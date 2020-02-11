2020-02-11T16:51:50+03:00
Экономика

Свои подтянулись: в Тверской области выросла доля «родных» предприятий в обеспечении госзакупок

На заседании правительства региона подвели итоги по государственным и муниципальным закупкам за 2019 год и озвучили планы приоритетных госзакупок на 2020 год
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Губернатор на заседании дал поручение Минфину проанализировать опыт других регионов по проведению госзакупок. Фото: ПТОГубернатор на заседании дал поручение Минфину проанализировать опыт других регионов по проведению госзакупок. Фото: ПТО
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В начале прошлого года губернатор Игорь Руденя поставил несколько задач по улучшению системы госзакупок в Тверской области. Судя по итогам, в целом они были выполнены.

— Всего в прошлом году в регионе произвели госзакупок на 55,5 млрд рублей, обеспечив реализацию 17894 заявок, — доложил руководитель тверского комитета госзаказа Александр Гулаков. — Из них больше половины — 32,4 млрд — ушли на контракты со своими родными региональными предприятиями-поставщиками.

Увеличилась и доля участия в закупках малого и среднего бизнеса. Его представители обспечили реализацию 30% государственных и муниципальных заказов в регионе. Это на 7% больше, чем в 2017 году. Касаемо практики совместных закупок — их объём вырос в прошлом году на 300 млн рублей и составил 1,7 млрд рублей. Есть позитивные тенденции и в плане эффективности госзакупок. Так, количество расторгнутых контрактов в прошлом году по сравнению с 2018-м снизилось в 3 раза.

Львиная доля закупок — больше половины приобретенного по линии областных министерств и других ведомств товаровов и услуг пришлась на здравоохранение (обеспечение населения лекарствами и оснащение больниц новым медоборудованием).

Александр Гулаков, подводя итоги 2019 года, признал, что были некоторые проблемы с затягиванием сроков реализации контрактов по госзакупкам. Чтобы избежать их в 2020-м основная доля конкурсов по приоритетным госзакупкам запланирована на первый квартал года. В частности, сюда определены и закупки, необходимые для реализации напроектов в регионе, а также социально значимые (те же лекарства, например). Всего почти 140 позиций.

При этом сроки размещения некоторых госзакупок вызвали гневную реакцию у губернатора. К примеру, это касалось лесопожарной техники, конкурсную информацию по закупке которой планируется разместить в апреле.

— Почему затягиваете, надо сделать это уже в марте, — строго сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что эффективная качественная реализация госзакупок — это работа, прежде всего, проводимая для жителей Верхневолжья.

— От её качества и полноты зависит, в том числе, своевременная поставка лекарственных препаратов, закупка и поставка продовольствия для социальных учреждений, начало дорожных работ, строительство школ и других соцучреждений, — развил мысль Игорь Руденя.

КСТАТИ

Из сводного графика госзакупок, представленного на заседание, удалось узнать некоторые весьма интересные вещи. В частности, о том, что на июнь 2020 года запланирован аукцион по поиску подрядчика для строительства Западного моста в Твери (соединит Заволжский и Пролетарский районы)

ИСТОЧНИК KP.RU

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