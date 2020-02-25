В Тверской области убивают и грабят больше, чем в других регионах России

О том, что в Верхневолжье жить тревожно, в минувший четверг депутатам регионального парламента доложил начальник Управления МВД РФ по Тверской области полковник Петр Пырх. Парламентарии документ приняли к сведению.

Особенно непросто с нетяжкими бытовыми преступлениями.

В перспективе допвыплаты сотрудникам патрульно-постовой службы и участковым уполномоченным полиции должны, по словам главы ведомства, стабилизировать обстановку в общественных местах, в жилом секторе.

Преступность в Верхневолжье в цифрах (2019 год)

Рост зарегистрированных преступлений - 5,9%.

Уровень преступности (на 100 тыс. населения)

Тверская область - 1632,9 преступлений

Центральный федеральный округ - 1157,3 преступлений

Россия - 1379,2 преступлений

Особо тяжкие преступления (на 100 тыс. населения)

Тверская область - 345,8 преступлений

Центральный федеральный округ - 317,1 преступлений

Россия - 336,6 преступлений.