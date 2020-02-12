В Твери готов перечень проектов жителей для участия в Программе поддержки местных инициатив
В конце прошлого года в Твери проводились собрания жильцов, на которых горожане обсуждали, какие работы по благоустройству необходимо провести на придомовой территории. Исходя из мнения большинства жителей и принималось решение о конкретном наполнении проекта для участия в Программе поддержки местных инициатив.
Тематика проектов традиционно связана с благоустройством придомовых территорий. В основном это обустройство парковочных пространств, установка детских и спортивных площадок, ограждений, малых архитектурных форм, асфальтирование дворовых проездов, монтаж системы видеонаблюдения, благоустройство контейнерных площадок.
В настоящее время в районных администрациях проходят встречи с участниками Программы поддержки местных инициатив. Это своего рода установочные совещания по вопросам, касающимся оформления пакета документов для подачи заявки в Министерство финансов Тверской области для участия в конкурсном отборе. Весной текущего года специальная комиссия определит победителей. Затем на придомовых территориях в соответствии с проектами по благоустройству будут произведены необходимые работы.
Жители, заинтересованные в том, чтобы самостоятельно решать, каким должно быть благоустройство придомовых территорий, но по каким-то причинам не успевшие разработать проекты на 2020 год, могут подавать заявки на 2021 год.
Подробную информацию по участию в Программе поддержки местных инициатив можно получить в отделах по связям с общественностью и социальным вопросам администрации своего района по телефонам:
Центральный район: (4822) 34-34-12
Московский район: (4822) 34-24-81
Заволжский район: (4822) 52-88-05
Пролетарский район: (4822) 42-40-45.
Напомним, что Тверь принимает участие в реализации ППМИ пятый год подряд. С 2016 по 2019 год в городе в рамках программы было реализовано 98 проектов, инициированных жителями, при их непосредственном финансовом участии – минимальный размер софинансирования населения 10%, остальные средства выделяются из бюджетов региона и города.
ИСТОЧНИК KP.RU