2020-02-17T16:35:02+03:00
Звезды

Даже Израиль, Испания и Бразилия откликнулись на тверской литературный конкурс «Vita.ТЮЗ», посвященный 75-летию Победы

Заявки на участие принимаются до 21 февраля
Ирина ТАРАСОВА
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Тема «Vita.ТЮЗ» этого года - Год памяти и славы. Кадр из спектакля "Ленинградская мадонна"Тема «Vita.ТЮЗ» этого года - Год памяти и славы. Кадр из спектакля "Ленинградская мадонна"Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Второй раз Тверской театр юного зрителя проводит литературный конкурс «Vita.ТЮЗ». Проходит он при поддержке Фонда «стАРТ», при участии правительства Тверской области.

Несмотря на то, что конкурс значится региональным, принять участие в нем могут все желающие. Главное - соблюдать предлагаемые условия.

Тема «Vita.ТЮЗ» этого года - Год памяти и славы. Это означает, что принимаются литературные произведения о Великой Отечественной войне, в которых идет речь о сохранении и передаче исторической памяти этого времени в жизни страны.

Участниками могут стать как молодые, так и уже состоявшиеся авторы с поэтическими, прозаическими произведениями и драматургией.

Номинации: поэзия, проза, драматургия.

Напомним, прием заявок на конкурс продлится до 21 февраля.

Спектакль "Ленинградская мадонна" о поэте осажденного Ленинграда Ольге Берггольц родился после творческой лаборатории. Возможно и произведение победителя конкурса также поставят на сцене театра Фото: Ирина ТАРАСОВА

Спектакль "Ленинградская мадонна" о поэте осажденного Ленинграда Ольге Берггольц родился после творческой лаборатории. Возможно и произведение победителя конкурса также поставят на сцене театраФото: Ирина ТАРАСОВА

На данный момент в адрес организаторов уже поступило более 250 заявок от участников в возрасте от 14 до 79 лет. И письма до сих пор приходят, о чем рассказывает сотрудник отдела по продвижению и развитию Тверского ТЮЗа Илья Марков.

- Подводить итоги пока рано и по участникам, и по наполнению заявок. На сегодня очень много работ именно от жителей Тверской области, в том числе из Западной Двины, Кимр, Кашина... Но конкурс, как и в прошлом году, вышел за рамки регионального и даже всероссийского. Мы уже получили работы из четырех зарубежных стран: Израиля, Испании и Бразилии. Как правило, это бывшие наши граждане.

Обработка работ начнется с 25 февраля. Экспертному совету (это обычно пять человек) предстоит нелегкая работа: прочитать и выбрать лучшие тексты. Лонг и шорт-листы будут объявлены 3 апреля.

24 апреля будут озвучены имена лучших: победителя, призеров, а также номинантов на спецпризы.

Самые сильные работы планируется опубликовать в сборнике. Некоторые из них будут рекомендованы к открытой читке в ТЮЗе, которая состоится в начале мае. Предсказывать сложно, но, возможно, кому-то повезет, и его произведение поставят на сцене театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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