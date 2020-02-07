Платная горка в парке Победы Твери будет работать бесплатно в «социальные часы»

Когда в феврале в Твери наконец подморозило и горожане ринулись набираться зимних впечатлений, многих постигло разочарование. Деревянная горка в парке Победы оказалась платной. «Раньше такие горки всегда бесплатными были!» - возмущались желающие прокатиться.

Парк Победы, как и горсад, находится в ведении муниципального предприятия «Дирекция парков», где «КП»-Тверь» сообщили, что деньги за традиционную зимнюю забаву берёт не городское МУП, а бизнесмен.

- Горку установил предприниматель в соответствии с договором на предоставление торгового места. Договор, который был действителен в январе, предприниматель на февраль перезаключил не сразу, но сейчас всё оформлено, ведётся кассовый учёт, плата взимается законно, - рассказал управляющий парком Победы Андрей Лебедев.

Так что платить придётся, тем более что особых альтернатив нет: горку, работавшую в предыдущие годы в горсаду, в этом году решили не собирать по причине тёплой погоды. По крайней мере, именно так объяснили нам в «Дирекции парков».

Но есть и хорошая новость.

- Только что принято решение, что в социальные часы - с 12:00 до 15:00 - горка будет для всех бесплатной, - обрадовал Андрей Лебедев.

Правда, работникам, обслуживающим горку, эту новость ещё не сообщили. Известием о бесплатных часах «КП»-Тверь» 7 февраля удивила Кирилла, молодого человека, который берёт плату и выдаёт квитанции.

- Мне об этом ещё не сказали, - сообщил Кирилл. - Но сегодня пока я вообще желающих без денег на горку пускаю - у нас кассовый аппарат в ремонт увезли.

Некоторые счастливчики уже успели скатиться с горки бесплатно, но, когда кассу починят, за «покатушки» на собственном тюбинге с вас попросят 50 рублей. По квитанции, которую выдадут взамен, можно будет кататься хоть целый день. Если тюбинга нет, его можно арендовать. Час аренды детской «ватрушки» стоит 150 рублей, а взрослой - 200 рублей.