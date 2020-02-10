Расскажите о самом лучшем папе Тверской области и подарите ему поход в баню!

23 февраля - день, когда мы в очередной раз признаемся своим защитникам в любви! А почему бы не рассказать о вашем самом лучшем папе всему городу?

Может быть, он лучше всех строит бани или печи для бань, закручивает болты, а может, готовит самый вкусный борщ или вышивает золотом (бывает и такое!).

"Комсомольская правда" - Тверь" запускает новый конкурс "Наш папа самый лучший!"

Расскажите о вашем самом лучшем - строгом, требовательном, веселом, красивом, самом понимающем - папе и пришлите его фото. Можно за работой. Письма ждем по адресу: itaraa@yandex.ru , с пометкой - "О папе".

Фото и небольшие рассказы мы опубликуем на сайте kp.ru 17 февраля. Голосование завершится 23 февраля. Победителями станут участники, набравшие наибольшее количество голосов.

Конечно, будут и подарки! За 1, 2 и 3 места:

1-е место - банный набор плюс сертификат на парение (воспользоваться им можно будет на фестивале «Легкий пар-2020», который пройдет 30-31 мая на базе отдыха «Кава»).

2-е место - банный набор и профессиональный веник.

3-е место - банный набор.

Партнер конкурса - «Печи Варвара».

ВАЖНО

"Легкий Пар 2020" - Фестиваль бани и народного творчества. Цель которого - популяризация народных традиций, семейных ценностей и здорового образа жизни.

В фестивале примут участие производители бань, бочек и печей со всей России. Желающие могут бесплатно посетить и попариться в любой из бань представленных на фестивале. В рамках фестиваля пройдет чемпионат по парению среди профессионалов по ЦФО "Красная Жара". Также в программе: народные ремесленники, детская анимация и шоу программа!

Пройдет мероприятие 30-31 мая на территории Базы отдыха "Кава".