млрд рублей. Фото: ПТО

Министр экономического развития Иван Егоров сообщил, что финансирование нацпроектов в регионе увеличится в этом году на 3,2 млрд рублей. Фото: ПТО

Конкретики внёс вызванный для доклада за трибуну региональный министр экономического развития Иван Егоров.

Он напомнил, что построены и открыты школа в Брусилово в Твери, два детсада в Старицком и Лихославльском районах, отремонтировано почти 140 км дорог, поставлено более 130 единиц медоборудования в сердечно-сосудистые центры и областной онкодиспансер, благоустроено 56 дворов и 93 общественных пространства, расселено 190 человек из аварийных домов, созданы центры цифрового образования «IT-куб» и поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в Твери. И это далеко не всё.

На этот год – планов не меньше, а финансирования – больше.

– В 2020 году на реализацию нацпроектов в Тверской области направят 11,9 млрд рублей, из которых 7,6 млрд – средства федерального бюджета, 4,3 млрд – областного, - сообщил Иван Егоров.

Среди приоритетных задач – завершение строительства семи детсадов в Твери, Торжке, Торопецком, Калининском, Лихославльском, Максатихинском районах, а также школы на 1224 места в микрорайоне «Радужный» в областной столице.

По направлению здравоохранения запланировано создание двух центров амбулаторной онкопомощи в Твери и Вышнем Волочке, а также 16 модульных ФАПов в 15 муниципалитетах.

В планах по благоустройству – приведение в порядок 26 дворов и 64 общественных пространств в 38 муниципальных образованиях. Продолжится и расселение граждан из аварийного жилья (в этом году – с 5,56 тыс. кв. метров).

Среди других крупных проектов – модернизация водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста в Твери, реконструкция блока биоочистки канализации и водозабора в Кесовой горе.

Губернатор, а вслед за ним и министр-докладчик констатировали, что реализация нацпроектов в регионе идёт не так гладко, как хотелось бы...

Чтобы впредь избежать подобного, в регионе будет усилен контроль за графиком исполнения работ по нацпроектам, в том числе путём особого мониторинга ситуации конкретно по каждому объекту.

Требует дополнительных решений и стратегия работы с подрядчиками. Игорь Руденя на заседании высказал идею о кредитной поддержке подрядных организаций со стороны банков на стадии реализации проектов. Это актуально, так как регион не практикует предоплату, расплачиваясь во факту исполнения контракта. А у небольшой подрядной организации, как показывает опыт, могут возникнуть проблемы со своевременным окончанием работ из-за нехватки собственных средств.

Разработать механизм поддержки подрядчиков банковскими кредитами поможет кандидат экономических наук доцент кафедры госуправления ТвГУ Марина Цуркан. Она была приглашена на заседание в качестве эксперта и положительно оценила идею Игоря Рудени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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