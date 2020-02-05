2020-02-05T21:27:36+03:00
Общество

Реновация школы длиной в 10 лет

Планомерные преобразования учреждения образования стали возможны благодаря совместной работе администрации школы и депутата гордумы Сергея Аксёнова
Алина ПЕТРОВА
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Школа номер 40.Школа номер 40.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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На стене в кабинете директора тверской школы № 40 Ирины Гулиной висит в раме первая страница «Комсомолки», номер за 1 сентября 1966 года.

- Выпускники подарили, в этот день в школу пришли первые ученики, - поясняет она.

Это сейчас школа в передовых по реновации и переоснащению, а в 2009-м, когда заступила молодой директор на пост, хозяйство ей досталось ветхое и хлопотное. Вспоминает, как деревянные старые рамы из окон вываливались.

Сейчас с этим всё нормально: заменены все, а их более двухсот, полы в рекреациях в плитке, а то линолеум рвался всё время. Во дворе новая спортплощадка с тренажерами для воркаута и детской зоной - здесь весь микрорайон летом собирается: культурно и спортивно отдыхает. Да и родители дальнего Заволжья предпочитают отдавать детей в благоустроенную сороковую, пусть и несколько остановок придётся ехать.

Все эти преобразования длиной в 10 лет - заслуга как деятельного директора, так и депутата гордумы Сергея Аксёнова. Он с 2013 года активно помогает школе, входящей в его депутатский округ. Выбивает деньги бюджетные на ремонты разные, свои депутатские вкладывает. Неравнодушно к школе на вверенном ему участке относится. И его здесь любят. Знают все: ученики здороваются, повара в столовой пытаются накормить повкуснее. Он тут им «мам и пап».

Потому как денег на материальное переоснащение школ в управлении образования нет особо.

- За годы совместной работы в переоснащение школы вложено порядка 18 млн рублей, - прикидывают директор и депутат. - Только на стадион ушло 10 миллионов. Потом, санузлы, окна...

- Нам бы рольставни и посудомойку, - просит у депутата Аксёнова заведующая столовой. Сюда мы во время осмотра школы заглядываем на чай с плюшками. Рольставни для того, чтоб не мешать мероприятиям в актовом зале - он здесь со столовой совмещен.

- А сколько надо? - интересуется депутат.

- Думаю тысяч сто на то и на это, - прикидывает завстоловой.

Но у директора другая забота: старые чугунные батареи плохо греют - ржавчина забила до половины труб. Надо менять.

Депутат Аксёнов обещал помочь - на разработку проектно-сметной документации для капремонта системы канализации в рамках поправки в бюджет текущего года заложен миллион.

Депутат Сергей Аксенов и директор школы Ирина Гулина. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Депутат Сергей Аксенов и директор школы Ирина Гулина.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В спортзале школы. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В спортзале школы.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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