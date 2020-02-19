2020-02-19T17:12:32+03:00
Здоровье

Скорая кардиопомощь: В Тверской области «сердечникам» помогут на расстоянии

Работа консультативного кардиоцентра ОКБ и новые ЭКГ позволили снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Вот так выглядит дистанционный консультативный кардиоцентр в ОКБ.Вот так выглядит дистанционный консультативный кардиоцентр в ОКБ.Фото: Александр ЖМУЛИН
Изменить размер текста:

С виду обычный кабинет, компьютеры, на дисплеях которых периодически высвечиваются чьи-то кардиограммы и еще какие-то замысловатые строки. Так выглядит сегодня дистанционный консультативный кардиоцентр в кардиологическом отделении на девятом этаже областной клинической больницы.

В нём, сменяя друг друга ежесуточно, дежурят по пять кардиологов. К ним со всего Верхневолжья от фельдшеров «летят» данные о пациентах с сердечно-сосудистыми недомоганиями... В ответ из ОКБ поступают молниносные консультации, указания о госпитализации или срочной транпортировке больных в Тверь

Раньше ставить диагноз приходилось со слов врачей «скорой». Некоторые медики направляли фото ЭКГ по электронной почте. Понятно, что словесные описания кардиограммы отражались в итоге на качестве оценки состояния больного, и дальнейшем лечении.

Дистанционный кардиоцентр в ОКБ был создан в 2017 году. А в 2018-м для служб скорой помощи региона закупили первую партию электрокардиографов с функцией дистанционной передачи данных. Всего 115 ЭКГ.

Врачи скорой говорят, что работать с новым электрокардиографом легко. Фото: Александр ЖМУЛИН

Врачи скорой говорят, что работать с новым электрокардиографом легко.Фото: Александр ЖМУЛИН

Таким образом, в Верхневолжье ускорили процесс оказания скорой помощи «сердечникам». Это дало плоды. По итогам 2018 смертность от сердечно-сосудистых заболеваний сократилась сразу на 17,1%.

- Как показал опыт, консультация врача областной больницы сильно помогает фельдшерам, - заметил в разговоре с журналистами главврач ОКБ Сергей Козлов. - Подобная практика снижает до минимума риск ошибки при оказании скорой помощи больному.

К примеру, благодаря прямым указаниям специалистов кардиоцентра бригады скорой помощи на ходу стали чаще делать больным тромболизис (высокоэффективную экстренную терапию).

- Правда, к сожалению, еще есть случаи, когда фельдшеры почему-то не обращаются к специалистам дистанционного кардиоцентра, - признался главврач ОКБ. - Но таких случаев становится всё меньше.

Сергей Козлов рассказал, что позитивная тенденция снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний продолжилась в Тверской области и в 2019 году. При этом главврач констатировал, что число кардиозаболеваний в регионе продолжает расти. Впрочем, это общая картина для всей страны. На этом фоне очень актуально запланированное создание в Ржеве второго регионального кардиоцентра.

В этом году «скорым» региона по линии нацпроекта «Здравоохранение» передали еще 57 новых электрокардиографов.

- Таким образом, на сегодняшний день почти все бригады скорой помощи в Тверской области оснащены ЭКГ с функцией дистанционной передачи данных, - сообщил главврач Тверской станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.

Он также рассказал, что за прошлый год дистанционный кардиоцентр ОКБ помог оказать скорую помощь 15 тысячам пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

ОФИЦИАЛЬНО

Игорь Руденя, губернатор Тверской области:

- С 2019 года мы начали активную программу по развитию регионального здравоохранения. На первый план вышла служба скорой помощи, развитие высокотехнологичной медицины, детских медицинских учреждений, выполнение других задач в рамках национального проекта. Служба скорой медицинской помощи должна стать самым оперативным, высококвалифицированным и передовым звеном в системе здравоохранения Верхневолжья.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2,1 млрд рублей направят в регионе на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в 2020-м году. Общий объем финансирования госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» в 2020 году составит более 15 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Дошколят в Тверской области поили поддельным молоком
Директор фирмы в Тверской области подозревается в хищении средств материнского капитала
Женщина лишилась ноги, попав под поезд в Тверской области
В двух городах Тверской области продавали орехи и сухофрукты сомнительного качества
В Тверской области домашняя собака заразилась бешенством
Госавтоинспекторы объяснили, почему эвакуируют "шатлы" с улиц Твери
"Лыжню России-2020" в Твери перенесли на 29 февраля
С улиц Твери эвакуируют новые маршрутки-шатлы
В период с 22 по 24 февраля МРЭО ГИБДД по Тверской области работать не будут
"Динамо" Тверь завершило сезон чемпионата ВХЛ на десятом месте
В Тверской области жители обнаружили в реке тело убитого мужчины
В Твери в результате ДТП иномарка врезалась в столб, пострадал водитель
Мать-алиментщица будет отрабатывать долги на исправительных работах в Тверской области
Ранее судимый житель Твери украл у москвича барсетку с деньгами
Власти Твери хотят эвакуировать брошенную в Заволжье иномарку
На перекрестке в Пролетарском районе Твери сбили пешехода
В Твери запустили новый автобусный маршрут №6
На Петербургском шоссе в Твери легковушка протаранила 208-ю маршрутку
«В гостях у епископа»: Митрополит Тверской и Кашинский Савва приглашает горожан на встречу
Жителей Твери приглашают в императорские комнаты железнодорожного вокзала Твери
Центрально-Лесной заповедник в Тверской области прошёл проверку на самый чистый воздух
В Твери будут судить водителя, который на "КАМАЗе" сбил пешехода
«Бородатый» Dj OvcharOff приглашает на вечеринку в Твери
Два человека пострадали в ДТП в Калининском районе Тверской области
"Транспорт Верхневолжья" выпускает свои автобусы на маршрут №6 в Твери
В Тверской области машиниста будут судить за хищение дизельного топлива
В Твери отпраздновали 101-ую годовщину со дня образования транспортной полиции