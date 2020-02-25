В Тверской области убивают и грабят больше, чем в других регионах России
О том, что в Верхневолжье жить тревожно, в минувший четверг депутатам регионального парламента доложил начальник Управления МВД РФ по Тверской области полковник Петр Пырх. Парламентарии документ приняли к сведению.
Особенно непросто с нетяжкими бытовыми преступлениями.
В перспективе допвыплаты сотрудникам патрульно-постовой службы и участковым уполномоченным полиции должны, по словам главы ведомства, стабилизировать обстановку в общественных местах, в жилом секторе.
Преступность в Верхневолжье в цифрах (2019 год)
Рост зарегистрированных преступлений - 5,9%.
Уровень преступности (на 100 тыс. населения)
Тверская область - 1632,9 преступлений
Центральный федеральный округ - 1157,3 преступлений
Россия - 1379,2 преступлений
Особо тяжкие преступления (на 100 тыс. населения)
Тверская область - 345,8 преступлений
Центральный федеральный округ - 317,1 преступлений
Россия - 336,6 преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU