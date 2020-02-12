Где в Твери можно сдать на переработку или утилизацию «особый» мусор

Тверь вошла в перечень городов, охваченных проектом «Гринпис Recyclemap». Экологическая организация создала интерактивную карту, на которой размещает данные о пунктах приёма различных видов мусора, подлежащего переработке либо требующего особых условий утилизации.

Карта предполагает возможность найти пункты приёма бумаги, стекла, пластика, металла, одежды, опасных отходов, батареек, лампочек, бытовой техники и упаковки «Тетра Пак», а также предлагает вариант «иное». Правда, не по всем из этих вариантов есть пункты приёма в Твери.

Изучив карту, «КП»-Тверь» подготовила для вас справочник, добавив и пару известных редакции адресов, не учтённых составителями карты.

Макулатура

- Ул. Ушакова, 17, компания «Мидиал». Принимается любая макулатура в любом объёме (необходим предварительный звонок). Тел. +7-952-085-12-12;

- ул. Брагина, 36, компания «Экосервис». Контейнер для макулатуры. Тел. +7 (4822) 34-71-01;

- ул. 8 Марта, 23, компания «Технострой». Принимается макулатура в любом объеме, но только ввезённая на машине (не ручная кладь). Желательно предварительно позвонить, тел. +7 (4822) 30-30-10;

- Промышленный пр-д, 4, компания «Тверь-Тиссью». Принимается офисная бумага, журналы, листовки, книги (без обложки), тетради. Желательно заранее позвонить, тел. +7-919-057-12-58;

- Старицкое шоссе, 14, компания «Лозар». Приём макулатуры от 10 кг. Подробности по телефону +7 (4822) 74-39-60;

- контейнеры «Чистый город» для приёма любой макулатуры, тел. +7 (4822) 47-66-57. Адреса: наб. Степана Разина, 1; ул. Левитана, 58; ул. Можайского, 85; б-р Гусева, 46, 56, 58; ул. Псковская, 2; ул. Марии Смирновой, 3, 5, 7, 9; ул. Оснабрюкская, 25, корп. 1, 29, 30, 34; ул. Степана Горобца, 6, 8, 10;

- контейнеры «ТСАХ» для приёма макулатуры: ул. Горького, 97; Комсомольский пр-т, 4; ул. Новоторжская, 24; ул. Вагжанова, 7; Волоколамский пр-т, 3; пр-т Победы, 53.

Стекло

С приёмом стеклотары в Твери, согласно карте Гринпис, не густо. Отмечена лишь одна точка: ул. Брагина, 36, компания «Экосервис». Информацию можно уточнить по телефону: +7 (4822) 34-71-01.

Одежда

- Владимирская церковь, отдел социального служения Тверской епархии, Петербургское шоссе, 4, корп. 2. Принимают чистую одежду всех размеров, обувь, детские игрушки, коляски, манежи и так далее, новое постельное бельё, чистые подушки и одеяла. Приём ведётся в понедельник, среду и пятницу с 12 до 15 часов, за исключением праздников (включая церковные). Желательно предварительно позвонить: 8-904-003-42-70;

- Тверской центр социального обслуживания населения, Склизкова, 48. Принимают чистую, не сильно изношенную одежду. Предварительно желательно позвонить: +7 (4822) 78-21-56;

- Тверское отделение Красного креста, ул. Крылова, 28. Принимают чистую одежду и обувь, игрушки, бытовую химию, подгузники (детские и взрослые), канцелярские товары. Желательно позвонить и договориться о времени приёма: +7 (4822) 34-26-02.

От «КП»-Тверь», что одежду принимают волонтёры благотворительного проекта «Добрый шкаф» на улице Ерофеева, 5, тел. +7 (4822) 41-53-10. А также пункт приёма вещевой помощи, обращайтесь по телефону: 8 904-015-07-54.

Батарейки

- Ул. Паши Савельевой, 27. корп. 1, магазин «Вкус Вилл». Тел. +7-800-550-86-02;

- ул. Паши Савельевой, 44. Кафе «Чикен Хауз». Тел. +7 (4822) 51-07-73;

- ул. 2-я Красина, 84. Игровая комната «Боссия». Тел. +7-904-354-07-02;

- Ботанический сад Тверского госуниверситета. Урна для сбора батареек при входе в здание сада. Тел. +7 (4822) 52-53-18;

- ул. Горького, 70, магазин «Волшебный». Тел. +7-920-163-06-17;

- Тверской пр-т, 8, магазин «Вкус Вилл». Тел. +7-800-550-86-02;

- ул. Учительская, 28/45, магазин «Волшебный»;

- пр-т Калинина, 13а, магазин «Вкус Вилл», +7-800-550-86-02;

- пр-т Ленина, 34, магазин «Волшебный»;

- ул. Дарвина, 3, Дворец творчества детей и молодёжи, контейнер справа от турникета. Тел. +7 (4822) 34-26-42;

- ул. Попова, 3, магазин «Волшебный».

Также контейнеры для батареек есть в школах:

- Литвинки, дом 36, средняя школа № 36. Тел. +7 (4822) 53-48-54;

- 1-й пер. Вагонников, 5, средняя школа № 50. Тел. +7 (4822) 56-32-84;

- ул. Соминка, 65, средняя школа № 34. Тел. +7 (4822) 52-78-80;

- ул. Новая заря, д. 23, средняя школа № 3. Тел. +7 (4822) 50-15-72;

- Молодежный б-р, 10, корп. 1, средняя школа № 7. Тел. +7 (4822) 55-36-24;

- ул. 1-я Суворова, д. 19, средняя школа № 14. Тел. +7 (4822) 35-97-21;

- Спортивный пер., 12, средняя школа № 42. Тел. +7 (4822) 58-58-60;

- ул. Орджоникидзе, 32, начальная школа № 27. Тел. +7 (4822) 58-15-13;

- ул. Орджоникидзе, 39, начальная школа № 27, основное здание. Тел. +7 (4822) 58-15-13;

- ул. Ипподромная, 26, средняя школа № 33. Тел. +7 (4822) 58-72-33;

- ул. Склизкова, 95, средняя школа № 43. +7 (4822) 32-78-26;

- ул. Можайского, 82, средняя школа № 51. +7 (4822) 58-98-30.

Лампочки

Люминесцентные лампы принимают на ул. Дмитрия Донского, 35а, в компании «Диапазон». Тел. +7 (4822) 32-18-79.

Металл

Контейнер компании «Экосервис» для приёма алюминия есть на ул. Брагина, 36. Тел. +7 (4822) 34-71-01.

Пластиковые бутылки

Их можно отнести в ближайший контейнер для приёма пластика, в городе таковых много. Напомним лишь, что бросать в мусорный контейнер вспененный пластик (например, «поддончики», в которые фасуют конфеты, сухофрукты или орехи в магазинах) нельзя. Можно оставлять там чистые бутылки от воды, газированных напитков, моющих средств, шампуней. Это пластик с маркировками «PET» и «HDPE» (маркировка в виде тиснения должна быть на пластиковой упаковке) - самые распространенные и безопасные виды пластика.

Остальное

При выборе варианта «иное» карта, подготовленная Гринписом, не показывает ни одного пункта приёма, но, отталкиваясь от карт других городов, можно сказать, что под «иным» понимается, например, приём резины на вторичную переработку, книг (не на макулатуру), пункты приёма любых вещей на благотворительность и другое.

Кроме «иного», на карте Твери также отсутствуют пункты приёма опасных отходов, бытовой техники и упаковки «Тетра Пак».