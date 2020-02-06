2020-02-06T17:12:13+03:00
Дом. Семья

Брошенный на дачах под Тверью кот спас новых хозяев во время пожара

Он запрыгнул на кровать, стащил одеяло и орал до тех пор, пока они не пришли в себя
Ирина ТАРАСОВА
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Брошенный кот спас пенсионеров-дачников во время пожара. Фото: Мария Ленц, из архива Владимира НюхляеваБрошенный кот спас пенсионеров-дачников во время пожара. Фото: Мария Ленц, из архива Владимира Нюхляева
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А говорят, что животные не могут быть благодарными...

С 80-летним Владимиром Нюхляевым беседуем через пару дней после ЧП, которое чуть не приключилось в его семье.

- Ирина, не поверите. Мы б уже точно с женой на том свете были, если бы не... кот. Благодаря ему еще поживем, - улыбается мой собеседник и показывает в телефоне несколько размытые фото красавца спасителя.

Полуживой, худой и боязливый пятнистый бенгалец впервые пришел к ним на дачу, что в 25 км от Твери, три года назад. Присел у крыльца, жалобно смотрел, а потом рискнул мяукнуть. Супруги-пенсионеры Владимир и Антонина вспомнили, что кто-то из приезжих дачников его привозил по лету, да так и бросил. Котейку пожалели, положили на крыльцо еду. Недоверчивый, он подождал, пока все уйдут, схватил ее и убежал.

- Дикий был, ужас... Подходить опасался, но как привык, требовать еду стал таким ором, что отказать мы уже не могли. А как зашел в дом, так и остался. Пришлось ему имя придумывать, - рассказывает Владимир Нюхляев.

Отъевшегося красавца кота, которого даже поднять сейчас сложно, решили и назвать красиво. Выбор пал на Маркиза. О чем потом пожалели. Как только кот получил «буржуазное» имя, и вести себя стал ему под стать. В отличие от второго кота Тёмы - есть только мясо, приносить огромных крыс и подкидывать непременно под ноги хозяину, спать на самых мягких подушках, предпочитая под боком у жены. Хозяин чуть было ревновать не начал. Но то, что случилось на днях, простило коту все его грешки.

Вот он какой - герой Маркиз, крысолов и спаситель. Фото: из архива Владимира Нюхляева

Вот он какой - герой Маркиз, крысолов и спаситель. Фото: из архива Владимира Нюхляева

Супруги готовились ко сну. Протопили, как и полагается, печку. К ночи на угли положили поленья, чтобы те просохли к утру. А потом хозяйка решила подмести дом, и весь мусор с обрывками бумажек тоже отправился туда же. Кто знал, что один из угольков спустя пару часов задымится, схватит мусор, а от него и сырые поленья?

- Спим мы крепко, встаем редко. А тут где-то два часа ночи, и вдруг я сквозь сон слышу ужасный ор кота. Он пока будил, стащил с меня одеяло и лапой бил по лицу. Вроде глаза открыл, пришел в себя, а голова в тумане. Понимаю только, что в доме чернота, ничего не видно. Позже дошло, что это такой густой дым. Дышать вообще нечем. Еле дополз до двери, чтобы дом проветрить. И пошел проверять жену. Слава богу, она жива была. Вот мы с ней потом пару часов на улице отсиживались. А болели еще пару дней. Ну, вроде отошли. Кстати, мы с Тоней до сих пор удивляемся. Он же мог просто убежать из дома. А он дышал дымом, но все равно старался поднять нас, - радуется Владимир Федорович.

Конечно, героя Маркиза после этого случая чествовали как и полагается. Медаль, конечно, не вручили, но приличным куском мяса порадовали.

После спасения хозяев надышавшийся дымом котик отлеживался два дня. Фото: из архива Владимира Нюхляева

После спасения хозяев надышавшийся дымом котик отлеживался два дня. Фото: из архива Владимира Нюхляева

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ИСТОЧНИК KP.RU

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