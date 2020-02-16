2020-02-16T14:56:20+03:00
Звезды

Материал для новой книги о Тверском императорском дворце собирали в архивах Санкт-Петербурга

Об этом рассказал автор Вячеслав Савельев, презентуя издание на Неделе тверской книги
Ирина ТАРАСОВА
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Книга «Тверской императорский дворец: таинства Высочайшего быта» рассказывает о быте членов императорской фамилии в Твери. Фото: Мария ШуваловаКнига «Тверской императорский дворец: таинства Высочайшего быта» рассказывает о быте членов императорской фамилии в Твери. Фото: Мария Шувалова
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Презентация новой книги о Тверском императорском дворце в рамках Недели тверской книги обещала быть интересной. Именно этим и объясняется, что Славянский зал Горьковки 15 февраля к началу встречи был почти полон.

Первой слово взяла ученый секретарь Тверского императорского дворца Мария Шувалова, которая рассказала о самом проекте, команде, которая работала над книгой «Тверской императорский дворец: таинства Высочайшего быта». О том, что был собран и обработан объемный материал о пребывании царских особ в Твери, поэтому проект вполне можно продолжать. Что касается содержания, то получилась не строго научная монография, а книга, написанная простым и доступным языком. Поэтому читать ее будет интересно не только специалистам.

Первой слово взяла ученый секретарь Тверского императорского дворца Мария Шувалова. Фото: Ольга Кузнецова

Первой слово взяла ученый секретарь Тверского императорского дворца Мария Шувалова. Фото: Ольга Кузнецова

Затем выступил автор книги, историк Вячеслав Савельев. Сам он тверской, но живет и работает в Санкт-Петербурге. И это не первая его книга о Твери. Но особенно значимая, так как ее выход пришелся на юбилейный для автора год - ему исполняется 50 лет.

Вячеслав Савельев рассказал, что все материалы по дворцу в основном хранятся в питерских архивах, так как он находился в ведении Удельного ведомства, которое отвечало за содержание всех зданий, принадлежавших императорской фамилии.

- Тверь в определенном смысле город уникальный. Не в каждом городе помимо столиц находился свой императорский дворец и так часто бывали члены царской семьи, отметил автор.

О содержании самой книги говорили немного, так как основная масса гостей уже успела ознакомиться с ним. Но для читателей поясню: издание затрагивает в большей степени бытовую сторону жизни членов императорской фамилии в Твери. Точнее, как именно был устроен быт, что ели, где мылись…

С оценкой книги выступили научный сотрудник Институт археологии РАН, директор ТНИИР-Центра Александр Хохлов. Фото: Ольга Кузнецова

С оценкой книги выступили научный сотрудник Институт археологии РАН, директор ТНИИР-Центра Александр Хохлов. Фото: Ольга Кузнецова

Обо всем этом и о многом другом можно будет узнать, прочитав книгу. Тираж издания составил 2500 экземпляров, так что все желающие смогут ее приобрести. Было отмечено, что новая книга в том числе поможет экскурсоводам, так как содержит интересный материал.

С оценкой книги выступили научный сотрудник Институт археологии РАН, директор ТНИИР-Центра Александр Хохлов, замдекана факультета географии и геоэкологии ТвГУ Лидия Богданова, представитель Министерства туризма Тверской области Виктория Исаева, предводитель Тверского дворянского собрания Андрей Зиновьев, сотрудник Тверского государственного объединенного музея Надежда Козлова, а также работники библиотеки.

Все выступавшие дали книге высокую оценку. Ее назвали вероятным кандидатом на победу в конкурсе «Лучшая книга - 2019. Выбор читателя». Итоги опроса будут объявлены в заключительный день Недели 17 февраля.

Славянский зал Горьковки 15 февраля был почти полон. Фото: Ольга Кузнецова

Славянский зал Горьковки 15 февраля был почти полон. Фото: Ольга Кузнецова

Книгу назвали вероятным кандидатом на победу в конкурсе «Лучшая книга - 2019. Выбор читателя». Фото: Ольга Кузнецова

Книгу назвали вероятным кандидатом на победу в конкурсе «Лучшая книга - 2019. Выбор читателя». Фото: Ольга Кузнецова

Тираж издания составил 2500 экземпляров. Фото: Мария Шувалова

Тираж издания составил 2500 экземпляров. Фото: Мария Шувалова

ИСТОЧНИК KP.RU

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