2020-02-06T10:26:12+03:00
Общество

В Твери продолжается строительство социальных объектов

В Твери в рамках национального проекта «Образование» продолжается строительство трех социальных объектов
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
В Твери в рамках национального проекта «Образование» продолжается строительство трех социальных объектов. Фото: администрация ТвериВ Твери в рамках национального проекта «Образование» продолжается строительство трех социальных объектов. Фото: администрация Твери
Изменить размер текста:

В микрорайоне «Радужный» завершается разработка котлована для возведения новой школы, в «Южном» в строящемся детском саду смонтировано оборудование пищеблока, заканчивается монтаж мебели, а на Планерной в ближайшее время приступят к установке окон и монтажу инженерных систем в здании нового детского сада. Контроль за ходом работ на строительных площадках осуществляется в постоянном режиме.

– В Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул необходимость строительства новых детских садов и школ, обеспечения необходимого количества мест для учеников и дошкольников. Это один из ключевых факторов в демографической политике и поддержке семей с детьми, – сказал губернатор Игорь Руденя на совещании, посвященном строительству в Тверской области объектов образования.

В Твери в настоящее время строится три объекта. Так, новое общеобразовательное учреждение возводится в микрорайоне «Радужный». Оно будет построено по тому же проекту, что и Центр образования «Брусилово». Школа будет также рассчитана на 1224 ученика. В здании будет обустроено два бассейна. Все помещения станут доступны для маломобильных групп населения, предусмотрены пандусы, лифт. В настоящее время на объекте завершается организация строительной площадки и разработка котлована. Завершить строительные и отделочные работы необходимо до 31 декабря текущего года.

Второй объект – детский сад на улице Планерной в Заволжском районе Твери. На объекте завершаются работы по кирпичной кладке стен и перегородок. В стадии заключения договор на установку окон, а также внутренних и наружных инженерных систем. Планируется, что к 1 сентября 2020 года новый детский сад будет введен в эксплуатацию.

Работы по строительству и отделке другого дошкольного образовательного учреждения – на Октябрьском проспекте – также продолжаются. Само здание готово, отделочные работы – на завершающем этапе. В настоящее время идет монтаж инженерных коммуникаций, сантехники, мебели, ведутся работы по наладке работы оборудования пищеблока.

Также в настоящее время разрабатывается проектная документация еще на два образовательных учреждения. Разработан и направлен на государственную экспертизу проект по строительству детского сада на 190 мест в Твери на улице Склизкова. После получения заключения, будет объявлен аукцион по выбору подрядчика для производства строительных работ. Введение объекта в эксплуатацию намечено на 2021 год. На 2021 год запланирована и сдача аналогичного дошкольного образовательного учреждения на улице Левитана. Участок под застройку уже выделен, сейчас ведется сбор исходных данных для выполнения проектных работ.

Напомним, что в Твери в рамках нацпроекта «Образование» в эксплуатацию было введено два новых школьных здания – 1 сентября 2019 года заработал второй корпус школы №50 в микрорайоне «Юность» на 560 мест, а в начале этого года был открыт Центр образования «Брусилово».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Твери начато бурение трассы для нового водовода
В декабре 2019 года стартовали работы по модернизации и реконструкции нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста в рамках национального проекта «Экология». В настоящее время подрядчик готовится к прокладке трубы нового водовода под
"В 90-х с хамами сражалась, сейчас кальяны коллекционирую": вахтер общежития рассказала о жизни современных студентов
17 лет в службе исполнения наказаний и 27 - в "общаге": строгая привратница поделилась секретами укрощения студентов и поведала, чем отличаются поколения, грызущие гранит науки. Осторожно, текст вызывает ностальгию.
Китайский коронавирус, последние новости на 6 февраля 2020: Эвакуированных россиян поместили на двухнедельных карантин, а недобросовестные аптеки лишат лицензии
Число заболевших во всем мире приближается к 30 тысячам. Сообщаем последние новости про китайский коронавирус к этому утру, 6 февраля 2020 года
«Все медики в химзащите, а мы - в одинаковых пижамах»: эвакуированные из очага коронавируса рассказали, как их встретили в России
Уставших, напуганных, с сонными детьми на руках россиян и граждан соседних стран доставили из Китая в карантин под Тюменью самолетами ВКС [фото, видео]
Новости 24
В Твери покажут, как служили казаки
На автодороге Тверь-Ржев столкнулись четыре автомобиля
Пожарные спасли мужчину из горящего дома в Тверской области
Вертолет санавиации МЧС вытелат на срочный вызов в Удомлю
В Тверской области в связи с погодными условиями ухудшилась дорожная обстановка
Первые подробности о предстоящем конкурсе «Мисс Тверь 2020»: фирменный цвет и особые гости
Проект «Заячий стон» представит в Твери спектакль о смысле жизни
В Удомле Тверской области пресечена попытка продажи контрафактных компьютерных программ
В Твери вдоль набережной Степана Разина обрезали деревья
Исполняющим обязанности ректора Тверского государственного медуниверситета назначен Алексей Давыдов
Участник смертельного ДТП в Твери Эмиль Байрамов проведет под арестом два месяца
В Твери суд готовится озвучить меру пресечения участнику ДТП на Волоколамском проспекте
Областной онкодиспансер в Твери оснастили новым оборудованием
Поезду больше не стоять на запасном пути: в Тверской области рельсы с него растащили воры
На Южном мосту в Твери сломался лесовоз, микрорайон встал в пробке
В твороге из Тверской области нашли фермент, который может вызвать болезнь Альцгеймера
В Тверской области водитель заплатит штраф за езду по поддельным правам
Двое молодых людей обокрали приусадебный участок жителя Тверской области
"Динамо" Тверь начинает заключительное гостевое турне чемпионата ВХЛ
В казенных учреждениях Твери и Ржева обнаружили некачественные крупы
В Тверской области мужчина жестоко избил пенсионерку и надругался над ней
В Тверской области житель деревни угнал автомобиль соседа
Ольга Самуйлова из Твери завоевала титул "Краса Вселенной 2020"
Администрация Твери рассказала о ходе строительства социальных объектов
Житель Твери попался на краже продуктов из гипермаркета
В Тверской области добавили денег на реконструкцию дороги к Ржевскому мемориалу
Два человека пострадали в ДТП на трассе М-9 в Тверской области
Бывшие осужденные в Тверской области обокрали дачу жителя Подмосковья
В Тверской области пьяный мужчина сломал челюсть своей знакомой