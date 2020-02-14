Финалисты конкурсов "Учитель года" и "Воспитатель года" шутили про педагогическую нагрузку и образовательный стандарт

14 февраля во Дворце творчества детей и молодёжи выбирали лучшего учителя и воспитателя Твери. На сцене ДТДМ финалисты муниципального этапа конкурсов "Учитель года 2020" и "Воспитатель года 2020" показывали творческие задания.

Сравнивая с конкурсами предыдущих лет, в этот раз творческие задания были ну очень смешными. В смысле, юморили педагоги часто, от души и раскрепощённо. Шутили, в том числе, о наболевшем: требованиях Федерального государственного образовательного стандарта, третьем классном руководстве "в одни руки", проверках Роспотребнадзора или обязанности учителя писать горы отчётов. Залу, где педагогов собралось большинство, юмор был близок: смеялись громко и, определённо, искренне.

Участники конкурса, которые не вышли в финал, пришли поддержать коллег.Фото: Виктория ТУШКОВА

Все финалисты были отмечены жюри. Призёрами муниципального этапа конкурса "Учитель года-2020" стали: Анастасия Котова (учитель истории и обществознания средней школы №14), Вера Гаврилова (учитель математики средней школ №36) и Елена Беляева (географ гимназии №44).

Призёры конкурса "Воспитатель года 2020" - Виктория Щурова (детский сад № 142), Наталья Галкина (детский сад № 166) и Анжела Громова (детский сад № 62).

Призёрам конкурса положена надбавка: на протяжении года они будут получать 30% от оклада плюсом к своим заработкам.

Лавры победителей конкурсов педагогического мастерства и звания лучших учителя и воспитателя Твери 2020 года получили Юлия Румянцева (средняя школа №1, учитель начальных классов) и Елена Васильева (детский сад № 65).

Они будут представлять Тверь в областном этапе конкурса. Ну а далее, если повезёт, - сражаться от Тверской области в конкурсе общероссийском. Испытание это не из лёгких даже для педагога со стажем.

Воспитатель года Елена Васильева (слева) и воспитатель года по версии читателей "КП"-Тверь" Ирина Аксёнова (справа)Фото: Виктория ТУШКОВА

- Я работаю учителем 22 года, но только сейчас впервые почувствовала, что готова принять участие в таком ответственном конкурсе, - поделилась с журналистами победительница, учитель начальных классов Юлия Румянцева. - Как ни странно, самым сложным конкурсным заданием стало то, что я делаю каждый день - урок с ребятами, третьеклашками.

Высокую степень ответственности, упавшую на плечи победителей, немного подсластит прибавка к жалованью. Весь год лучшим учителю и воспитателю будут платить 50% сверх оклада.

А "КП"-Тверь", не нарушая доброй традиции, наградила победителей народного голосования, проходившего у нас на сайте. Лучшим учителем по версии читателей "Комосомолки" стала Диана Потинян (педагог школы №42, учитель русского языка и литературы), а лучшим воспитателем - Ирина Аксёнова (педагог детского сада №20/1, инструктор физической культуры). Они забили свой педагогический гол престижа и получили дипломы и подарки от редакции.

Учитель года по версии наших читателей - Диана Потинян.Фото: Виктория ТУШКОВА

Ох уж этот федеральный государственный образовательный стандарт!Фото: Виктория ТУШКОВА

Костюмы - просто блеск.Фото: Виктория ТУШКОВА

Персонажи в творческих номерах были колоритныеФото: Виктория ТУШКОВА

Дети помогали педагогамФото: Виктория ТУШКОВА

Студия танца "Романтики"Фото: Виктория ТУШКОВА

Настоящий театр.Фото: Виктория ТУШКОВА

Педагоги - отличные актёры.Фото: Виктория ТУШКОВА

На примере современных технологий.Фото: Виктория ТУШКОВА

Выступление победительницы - учителя года Юлии Румянцевой.Фото: Виктория ТУШКОВА