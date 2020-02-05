В Твери продолжается строительство социальных объектов

В микрорайоне «Радужный» завершается разработка котлована для возведения новой школы, в «Южном» в строящемся детском саду смонтировано оборудование пищеблока, заканчивается монтаж мебели, а на Планерной в ближайшее время приступят к установке окон и монтажу инженерных систем в здании нового детского сада. Контроль за ходом работ на строительных площадках осуществляется в постоянном режиме.

– В Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул необходимость строительства новых детских садов и школ, обеспечения необходимого количества мест для учеников и дошкольников. Это один из ключевых факторов в демографической политике и поддержке семей с детьми, – сказал губернатор Игорь Руденя на совещании, посвященном строительству в Тверской области объектов образования.

В Твери в настоящее время строится три объекта. Так, новое общеобразовательное учреждение возводится в микрорайоне «Радужный». Оно будет построено по тому же проекту, что и Центр образования «Брусилово». Школа будет также рассчитана на 1224 ученика. В здании будет обустроено два бассейна. Все помещения станут доступны для маломобильных групп населения, предусмотрены пандусы, лифт. В настоящее время на объекте завершается организация строительной площадки и разработка котлована. Завершить строительные и отделочные работы необходимо до 31 декабря текущего года.

Второй объект – детский сад на улице Планерной в Заволжском районе Твери. На объекте завершаются работы по кирпичной кладке стен и перегородок. В стадии заключения договор на установку окон, а также внутренних и наружных инженерных систем. Планируется, что к 1 сентября 2020 года новый детский сад будет введен в эксплуатацию.

Работы по строительству и отделке другого дошкольного образовательного учреждения – на Октябрьском проспекте – также продолжаются. Само здание готово, отделочные работы – на завершающем этапе. В настоящее время идет монтаж инженерных коммуникаций, сантехники, мебели, ведутся работы по наладке работы оборудования пищеблока.

Также в настоящее время разрабатывается проектная документация еще на два образовательных учреждения. Разработан и направлен на государственную экспертизу проект по строительству детского сада на 190 мест в Твери на улице Склизкова. После получения заключения, будет объявлен аукцион по выбору подрядчика для производства строительных работ. Введение объекта в эксплуатацию намечено на 2021 год. На 2021 год запланирована и сдача аналогичного дошкольного образовательного учреждения на улице Левитана. Участок под застройку уже выделен, сейчас ведется сбор исходных данных для выполнения проектных работ.

Напомним, что в Твери в рамках нацпроекта «Образование» в эксплуатацию было введено два новых школьных здания – 1 сентября 2019 года заработал второй корпус школы №50 в микрорайоне «Юность» на 560 мест, а в начале этого года был открыт Центр образования «Брусилово».