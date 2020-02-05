В Твери ведется санитарная обрезка деревьев

На данный момент погодные условия в Твери являются оптимальными для организации санитарной и формовочной обрезки деревьев. В среду МБУ «Зеленстрой» проводило работы на набережной Степана Разина.

Санитарную обрезку деревьев необходимо проводить регулярно для того, чтобы предотвратить распространение заболеваний. В старых гнилых ветках скапливаются различные вредители, и если своевременно их не удалять, то это может привести к гибели дерева. Также сейчас проводится формовочная обрезка, в результате которой летом крона деревьев приобретёт форму аккуратного шара.

Специалисты отмечают, что в настоящий момент создались наиболее благоприятные условия для проведения данного вида работ. Температура не опускается ниже 15 градусов мороза, при которых обрезку проводить не рекомендуется. Кроме того, если обычно сокодвижение в деревьях начинается в апреле, то сейчас из-за тёплой зимы экологи ожидают его начало раньше – уже в марте. Поэтому важно выполнить обрезку до наступления весны.

Для того, чтобы проводить работы быстрее и качественнее, в прошлом году МБУ «Зеленстрой» приобрело вышку – компактные размеры данной техники позволяют использовать её в труднодоступных местах и не затруднять движение транспорта. В среду, 5 февраля, проводились работы по обрезке деревьев на набережной Степана Разина – это одно из наиболее популярных мест прогулок у горожан. Кроме того, здесь особенно важно, чтобы деревья выглядели аккуратно и не закрывали весной и летом одну из главных достопримечательностей Твери – знаменитую тверскую «единую фасаду».