Как в Твери добраться до точек, куда перестали ходить бастующие маршрутки
В Твери и Калининском районе стартовала реализация транспортной реформы. В первый её день новые автобусы под брендом «Транспорт Верхневолжья» вышли на рейсы по маршрутам №№ 1, 15, 31, 33, 33к, 41, 55, 233, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143.
На остальных маршрутах пока действует старая модель пассажирских перевозок (следующая волна перемен запланирована на 15 февраля). Однако утром 3 февраля на нескольких остановках в городе возникла серьёзная толчея. Люди опаздывали на работу, поскольку не могли уехать с Речного вокзала, из посёлка Сахарово и некоторых других точек. Выяснилось, что на линию не вышли несколько старых перевозчиков, маршруты которых ещё не затронула реформа. В соцсетях горожане сообщали, что не ходят маршрутки №№ 228, 204,106, 177. Информацию подтверждали читатели «КП»-Тверь», весь день звонившие с тревожными сообщениями в редакцию.
Для тех, кому стало сложнее добраться на работу и домой, «КП»-Тверь» подготовила подсказку. Читайте, на каком из новых маршрутов можно добраться до пунктов, в которые перестали ходить бастующие маршрутки.
ВМЕСТО МАРШРУТА №204
До посёлка Заволжский идут следующие маршруты:
№ 114 Тверь - Кумордино (1 автобус средней вместимости, 3 рейса в сутки). Идёт на Горбатку и в посёлок Заволжский с автовокзала, через центр, Новый Волжский мост, набережную Афанасия Никитина и Петербургское шоссе.
№ 127 Тверь - Андреевское (1 автобус средней вместимости, 3 рейса в сутки). Идёт на Горбатку и в посёлок Заволжский с автовокзала, через центр, Новый Волжский мост, набережную Афанасия Никитина и Петербургское шоссе.
№ 138 Тверь - Князево (1 автобус средней вместимости, 2 рейса в сутки). Идёт на Горбатку и в посёлок Заволжский с автовокзала, через центр, Новый Волжский мост, набережную Афанасия Никитина и Петербургское шоссе.
№ 118 Тверь - Романово - Медное, кольцевой (1 автобус средней вместимости, 4 рейса в сутки). Идёт на Горбатку и в посёлок Заволжский с автовокзала, через центр, Новый Волжский мост, набережную Афанасия Никитина и Петербургское шоссе.
ВМЕСТО МАРШРУТА № 106
В Эммаусс и посёлок Химинститута:
№ 126 Тверь – Зверосовхоз, Старое Мелково (1 автобус средней вместимости, 5 рейсов в сутки). Идёт с автовокзала через Волоколамский проспект и улицу Вагжанова.
№ 122 Тверь - Старый Погост, через пос. Химинститута (1 автобус средней вместимости, 5 рейсов в сутки). Идёт с автовокзала через Волоколамский проспект и улицу Вагжанова с заездом в промзону «Лазурная».
ВМЕСТО МАРШРУТА № 177
В Отрадное:
№ 121 Тверь – «Савватьевский» (1 автобус средней вместимости, 7 рейсов в сутки). Идёт с Речного вокзала через Тверецкий мост имени Петра Богомолова, Маяковского, КСМ-2, Старую Константиновку.
№ 128 Тверь - завод 1 Мая (2 автобуса большой вместимости, 6 рейсов в сутки). Идёт с автовокзала, через центр, Новый Волжский мост, Речной вокзал, Тверецкий мост имени Петра Богомолова, Маяковского, КСМ-2, Старую Константиновку.
№ 139 Тверь - Лисицкий Бор (1 автобус средней вместимости, 2 рейса в сутки). Идёт с автовокзала, через центр, Новый Волжский мост, Речной вокзал и Тверецкий мост имени Петра Богомолова, КСМ-2, Старую Константиновку.
До деревни Лебедево:
№ 108 Тверь - Квакшино (1 автобус средней вместимости, 2 рейса в сутки). Идёт с автовокзала через Октябрьский проспект.
№ 135 Тверь - Пушкино (1 автобус средней вместимости, 7 рейсов в сутки) Идёт с автовокзала через Октябрьский проспект, окружную.
№ 136 Тверь - Пангино - Полубратово (1 автобус средней вместимости, 2 рейса в сутки). Идёт с автовокзала через Октябрьский проспект, окружную.
№ 137 Тверь - Нестерово (1 автобус средней вместимости, 2 рейса в сутки). Идёт с автовокзала через Октябрьский проспект, окружную.
№ 115 Тверь - Петровское (1 автобус средней вместимости, 8 рейсов в сутки). Идёт с автовокзала через Октябрьский проспект, окружную.
ВМЕСТО МАРШРУТА №228
До Аввакумово ни один из 39 новых автобусов, вышедших на маршруты в рамках первого этапа реформирования, не идёт. Но есть несколько маршрутов, проходящих через Затверечье, куда ездят многие пассажиры 228 маршрутки:
До улиц Шишкова, Новой Зари и Затверецкого бульвара можно доехать на автобусах:
№ 101 Тверь - Александровка (1 автобус средней вместимости, 7 рейсов в сутки). Идёт с Речного вокзала через Тверецкий мост имени Петра Богомолова, Пожарную площадь.
№ 102 Тверь – «Берёзка» (2 автобуса средней вместимости, 11 рейсов в сутки). Идёт с Речного вокзала через Тверецкий мост имени Петра Богомолова, Пожарную площадь.
№ 103 Тверь - ст. Кулицкая (1 автобус средней вместимости, 6 рейсов в сутки) Идёт с Речного вокзала через Тверецкий мост имени Петра Богомолова, Пожарную площадь.
№ 110 Тверь - Восток (1 автобус средней вместимости, 5 рейсов в сутки). Идёт с автовокзала, через центр, Новый Волжский мост, Речной вокзал и Тверецкий мост имени Петра Богомолова, Пожарную площадь.
№ 111 Тверь - Лямово (1 автобус средней вместимости, 3 рейса в сутки). Идёт с автовокзала, через центр, Новый Волжский мост, Речной вокзал и Тверецкий мост имени Петра Богомолова, Пожарную площадь.
№ 119 Тверь - Орша (5 автобусов средней вместимости, 22 рейса в сутки). Идёт с автовокзала, через центр, Новый Волжский мост, Речной вокзал и Тверецкий мост имени Петра Богомолова, Пожарную площадь.
№ 129 Тверь - Орша (1 автобус средней вместимости, 1 рейс в сутки) Идёт с Речного вокзала через Тверецкий мост имени Петра Богомолова, Пожарную площадь.
До улицы Пржевальского и Старой Константиновки:
№ 121 Тверь – «Савватьевский» (1 автобус средней вместимости, 7 рейсов в сутки). Идёт с Речного вокзала через Тверецкий мост имени Петра Богомолова, Пожарную площадь, Маяковского, КСМ-2.
№ 128 Тверь - завод 1 Мая (2 автобуса большой вместимости, 6 рейсов в сутки). Идёт с автовокзала, через центр, Новый Волжский мост, Речной вокзал и Тверецкий мост имени Петра Богомолова, Пожарную площадь, Маяковского, КСМ-2.
№ 139 Тверь - Лисицкий Бор (1 автобус средней вместимости, 2 рейса в сутки). Идёт с автовокзала, через центр, Новый Волжский мост, Речной вокзал и Тверецкий мост имени Петра Богомолова, КСМ-2.
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