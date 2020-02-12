2020-02-13T10:07:03+03:00
Политика

В Твери определены общественные зоны для проведения рейтингового голосования

В Администрации города Твери прошло заседание общественной комиссии проекта «Формирование комфортной городской среды». Основной темой совещания стал вопрос проведения рейтингового голосования по отбору общественных пространств, подлежащих благоустройству
Алина ПЕТРОВА
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В Администрации города Твери прошло заседание общественной комиссии проекта «Формирование комфортной городской среды». Фото: администрация ТвериВ Администрации города Твери прошло заседание общественной комиссии проекта «Формирование комфортной городской среды». Фото: администрация Твери
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Напомним, в январе в каждом районе Твери были организованы пункты сбора предложений от горожан по благоустройству общественных зон. В общей сложности поступило более 400 заявок.

10 февраля на заседании общественной комиссии, в состав которой входят руководители подразделений Администрации Твери, депутаты Тверской городской Думы, представители общественности, был сформирован перечень зон для проведения рейтингового голосования. В него вошли 15 объектов:

Центральный район:

Тверская площадь (сквер у памятника Салтыкову-Щедрину);

пр-т Чайковского (от здания Геофизики до ул. Коминтерна);

Театральная площадь;

ул. Трехсвятская.

Заволжский район:

наб. А. Никитина (от Нового моста до Речного вокзала);

ул. Хромова (в районе застройки МЖК);

ул. Благоева на пересечении с ул. Горького.

Московский район:

бульвар Гусева (от ул. Королева до ул. Можайского);

Смоленский пер. (от д. № 8 к. 1, 2 до МОУ СОШ № 22);

Бобачевская роща.

Пролетарский район:

бульвар Ногина (от пр-та Калинина до ул. Новикова);

парк Текстильщиков;

ул. Бобкова (сквер за ТЦ «Тверь»);

Мигаловская набережная;

Зеленая зона в микрорайоне Мигалово (ул. Громова).

Рейтинговое голосование, в ходе которого пройдет финальный отбор общественных зон для благоустройства в 2021 году, будет проходить с 9 часов 21 февраля до 24 часов 28 февраля на официальном сайте Администрации города Твери www.tver.ru.

В текущем году работы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» продолжатся в скверах на улице Можайского и в поселке Химинститута, где уже прошел первый этап благоустройства. Данные территории стали лидерами рейтингового голосования, которое было проведено в начале 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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