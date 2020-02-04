Ксантиппы тверского интернета

Бытует такая легенда, что первая жена Сократа Ксантиппа была крайне сварливой особой до такой степени, что имя её стало нарицательным для дурных жён. Но я не об этом, шут с ней, с Ксантиппой. Я про её верных последователей. Но не про жён...

Приехал я в Калинин (Тверь) 17 августа 1987 года. 33 года скоро будет, как я тут обосновался.

Если осмотреться на произошедшее в Твери за эти годы, что мы увидим такого, что коснулось каждого?

Антиалкогольная кампания? — да.

Девяностые с переделом рынка и крахом сбережений? - да.

ГКЧП? - пожалуй.

Крах СССР? - да...

В общем — сплошные федеральные события.

Неужто нечего вспомнить про саму Тверь?

А вот получается — нечего. Ну не возводить же в разряд ярких событий массово посаженную Гордуму?! Событие, конечно, но не всех оно коснулось, равно как и калейдоскопическая череда выборов…

Тогда что вспоминается? Ничего… Событий много, и важных событий, но не дотягивают они до значимых для всего города. Таких, как запуск трамваев после войны, строительство мостов, например, или, вот-вот, первые Дни города, фестиваль Созвездие… Весь город участвовал тогда. А потом? Ни-че-го…

И вот после десятилетий стагнации, тьфу-тьфу меня за это слово, после десятилетий застоя случилось действительно масштабное событие — смена всех городских автобусов. Нет, даже так - замена всей транспортной политики Твери.

Выкорчёвывается само понятие маршрутки, с их криминальной подоплёкой, с азиатской дикостью, нечеловеческой разнузданностью, визуальной мрачностью и вечным смрадом непроходящей усталости.

Да, я убеждён, что мы стали свидетелями важнейших для Твери перемен, видеть которые и участвовать в которых нам ранее не доводилось.

Конечно, иначе это было бы не в России - без проколов не обошлось: и мобильное приложение глюкануло, и некоторые прежние перевозчики не вышли на линии, чтобы горожанам жизнь мёдом не казалась, и не туда и не на том кто-то поехал… В общем, всё как положено. А к вечеру всё стало лучше, а на следующий день ещё лучше, а там, поживём — увидим.

И на этом фоне удивляют некоторые любители тыканий пальцами в мозги своих читателей.

Ну не понравились им новые автобусы, на которых, кстати, большинство комментаторов ещё и не проехались даже, судя по отсутствию фото! Не изучали они расписания, потому оно им заранее не нравится, не анализировали они маршруты, ну и так далее…

Кстати, я вовсе даже не думаю, что никто на этом деле руки не погреет, или не погрел. К хорошему делу всегда кто-то приклеится, диалектика, так сказать.

Но то, что это самое значимое для Твери и тверичан событие последних десятилетий — в этом меня никто не переубедит. Тем более истеричные Ксантиппы тверского интернета, для которых всё плохо, что на их банановой кожуре не звезданулось, и всё в цвет, если опять же на их соплях поскользнулось да физией в стену.

Так и живём. А автобусы, вон они, уже по городу бегают. Ну а как всё сложится, то уже и от нас зависит тоже.