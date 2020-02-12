Топить по-новому: В Тверской области запланировано построить газовые котельные для шести медучреждений и детских домов

Устаревшие водогрейные блоки во дворе. Топливо — дрова. Такова система отопления в Осташковском детском центре (читай - доме) . Однако в этом году ситуация должна измениться. На смену дереву придёт газ.

— Перебоев с отоплением у нас нет, в помещениях тепло, дети не жалуются, — рассказала «КП»-Тверь» директор Осташковского детского дома Анжелина Попова. — Но проблема в том, что водогрейные блоки были установлены еще в середине 1990-х годов и имеют срок давности. Он, признаюсь, уже прошёл. Чтобы дальше всё было хорошо, нам, конечно, нужна современная надёжная котельная. То, что она будет газовой, это хорошо. «Голубое топливо» намного удобнее, чем дрова.

Ждут строительства газовой котельной и в психоневрологическом диспансере в деревне Леонтьево Калязинского района. Там здание отапливает старая угольная котельная, построенная еще в советские времена. Служит она, как утверждают врачи диспансера, до сих пор верно, но по-хорошему её время прошло.

Наряду с Осташковским детским центром и диспансером в Калязинском районе в этом году запланировано построить блочно-модульные котельные на газу в Грузинском психоневрологическом интернате (Торжокский район), Черногубовском туберкулезном госпитале ветеранов войн и Областном детском психоневрологическом санатории «Новинки» (оба - Калининский район), а также в Калязинском детдоме «Родничок».

Решение утверждено 11 сентября на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

В этих учреждениях есть возможность установки котельных питаемых газом. Они расположены в тех районах, где он проведён. Однако целый ряд районов на северо-востоке и юго-западе еще отсвечивают белыми пятнами на «газовой» карте Верхневолжья. Наша область по уровню газификации (порядка 65%) пока в хвосте регионов ЦФО, опережая лишь Костромскую область. Для сравнения — в абсолютном большинстве субъектов ЦФО уровень газификации территорий превышает 80%.

Согласно областной программе газификации за 4 года в регионе планируется построить более 1240 км газовых сетей и повысить уровень газификации до 73%.

— Главные ориентиры при реализации программы газификации – это потребности экономики, социальной сферы и подключение к газу жилых домов, — считает Игорь Руденя.

Первыми в очереди на проведение газа стоят – Жарковский и Краснохолмский районы (2021 год), Максатихинский, Молоковский, Оленинский районы и Нелидовский городской округ (2022 год).