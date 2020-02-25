2020-02-25T17:31:14+03:00
Общество

Власти Твери хотят пересадить горожан на самокаты

Пока идет поиск инвесторов, готовых вложиться в проект
Алина ПЕТРОВА
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..Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В обозримом будущем в Твери может появиться единая городская сеть пунктов проката самокатов. Это проект Минстроя России «Умный город», который воплощают в жизнь в регионах с 2019-го по 2024 год. Здесь в приоритете развитие общественных пространств. - Городской самокат - современный, простой и доступный способ передвижения, альтернативный городскому транспорту. Городскую сеть планируется создать таким образом, чтобы самокат можно было взять в прокат в одном районе города и вернуть на станцию в другом, - поясняют в горадминистрации. Оплатить аренду можно будет через мобильное приложение в телефоне. Станции проката самокатов планируется разместить: на набережной Афанасия Никитина и городком пляже, на проспекте Ленина напротив Политеха, на проспекте Калинина рядом с ДК «Пролетарка», на Пролетарке рядом с памятником «Договор тысяч», в Первомайской роще, в поселке Химинститута рядом с ДК «Синтетик», на аллее Славы на бульваре Гусева, в сквере на улице Королева, в яблоневом саду на Ипподромной, в Бобачевской роще, рядом с Дворцом пионеров, у фонтана на Театральной. Но это в будущем, а пока городской департамент экономического развития ищет инвесторов для воплощения в жизнь самокат-проекта.

Желающие вложиться в проект могут обращаться по адресу: 170001, Тверь, пр-т Калинина, 62, каб. 68, адрес электронной почты: bipr@adm.tver.ru, департамент экономического развития администрации города Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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