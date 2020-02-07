В парламенте Тверской области прошло первое заседание рабочей группы по реализации Послания Президента РФ
Напомним, что 21 января решением Совета Законодательного Собрания была образована рабочая группа по реализации положений ежегодного Послания Президента РФ Федеральному Собранию в 2020 году.
В её состав вошли заместители председателя Законодательного Собрания, председатели постоянных комитетов, руководители фракций, представители органов местного самоуправления.
- Мы рассчитываем, что наша рабочая группа станет открытой площадкой как для обсуждения вопросов исполнения Послания, так и текущих проблем его реализации. Обязательно будем привлекать к работе экспертное сообщество и общественные организации. Особо подчеркну, что нельзя допустить, чтобы наша рабочая группа - новый совещательный орган - стала «пятым колесом в телеге» и плодила бюрократию, - сказал, открывая заседание, председатель областного парламента Сергей Голубев.
Он отметил, что Послание Президента имело серьёзный общественный резонанс. Глава государства отразил в нем основные аспекты, которые касаются самых животрепещущих вопросов: демографии, образования, здравоохранения, увеличения инвестиционного потенциала.
Спикер областного парламента обратил внимание, что немаловажная роль в реализации Послания отводится региональной власти, местному самоуправлению и общественному сектору. Запланирован беспрецедентный размер государственных социальных выплат.
Дополнительные расходы бюджетов на инициативы из президентского Послания составят более 4 триллионов рублей на период до 2024 года. Федеральный минфин намерен работать над увеличением доходной части бюджета и оказывать финансовую поддержку регионам, чтобы они смогли выполнить поставленные задачи.
- Минфин пообещал финансовую поддержку, чтобы не повторилась ситуация с майскими указами, когда субъекты ради исполнения поставленных задач были вынуждены залезать в долги, «расчищать» которые в итоге все равно пришлось с помощью федерального центра, - отметил Сергей Голубев.
Председатель областного парламента также остановился на предложенных Президентом поправках в Конституцию.
- Поправки в Основной закон нашей страны перед их принятием будут вынесены на всенародное голосование. Все предложения будут аккумулированы Общественной палатой региона и направлены в федеральную рабочую группу. Президент отметил, что может не подписать поправки к Конституции, если граждане не поддержат их на общероссийском голосовании. Особо отмечу, что уже в ближайшее время нам предстоит организовать всеобщее голосование, а пока необходимо сосредоточиться на обсуждении и разъяснении общественности предлагаемых поправок, - резюмировал Сергей Голубев.
Прежде чем приступить к обсуждению плана по реализации Послания на 2020 год, участники заседания заслушали и приняли отчет об исполнении плана по реализации президентского Послания на 2019 год. - Все, что было намечено, реализовано либо в виде рекомендаций региональному Правительству, либо в части принятия областных законов, - подвел итог Сергей Голубев.
В рамках обсуждения плана на 2020 год рабочая группа приняла за основу документ, сформированный по рекомендации председателей постоянных комитетов областного парламента. Он будет разослан всем членам рабочей группы, которые в срок до 17 февраля должны представить свои замечания и предложения.
Следующее заседание рабочей группы, на котором план будет принят в его окончательном варианте, планируется провести в конце февраля - начале марта. Кстати, деятельность рабочей группы по реализации Послания Президента РФ будет оцениваться. Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с деловыми объединениями разработает рейтинг качества жизни в регионах.
Его основу составят опросы населения по наиболее типовым социальным проблемам - это должно обеспечить уход от демонстрации «благополучия на бумаге». В агентстве обещают тиражировать лучшие региональные практики для сокращения разрыва между регионами.
ИСТОЧНИК KP.RU