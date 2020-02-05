В Твери начато бурение трассы для нового водовода

Данный водовод – одна из трёх основных магистралей, в общей сложности обеспечивающих питьевой водой более чем 97% жителей Твери. Он был введён в строй более 40 лет назад и в сейчас не может полностью удовлетворить растущие потребности города. Активное развитие Твери, в частности, строительство новых микрорайонов в южной части города, требует увеличения объёмов поставки питьевой воды в жилой фонд и объекты инфраструктуры.

– В рамках национального проекта «Экология» перед нами стоят масштабные задачи по реализации программ «Оздоровление реки Волги» и «Чистая вода». Это и повышение качества питьевой воды, и работа, направленная на снижение сбросов стоков в главную водную артерию Российской Федерации, – отметил по итогам заседания правительства Тверской области, прошедшего 4 февраля, губернатор Игорь Руденя.

Работы на объекте в рамках контракта ведёт ООО «Современные системы реновации» – московская компания, имеющая опыт работы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в Брянске, Ельце, Костроме, Оренбурге и ряде других городов. Технология позволяет производить работы круглогодично, при этом какие-либо ограничения по подаче воды в город не предусмотрены.

На минувшей неделе после проведения необходимых подготовительных и археологических работ подрядная организация приступила к прокладке трассы нового водовода. Сначала методом горизонтального направленного бурения в земле проделывается скважина диаметром 100 миллиметров, затем с помощью специальной техники она расширяется до диаметра 1200 миллиметров, необходимого для прокладки трубы. В настоящее время работы ведутся на 179-метровом участке, проходящем под руслом реки Тверцы – горизонтальная скважина уже пробурена, идёт подготовка к её расширению.

В общей сложности реализация проекта рассчитана на период с 2019 по 2021 годы. В его рамках будет произведена модернизация и реконструкция нитки водовода протяжённостью чуть более 5 километров – от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста с увеличением диаметра трубы с 600 до 800 миллиметров. Общий объём средств, выделяемый на проведение работ в течение трёх лет, – 275,85 миллиона рублей из бюджетов трёх уровней – федерального, регионального и городского.