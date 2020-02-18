2020-02-18T13:51:25+03:00
Общество

Впервые за 30 лет в парке Победы Твери включат фонтан с подсветкой

«КП»-Тверь» узнала, когда его включат, и проверила, как гидросооружение выглядит сегодня
Виктория ТУШКОВА
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Работающим этот фонтан горожане пока не видели.Работающим этот фонтан горожане пока не видели.Фото: Виктория ТУШКОВА
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О том, что нынешним летом фонтан в парке Победы начнёт работать по своему прямому назначению, сообщила администрация Твери. Известие совершенно неожиданное: около 30 лет огромный по меркам Твери фонтан просто простаивал вместе с полюбившими его утками или служил прудом для катания с детьми на катамаранах.

Оказалось, готовить к запуску фонтан начали ещё в 2019 году.

- В прошлом году мы получили фонтанное оборудование, предварительно смонтировали его у себя на производстве. Нам осталось провести к фонтанной чаше электрику для питающих насосов, - рассказал «КП»-Тверь» директор Тверского муниципального предприятия «Дирекция парков» Максим Рупанов. - Саму чашу мы тоже отремонтировали в прошлом году: переложили плитку, покрасили, забетонировали швы. Так что у нас всё готово к монтажу, и мы планируем запустить фонтан к 1 мая.

Огромная чаша фонтана в парке Победы облицована двумя видами плитки: по внешней стенке серой, под мраморный камень, а по верхнему краю ярко-голубой, в клеточку. Изнутри чашу также выкрасили голубой краской. Сейчас она наполнена льдом, кое-где можно заметить вмёрзшую в лёд пустую стеклотару. Остаётся надеяться, что, когда фонтан запустят, привычка использовать его в качестве гигантской урны останется в прошлом.

Ну, а как фонтан будет выглядеть в итоге, в «Дирекции парков» пока держат под большим секретом: не хотят портить горожанам сюрприз. Однако кое-что «КП»-Тверь» выведать удалось.

- Для нашего предприятия это первый опыт такого плана, фонтанами мы пока не занимались. Поэтому рассматриваем два плана действий. По первому, оптимистичному, если мы всё успеем, фонтан запустим с подсветкой, - приоткрыл завесу тайны Максим Рупанов. - Если же мы что-то будем не успевать, фонтан запустим, а подсветку будем доделывать уже во время его работы в июне.

Плитку переложили в 2019 году. Фото: Виктория ТУШКОВА

Плитку переложили в 2019 году.Фото: Виктория ТУШКОВА

Пока чашу фонтана некоторые используют вместо урны. Фото: Виктория ТУШКОВА

Пока чашу фонтана некоторые используют вместо урны.Фото: Виктория ТУШКОВА

Фонтан в парке Победы действительно большой: в кадр вошла только половина чаши. Фото: Виктория ТУШКОВА

Фонтан в парке Победы действительно большой: в кадр вошла только половина чаши.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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