Даже Израиль, Испания и Бразилия откликнулись на тверской литературный конкурс «Vita.ТЮЗ», посвященный 75-летию Победы
Второй раз Тверской театр юного зрителя проводит литературный конкурс «Vita.ТЮЗ». Проходит он при поддержке Фонда «стАРТ», при участии правительства Тверской области.
Несмотря на то, что конкурс значится региональным, принять участие в нем могут все желающие. Главное - соблюдать предлагаемые условия.
Тема «Vita.ТЮЗ» этого года - Год памяти и славы. Это означает, что принимаются литературные произведения о Великой Отечественной войне, в которых идет речь о сохранении и передаче исторической памяти этого времени в жизни страны.
Участниками могут стать как молодые, так и уже состоявшиеся авторы с поэтическими, прозаическими произведениями и драматургией.
Номинации: поэзия, проза, драматургия.
Напомним, прием заявок на конкурс продлится до 21 февраля.
Спектакль "Ленинградская мадонна" о поэте осажденного Ленинграда Ольге Берггольц родился после творческой лаборатории. Возможно и произведение победителя конкурса также поставят на сцене театраФото: Ирина ТАРАСОВА
На данный момент в адрес организаторов уже поступило более 250 заявок от участников в возрасте от 14 до 79 лет. И письма до сих пор приходят, о чем рассказывает сотрудник отдела по продвижению и развитию Тверского ТЮЗа Илья Марков.
- Подводить итоги пока рано и по участникам, и по наполнению заявок. На сегодня очень много работ именно от жителей Тверской области, в том числе из Западной Двины, Кимр, Кашина... Но конкурс, как и в прошлом году, вышел за рамки регионального и даже всероссийского. Мы уже получили работы из четырех зарубежных стран: Израиля, Испании и Бразилии. Как правило, это бывшие наши граждане.
Обработка работ начнется с 25 февраля. Экспертному совету (это обычно пять человек) предстоит нелегкая работа: прочитать и выбрать лучшие тексты. Лонг и шорт-листы будут объявлены 3 апреля.
24 апреля будут озвучены имена лучших: победителя, призеров, а также номинантов на спецпризы.
Самые сильные работы планируется опубликовать в сборнике. Некоторые из них будут рекомендованы к открытой читке в ТЮЗе, которая состоится в начале мае. Предсказывать сложно, но, возможно, кому-то повезет, и его произведение поставят на сцене театра.
ИСТОЧНИК KP.RU