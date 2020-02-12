Досуг в Твери с 13 по 17 февраля: Неделя тверской книги, старинные фотографии и... любовь

Отсутствие морозов скорее всего объясняет творческую активность в Твери. Что ни день, то новое интересное событие - фестивали, концерты, юбилеи.

Так что спешите определиться, куда идти. Чтобы быть в курсе событий и не пропустить ничего интересного.

ФЕСТИВАЛИ

Неделя тверской книги

Торжественное открытие XXVI Недели тверской книги состоялось 11 февраля в библиотеке им. А.М. Горького.

Программа Недели насыщена множеством событий, в том числе посвящённых юбилейным датам. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоится встреча с Марией Любимовой, внучкой Героя Советского Союза М.В. Смирновой (14 февраля в 17:00); к 160-летию Тверской областной библиотеки - презентация проектов главной библиотеки региона (13 февраля в 15:00); к 25-летию выхода в свет монографии Э. Клюга «Княжество Тверское (1247-1485 гг.)» - вечер с участием редакционного совета книги (13 февраля в 14:00).

Читателей и гостей Недели заинтересуют презентации книг Д. Подушкова «Граф Аракчеев с озера Удомля», Е. Борисова «Автопортрет на фоне снегопада», А. Головкина «Деревенские нэпманы», Ф. Батыргареева «Метрические книги мусульман города Твери», В. Савельева «Тверской императорский дворец: таинства высочайшего быта», М. Соколовой «Повести и рассказы о Родине» и других.

В программе Недели награждение победителей и лауреатов III Областного творческого конкурса для читающей молодежи «Пушкин. Театр. Тверь»; открытие выставки работ участников IV Петербургской международной биеннале детского творчества «Буква. Слово. Книга», а также ставшая традиционной, научная конференция «Исаковские чтения: древнерусская литература и современность».

Читатели смогут не только посмотреть выставки и посетить мероприятия, но и выбрать лучшую тверскую книгу 2019 года. Итоги голосования «Лучшая книга - 2019. Выбор читателя» будут подведены на закрытии книжного праздника 17 февраля.

Подробная программа Недели - на сайте библиотеки имени Горького.

ТЕАТРЫ

Премьера «Сказки Йозефа Чапека про пёсика и кошечку»

Первой премьерой 2020 года в ТЮЗе стали «Сказки Йозефа Чапека про пёсика и кошечку» в постановке режиссёра Натальи Пахомовой. В игровом спектакле воображение и фантазия повзрослевших героев перенесят их в беззаботное детство, полное придумок и милых игр.

Наталья Пахомова – неоднократный номинант, а также лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» за спектакль «Сказка с закрытыми глазами «Ежик в тумане», режиссёр Московского театра кукол, ставит спектакли в России и за рубежом.

ТЮЗ

13, 16, 29 февраля.

ГАСТРОЛИ

«Шахерезада» и «Шопениана»

Одноактные балеты «Шахерезада» и «Шопениана» представит Московский Государственный театр «Русский балет». Во второй раз зрителей Твери порадует выступление прима-балерины театра «Русский балет» Валерии Васильевой, удостоенной в 2019 году награды Правительства Москвы в номинации «Лучшая балерина года».

На этот раз Валерия Васильева предстанет в образе царственной Зобейды и воздушно-романтической сильфиды в балете «Шопениана». Также в балетах принимают участие: Заслуженный артисты России - Дмитрий, Максим Фомин, Антон Гейкер и лауреат международных конкурсов Екатерина Лосева и артисты балета.

Театр драмы

16 февраля в 17:00.

Билеты в кассе театра.

Балеты представит Московский Государственный театр «Русский балет». Фото: МГТ «Русский балет»

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

16 февраля в 18:30 - Концертная программа «Чисто английское барокко».

Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата», Губернаторский камерный хор «Русский партес».

Солисты: заслуженная артистка России Татьяна Скворцова (сопрано), лауреаты международных конкурсов Ольга Атрохова (меццо-сопрано), Эммануила Штуко (сопрано), Юрий Фельдшеров (бас), Ольга Орлова (клавесин), Анна Спирина (орган). Дирижер - дирижер Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Мария Максимчук.

В программе: Джон Доуленд, Семь мадригалов из цикла «Первая книга песен»; Генри Пёрселл, опера-маска по пьесе У. Шекспира «Тимон Афинский» (российская премьера!), Увертюра и рондо из сюиты к пьесе «Абделазар».

30-летие ансамбля «Межа»

Фольклорный ансамбль «Межа» - заслуженный коллектив народного творчества РФ - празднует свое 30-летие! Гостей приглашают на праздничный концерт с удивительным названием «Птичка-рыбинка - позолОченка».

В концертной программе примут участие как приглашенные фольклорные коллективы из других городов - «Истоки» (Подольск), «Околица» (Зеленоград, мастерская гусельного искусства), так и тверские - «Славяночка», «Матица», «Ладушки», «Ладица». Сразу после нее пройдет молодежная вечерка.

Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского,

ул. Орджоникидзе д. 50.

15 февраля в 15:00.

Ансамблю "Межа" исполняется 30 лет. Фото: из архива группы "Межа"

Юбилей хора «Аллилуйя»

Большой юбилейный концерт будет посвящен 25-летию тверского образцового детского хора «Аллилуйя». Мероприятие пройдет по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы.

Образцовый хор «Аллилуйя» - дипломант и лауреат международных и всероссийских конкурсов, обладатель Гран-при. Хор выступает не только на различных площадках города, но и регулярно принимает участие в праздничных и воскресных службах в храмах. Руководитель - Людмила Тирон.

ККЗ «Панорама», Смоленский пер., 29.

16 февраля в 15:00.

Вход свободный.

ЛЕКЦИИ

«Любовь как искусство»

Лекция состоится в День влюблённых.

- Вы узнаете, что творчество практически каждого художника немыслимо без любви. Через картины мастера стремились донести свое видение этого восхитительного чувства, которое сопровождало человечество на протяжении всей его истории, - рассказывают организаторы события.

По окончании лекции собравшихся будут ждать приятные сюрпризы: розыгрыш билетов в кино и возможность бесплатно посетить выставку «Автопортрет».

Тверской городской музейно-выставочный центр, большой зал

ул. Советская, 54.

14 февраля в 17:00.

«Фотография в собрании Тверской областной картинной галереи»

Тверская областная картинная галерея (ТОКГ) представляет цикл лекций «Фотография в собрании Тверской областной картинной галереи». На днях пройдет первая из них.

В 2009 году в ТОКГ был создан фонд художественной фотографии. Сегодня собрание музея располагает отпечатками таких признанных фотографов, как А.И. Деньер, К.И. Бергомаско, С.Л. Левицкий, И.Г. Дьяговченко, М.П. Дмитриев и др.

Темой первой лекции станет ранняя фотография в коллекции ТОКГ: история изобретения и развития фотографии, первые фотографические техники 40-х, 50-х гг. XIX в.

На экспресс-выставке будут представлены работы кашинского фотографа Колотильщикова В.А. (1868-1958) и коллекция отпечатков неизвестного фотографа «Окрестности Ржева» начала XX века.

Тверской императорский дворец, ул. Советская, д. 3.

16 февраля в 12:00.

Справки по тел.: (4822) 34-31-56, 34-62-43.