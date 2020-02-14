Тверь вынуждена брать новый кредит из-за предельного дефицита бюджета

Первое в этом году заседание Тверской городской Думы дало пищу для размышлений. По большей части безрадостных. Депутаты утверждали изменения в бюджете. Доносилось тревожное: увеличение дефицита бюджета до предельного уровня, новый кредит, рост муниципального долга, миллионные расходы на погашение судебных исков...

Начальник департамента финансов администрации Твери Ольга Слобода доложила о том, что в бюджете на 2020 год увеличиваются расходы. По больше части это связано с необходимостью выделения денег на окончание строительства недоделанных в прошлом году двух детсадов на улице Планерной и в микрорайоне «Южный». Оба объекта, кстати, входят в нацпроект. Напомним, что в прошлом году их не удалось достроить из-за срыва сроков подрядными организациями.

С учетом еще ряда трат дефицит бюджета достиг 409,7 млн рублей. Это 10% от налоговых и неналоговых доходов бюджета Твери - согласно закону, предельный уровень. Чтобы уменьшить его, город вынужден брать новый кредит порядка 240 млн рублей. Таким образом, муниципальный долг по займам вырастает до 2,9 млрд рублей.

Для понимания: запланированная доходная часть бюджета Твери - 9,8 млрд рублей, а плановая расходная - 10,2. Отсюда и такой дефицит средств.

На этом фоне, когда в бюджете каждый рубль дорог, негодование некоторых депутатов вызвал тот факт, что город будет вынужден заплатить больше 105 млн рублей по судебным искам. Из них 42,7 млн - фирме-подрядчику за отказ платить за некачественный ремонт дворовых территорий в Заволжском районе в 2017 году. Организация подала в суд и выиграла, доказав, что всё сделали как надо.

Возвращаясь к теме роста муниципального долга, депутаты отметили, что на его обслуживание приходится ежемесячно тратить не меньше 10 млн рублей городской казны.

- Как вы собираетесь покрывать задолженность по займам, работать над снижением дефицита бюджета? - язвительно интересовались слуги народа.

Начальник департамента ответила, что город очень рассчитывает вернуть не использованные по назначению средства региональных и федеральных субсидий на строительство вышеупомянутых детсадов.

- Поданы все необходимые документы, чтобы нам возместили остатки из федерального и из областного бюджетов. Я думаю, что миллионов 120-130 мы вернем, - пояснила Ольга Слобода.

Она признала, что платы по кредитам ложатся тяжелым бременем на городской бюджет, но администрация не впадает в отчаяние.

- Сейчас ключевую ставку в Центробанке понизили, так что все что можно переторгуем. В прошлом году это дало нам экономию долга в 9 млн рублей, - не терялась представитель горадминистрации.

Депутат Тверской городской Думы, председатель постоянного комитета Думы по бюджету и налогам Дмитрий Гуменюк, комментируя ситуацию «КП»-Тверь», призвал не паниковать: в долговую яму город не посадят.

- Я не вижу большой проблемы. Муниципальный долг - это типичная в наше время история, о чем говорит и мировой опыт, - спокойно сказал депутат.

По его словам, на реализации важных для города и его жителей программ рост муниципального долга не отразится.

По словам депутата, можно покрыть часть дефицита бюджета за счет средств, которые раньше выделялись на городской общественный транспорт. А это порядка 200 миллионов рублей ежегодно. Напомним, что расходы за транспорт теперь легли на плечи региональной власти.