«Парламентский день» прошел в Торопецком районе Тверской области

Такая форма работы была введена в 2018 году и за это время большие делегации региональных парламентариев побывали в семи районах области. Очередной «Парламентский день» прошёл в Торопце.

Председатель Законодательного Собрания, депутат ГосДумы, руководители постоянных комитетов, депутаты областного парламента – таков уже ставший привычным состав участников «Парламентского дня». План работы также традиционный - посещение предприятий, социальных объектов, встречи с трудовыми коллективами и жителями района.

- Такая форма работы уже давно доказала свою эффективность, - считает депутат Законодательного Собрания Тверской области Владимир Барастов. - К нам поступает очень много информации с мест, но хорошо всё увидеть воочию, услышать мнение общественности напрямую. Ведь иногда, что греха таить, пока информация преодолевает ряд инстанций, она искажается. Поэтому для меня «Парламентские дни» всегда важны, и я с большим желанием принимаю в них участие – ведь это прекрасная возможность увидеть те результаты, которых добиваются муниципалитеты или, наоборот, услышать о проблемах, которые мешают работать. «Парламентский день» в Торопце начался с посещения районного Дома культуры. К слову, одного из лучших в области.

- У нас 30 коллективов, из них шесть имеют звание «Народный самодеятельный коллектив». Это коллективы с большой историей. Так, драматический театр в этом году открыл 113-й сезон. У нас есть и свой духовой оркестр (тоже со званием народного), детский кукольный театр, цирковой коллектив (ему уже много лет, и он также имеет звание), хореографический коллектив. Есть коллективы, которое работают в жанре народного прикладного творчества, есть вокальные коллективы - как детские, так и взрослые, - рассказывает директор Торопецкого ДК Светлана Иванова.

Кроме того, в городе имеется 3D кинотеатр, выставочный зал, спортивные секции, музей космонавтики. В общем, с культурой торопчанам повезло. Впрочем, Торопец еще и промышленный город, который всегда славился умением создать и удержать какое-либо производство. Сейчас в Торопце делают разнообразную упаковку для таких клиентов как «Доширак», «Роллтон», «Дикси», «Азбука вкуса» и других. Также в городе и районе производят изделия из металла, спецодежду, выращивают бычков, племенных пушных зверей. Есть и другие производства.

К примеру, Торопец является неофициальной, но фактически региональной столицей тапок. Предприятие под незатейливым названием ООО «Обувь» образованно в 2000-м году и является преемником обувной фабрики, созданной в 60-х годах (та, в свою очередь, была наследницей ещё дореволюционных обувных традиций). Нынешний ассортимент, с одной стороны, прост - тапки, тапки и ничего, кроме тапок. Но… Свыше двухсот моделей, цветов, видов и назначений. Есть даже зимние и для подводников. Материалы натуральные, ценник вполне себе демократичный. Конечно, парламентская делегация не обошла вниманием и флагмана промышленности Торопецкого района - предприятие «Гекса-нетканые материалы». Завод работает с 2003 года, продукция расходится не только по всей России, но и имеет спрос за её пределами. - Основные направления, в которых мы работаем - это строительство, дорожное строительство, одноразовые медицинские изделия и продукция, которая используется в сельском хозяйстве (разнообразные укрывные материалы). В настоящее время на производстве в Торопце работает порядка 1000 человек, режим работы круглосуточный, заказы есть, - говорит директор Торопецкого филиала ООО ТПФ «Гекса-нетканые материалы» Дмитрий Макушев. В финале каждого «Парламентского дня» проходит большая встреча с общественностью: люди задают интересующие их вопросы, обозначают волнующие темы. В принципе, у всех парламентских дней есть две глобальные задачи.

- Первая задача - рассказать общественности, районной и городской, о том, чем занимается Законодательное Собрание, какие проблемы стоят и какие вопросы ставим. Вторая цель - это более близкое знакомство с теми территориями, где депутаты, избранные от других городов и районов, не так часто бывают. В целом - это, безусловно, поддержка муниципальных образований в решении тех проблем, которые будут обозначены, - поясняет председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

В этот раз такая встреча тоже состоялась. Но люди не столько вопросы задавали, сколько ждали ответов, поскольку главные проблемы обозначились задолго до визита. Одна из них – медицина, пресловутая нехватка кадров. На её фоне отошла на второй план даже необходимость ремонтов и обновления оборудования. Вопрос о том, как удержать специалистов в малых городах и на селе, необходимо решать уже на федеральном уровне. Впрочем, есть через кого – к выработке законодательных вариантов решения готов подключиться депутат Госдумы Сергей Веремеенко. - Наша общая задача – вместе подумать над законодательной инициативой, направленной на решение данного вопроса, которую я, как депутат, смогу внести в Госдуму. Вопрос давно назрел, и он важен не только для отдельно взятого района и не только для нашего региона, но и для страны в целом, - отметил парламентарий.

Вторая проблема, волнующая торопчан, что называется, очевидна. В прошлом году в городе должен был начать работу детский сад на 240 мест. Местная власть всё необходимое для строительства сделала: оформила документы, провела коммуникации. В это время уже началась реализация национального проекта «Демография». Но, увы, открытия дошкольного учреждения не случилось.

- Я считаю, что основная причина того, что объект недостроен - недобросовестный подрядчик. Он зашёл без денежных средств, свободных для реализации этого проекта и без своих работников. Материально-технической базы не было, поэтому объект должным образом не строился, своевременно не вводились определённые этапы строительства, - поясняет ситуацию заместитель главы Торопецкого района Максим Нилов. Дело в пресловутом 44-м ФЗ, который позволяет выйти на конкурс любому, предложившему на аукционе меньшую цену. Понятно, что серьёзные фирмы, имеющие авторитет, опыт, рабочих, технику не будут по цене «падать» до убытка. Поэтому и выходят на подряд подобные недобросовестные конторы. Сейчас на федеральном уровне закон будут корректировать, а у властей Торопца есть все основания рассчитывать, что в этот раз выиграют строители.

- Сейчас нужно взаимодействие всех органов власти, чтобы решить эту проблему, построить детский сад к концу текущего года, - итожит депутат Законодательного Собрания Тверской области Василий Воробьёв.

Вот этого, подтверждения шанса на завершение строительства, большинство жителей Торопца и ждали, именно за ответом на этот вопрос многие пришли на итоговую встречу. Глава Торопецкого района Александр Бриж был осторожен, но оптимистичен.

- Депутаты Законодательного Собрания Тверской области на своём уровне постараются максимально и в короткие сроки рассмотреть вопросы, которые были обозначены в процессе посещения наших предприятий, - подчеркнул он.

Тем не менее, шанс есть и вполне реальный. Например, на конкурс в Старице в свое время заявились добросовестные подрядчики. В настоящее время ситуация в Торопце вышла на уровень руководства региона. По словам Сергея Голубева, весь процесс теперь под полным контролем депутатов Законодательного Собрания и губернатора области Игоря Рудени. Будет сделано всё, чтобы столь важный для жителей города объект строился профессиональными и добросовестными компаниями и был сдан в 2020-м году.