Афиша с 19 по 24 февраля в Твери: День защитника Отечества, фейерверк и «Монгол Шуудан»

Эти выходные будут особенными, хотя бы потому, что они будут больше на один день. Впереди же праздник - День защитника Отечества.

Этим, кстати, объясняется и тематика многих мероприятий, что пройдут в ближайшие дни. Впрочем, лирики тоже будет достаточно!

ПРАЗДНИКИ

День защитника Отечества

- Торжественные мероприятия

В Твери в рамках Дня защитника Отечества пройдут праздничные концерты, акции. 23 февраля, в воскресенье, праздник начнется с церемонии возложения цветов.

В 9:00 в Пролетарском районе состоится возложение цветов у мемориального комплекса на Комсомольской площади - у памятника Степану Горобцу.

В 10:00 у братского захоронения в поселке Мигалово и у Волынского захоронения состоятся митинги. В это же время пройдет возложение цветов на Смоленском воинском захоронении.

В центре города цветы будут возлагать к братскому захоронению на площади Ленина в 10:15 и у стелы «Тверь - город воинской славы» в 11:00.

В 11:00 в ДК «Пролетарка» состоится праздничный концерт.

А в 20:00 над городом у обелиска Победы запустят праздничный фейерверк.

- «Наши бессмертные песни и стихи»

В День защитника Отечества в Твери пройдет праздничный концерт «Наши бессмертные песни и стихи». Это будет музыкально-поэтический вечер. Перед гостями выступят певец Евгений Окунев и актер Тверского академического театра драмы Геннадий Бабинов.

- Я спою для вас легендарные военные песни, а Геннадий Бабинов прочтёт любимые фронтовые стихи, - приглашает всех Евгений Окунев.

Дом поэзии Андрея Дементьева

ул. Андрея Дементьева, д. 18/20.

Сбор гостей 23 февраля с 13:30, начало концерта в 14:00.

Билеты - в кассе Дома поэзии. Справки по тел. (4822) 777-838, 777-839.

Сбор гостей 23 февраля с 13:30. Фото: Дом поэзии Андрея Дементьева

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

25 февраля 18:30 - лекция-концерт «Четыреста лет клавирной музыки». Лауреат международных конкурсов Кирилл Прокопов (клавесин, фортепиано). Ведущая – профессор МГК им. П.И. Чайковского Ольга Филиппова. В программе: И.Я. Фробергер. «Жалоба, написанная в Лондоне для рассеяния меланхолии»; И.С. Бах. Фантазия ля-минор, BWV 922; Ж.-А. Д Англебер. Эпитафия господину Шамбоньеру; Г. Муффат. Пассакалия соль-минор и др.

26 февраля в 18:30 - Концерт органной музыки. Впервые в Твери! Арно Хартманн (орган, Германия) В программе: произведения И.С. Баха, И. Брамса, Н. Гаде, Ф. Листа, А. Глазунова, А. Гречанинова, С. Танеева и др.

«Звонче соловья!»

Ежегодный конкурс исполнителей народной песни пройдет в Твери. В мероприятии примут участие народные коллективы Твери и Тверской области, которые исполнят перед жюри знакомые и неизвестные народные песни.

Победителей выберут в номинациях: хоры, ансамбли, дуэты, трио, сольное исполнение. Подать заявку можно на сайте МБУ «Дворец культуры поселка Литвинки».

ДК поселка Литвинки 22 февраля

ГАСТРОЛИ

«Монгол Шуудан» и 30 лет альбому «Гуляй Поле».

Поклонников ждет презентация альбома «Гуляй Поле Реанимация». Музыканты обещают: гости услышат все хиты!

- Вы окунетесь в атмосферу взрывающихся бомб, свистящих пуль и сабельных атак. Феерическое шоу и анархический угар гарантированы! - обещают организаторы.

Группа «Монгол Шуудан» известна целевой аудитории своей верностью исторической теме и приверженностью к базовым принципам анархического движения. Несмотря на то, что группа всегда находилась в стороне от так называемого «русского рока», она известна широким массам населения по своему бронебойному хиту «Да, теперь решено без возврата…», она же «Москва» на стихи Сергея Есенина, без которой не обходится ни одна радиостанция РФ.

Клуб «Биг Бен», ул. Брагина, 2.

21 февраля в 19:30.

Альтернативный этноэкстрим группы «Ива Нова».

«Ива Нова» - это альтернативный этноэкстрим, который сочетает в себе славянские мотивы и панковский напор, танцевальные техноритмы и авангардные шумовые эффекты. С ними пишется один из самых уникальных голосов планеты Альберт Кувезин и сотрудничают музыканты группы «АукцЫон». У группы в достатке и изобретательности, и энергии. Залихватскую удаль и не по-женски мощный драйв питерские девушки сочетают с этническими экспериментами и мелодическими интерпретациями.

Кстати, «Ива Нова» уже успела погастролировать по миру. Помимо выступлений в России, была в странах Европы: Германии, Голландии, Бельгии, Франции, Австрии, Швейцарии, Словении, Словакии, Хорватии, Румынии, Венгрии и др.

Клуб «Биг Бен», ул. Брагина, 2.

22 февраля в 18:00.

ВЫСТАВКИ

Планшетная передвижная выставка «Казачество на государевой службе» открылась в Твери. Все экспонаты созданы на основе материалов Государственного исторического музея.

Выставка организована в рамках проекта по созданию Центрального музея российского казачества, который расположится в Москве на Измайловском острове. Проект охватил более 20 регионов России.

В экспозиции - более 30 планшетов с репродукциями литографий, картин, фотографий, документальных свидетельств. - Выставка включает четыре тематических раздела. Представленные материалы повествуют об общественной организации казачества, укладе, жизни, культуре, народном творчестве, домашнем быте, психологии и этностереотипе, который всегда отличался от других жителей, - уточняют организаторы.

Музейно-выставочный центр им. Л. Чайкиной ТОДНТ

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16.

Выставка будет работать до 29 февраля.