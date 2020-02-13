2020-02-13T18:50:11+03:00
Общество

В выходные над Тверью прояснится

А потом опять сырость, слякоть, непогода
Виктория ТУШКОВА
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Ненадолго мы попадём под влияние антициклона.Ненадолго мы попадём под влияние антициклона.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Неприятную, пасмурную погоду издавна называли на тверской земле поморочью. Вот уж точно, морочит головы нам эта зима и даёт лишь временные передышки. Ближайшая - в субботу, когда жителям Твери можно будет хоть немного набраться солнечного витамина D.

- Ненадолго мы попадём под влияние антициклона. В ночь на субботу можно ожидать -8, а субботним днём +1, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - День должен быть неплохим: облачно с прояснениями, есть шанс увидеть солнце, осадков не будет. В воскресенье тоже +1, но местами уже пройдут небольшие осадки.

Ветер, который в субботу был лёгким, усилится до 7 м/с. Атмосферное давление, росшее с пятницы, начнёт снижаться. Если в воскресенье утром ещё 755 мм рт. ст., то в понедельник днём уже 737 мм рт. ст.

Всю первую половину рабочей недели днём ожидается +4, ночью около нуля. Ветер станет ещё сильнее и вновь «порадует» нас порывами до 20 метров в секунду. До среды включительно в Твери слякотно, хмуро и ненастно. Одним словом, поморочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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