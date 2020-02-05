2020-02-06T10:15:36+03:00
Общество

В Твери начато бурение трассы для нового водовода

В декабре 2019 года стартовали работы по модернизации и реконструкции нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста в рамках национального проекта «Экология». В настоящее время подрядчик готовится к прокладке трубы нового водовода под
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Активное развитие Твери, в частности, строительство новых микрорайонов в южной части города, требует увеличения объёмов поставки питьевой воды в жилой фонд и объекты инфраструктуры. фото: администрация ТвериАктивное развитие Твери, в частности, строительство новых микрорайонов в южной части города, требует увеличения объёмов поставки питьевой воды в жилой фонд и объекты инфраструктуры. фото: администрация Твери
Изменить размер текста:

Данный водовод – одна из трёх основных магистралей, в общей сложности обеспечивающих питьевой водой более чем 97% жителей Твери. Он был введён в строй более 40 лет назад и в сейчас не может полностью удовлетворить растущие потребности города. Активное развитие Твери, в частности, строительство новых микрорайонов в южной части города, требует увеличения объёмов поставки питьевой воды в жилой фонд и объекты инфраструктуры.

– В рамках национального проекта «Экология» перед нами стоят масштабные задачи по реализации программ «Оздоровление реки Волги» и «Чистая вода». Это и повышение качества питьевой воды, и работа, направленная на снижение сбросов стоков в главную водную артерию Российской Федерации, – отметил по итогам заседания правительства Тверской области, прошедшего 4 февраля, губернатор Игорь Руденя.

Работы на объекте в рамках контракта ведёт ООО «Современные системы реновации» – московская компания, имеющая опыт работы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в Брянске, Ельце, Костроме, Оренбурге и ряде других городов. Технология позволяет производить работы круглогодично, при этом какие-либо ограничения по подаче воды в город не предусмотрены.

На минувшей неделе после проведения необходимых подготовительных и археологических работ подрядная организация приступила к прокладке трассы нового водовода. Сначала методом горизонтального направленного бурения в земле проделывается скважина диаметром 100 миллиметров, затем с помощью специальной техники она расширяется до диаметра 1200 миллиметров, необходимого для прокладки трубы. В настоящее время работы ведутся на 179-метровом участке, проходящем под руслом реки Тверцы – горизонтальная скважина уже пробурена, идёт подготовка к её расширению.

В общей сложности реализация проекта рассчитана на период с 2019 по 2021 годы. В его рамках будет произведена модернизация и реконструкция нитки водовода протяжённостью чуть более 5 километров – от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста с увеличением диаметра трубы с 600 до 800 миллиметров. Общий объём средств, выделяемый на проведение работ в течение трёх лет, – 275,85 миллиона рублей из бюджетов трёх уровней – федерального, регионального и городского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"В 90-х с хамами сражалась, сейчас кальяны коллекционирую": вахтер общежития рассказала о жизни современных студентов
17 лет в службе исполнения наказаний и 27 - в "общаге": строгая привратница поделилась секретами укрощения студентов и поведала, чем отличаются поколения, грызущие гранит науки. Осторожно, текст вызывает ностальгию.
Китайский коронавирус, последние новости на 6 февраля 2020: Эвакуированных россиян поместили на двухнедельных карантин, а недобросовестные аптеки лишат лицензии
Число заболевших во всем мире приближается к 30 тысячам. Сообщаем последние новости про китайский коронавирус к этому утру, 6 февраля 2020 года
«Все медики в химзащите, а мы - в одинаковых пижамах»: эвакуированные из очага коронавируса рассказали, как их встретили в России
Уставших, напуганных, с сонными детьми на руках россиян и граждан соседних стран доставили из Китая в карантин под Тюменью самолетами ВКС [фото, видео]
Новости 24
В Твери покажут, как служили казаки
На автодороге Тверь-Ржев столкнулись четыре автомобиля
Пожарные спасли мужчину из горящего дома в Тверской области
Вертолет санавиации МЧС вытелат на срочный вызов в Удомлю
В Тверской области в связи с погодными условиями ухудшилась дорожная обстановка
Первые подробности о предстоящем конкурсе «Мисс Тверь 2020»: фирменный цвет и особые гости
Проект «Заячий стон» представит в Твери спектакль о смысле жизни
В Удомле Тверской области пресечена попытка продажи контрафактных компьютерных программ
В Твери вдоль набережной Степана Разина обрезали деревья
Исполняющим обязанности ректора Тверского государственного медуниверситета назначен Алексей Давыдов
Участник смертельного ДТП в Твери Эмиль Байрамов проведет под арестом два месяца
В Твери суд готовится озвучить меру пресечения участнику ДТП на Волоколамском проспекте
Областной онкодиспансер в Твери оснастили новым оборудованием
Поезду больше не стоять на запасном пути: в Тверской области рельсы с него растащили воры
На Южном мосту в Твери сломался лесовоз, микрорайон встал в пробке
В твороге из Тверской области нашли фермент, который может вызвать болезнь Альцгеймера
В Тверской области водитель заплатит штраф за езду по поддельным правам
Двое молодых людей обокрали приусадебный участок жителя Тверской области
"Динамо" Тверь начинает заключительное гостевое турне чемпионата ВХЛ
В казенных учреждениях Твери и Ржева обнаружили некачественные крупы
В Тверской области мужчина жестоко избил пенсионерку и надругался над ней
В Тверской области житель деревни угнал автомобиль соседа
Ольга Самуйлова из Твери завоевала титул "Краса Вселенной 2020"
Администрация Твери рассказала о ходе строительства социальных объектов
Житель Твери попался на краже продуктов из гипермаркета
В Тверской области добавили денег на реконструкцию дороги к Ржевскому мемориалу
Два человека пострадали в ДТП на трассе М-9 в Тверской области
Бывшие осужденные в Тверской области обокрали дачу жителя Подмосковья
В Тверской области пьяный мужчина сломал челюсть своей знакомой