Чтоб наверняка родить, тверского мужчину надо полюбить

Устрицы да моллюски в нашем рационе встречаются не часто, шпинат в иного мужчину и шантажом не запихнуть, но вот стали-таки тверские добры молодцы одними из самых плодовитых в России! Даже несмотря на не очень полезную для мужской фертильности (плодовитости) диету.

Этот оптимистичный вывод позволило сделать опубликованное исследование «Мужское бесплодие в Российской Федерации: статистические данные за 2000-2018 годы».

Авторы научной статьи изучили уровень фертильности мужчин в каждом отдельном федеральном округе и в региональном разрезе.

В общем по РФ мужская детородная сила, увы, слабеет. Из всех федеральных округов частота регистрации мужского бесплодия с 2000-го по 2018 год не увеличилась только в Дальневосточном. В Центральном федеральном округе, к которому принадлежит и Тверская область, этот показатель вырос на 103%, а в Уральском ФО - почти на 253%.

Что касается удельного веса мужчин с выявленным бесплодием в общем числе мужского населения, то в целом по стране на сто тысяч мужчин приходится ровно 90 бесплодных. В ЦФО таких 56,5 на сто тысяч.

Из субъектов, составляющих Центральный федеральный округ, самая низкая фертильность отмечается у ярославцев (563,7 мужчин на сто тыс.), а также жителей Брянщины (280,8 мужчин на сто тыс.) и Липецкой области (192 мужчины на сто тыс.).

Тверские богатыри попали в число плодовитых. У нас в регионе на сто тысяч мужчин бесплодны только 3,5. Это третье место по ЦФО.

Ещё лучше ситуация у Ивановской области (1,1 бесплодный мужчина на сто тыс.) и Рязанской области (1,5 мужчины на сто тыс.).

Тверские мужчины - в десятке самых плодовитых в России. Десятое место мы делим с кировчанами.

Самые плодовитые в РФ на сегодняшний день - жители Сахалина и Еврейской АО. И в том, и в другом регионе показатель равен нулю. Третье место и 0,5 мужчины с бесплодием на сто тысяч - у жителей Новгородской области. Также плодовитее наших оказались мужчины Приамурья, Ивановской области, Вологодчины, Рязанской области, Калмыкии и Карачаево-Черкесской Республики.