В Твери определены общественные зоны для проведения рейтингового голосования
Напомним, в январе в каждом районе Твери были организованы пункты сбора предложений от горожан по благоустройству общественных зон. В общей сложности поступило более 400 заявок.
10 февраля на заседании общественной комиссии, в состав которой входят руководители подразделений Администрации Твери, депутаты Тверской городской Думы, представители общественности, был сформирован перечень зон для проведения рейтингового голосования. В него вошли 15 объектов:
Центральный район:
Тверская площадь (сквер у памятника Салтыкову-Щедрину);
пр-т Чайковского (от здания Геофизики до ул. Коминтерна);
Театральная площадь;
ул. Трехсвятская.
Заволжский район:
наб. А. Никитина (от Нового моста до Речного вокзала);
ул. Хромова (в районе застройки МЖК);
ул. Благоева на пересечении с ул. Горького.
Московский район:
бульвар Гусева (от ул. Королева до ул. Можайского);
Смоленский пер. (от д. № 8 к. 1, 2 до МОУ СОШ № 22);
Бобачевская роща.
Пролетарский район:
бульвар Ногина (от пр-та Калинина до ул. Новикова);
парк Текстильщиков;
ул. Бобкова (сквер за ТЦ «Тверь»);
Мигаловская набережная;
Зеленая зона в микрорайоне Мигалово (ул. Громова).
Рейтинговое голосование, в ходе которого пройдет финальный отбор общественных зон для благоустройства в 2021 году, будет проходить с 9 часов 21 февраля до 24 часов 28 февраля на официальном сайте Администрации города Твери www.tver.ru.
В текущем году работы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» продолжатся в скверах на улице Можайского и в поселке Химинститута, где уже прошел первый этап благоустройства. Данные территории стали лидерами рейтингового голосования, которое было проведено в начале 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU