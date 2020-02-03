Как в Твери добраться до точек, куда перестали ходить бастующие маршрутки

В Твери и Калининском районе стартовала реализация транспортной реформы. В первый её день новые автобусы под брендом «Транспорт Верхневолжья» вышли на рейсы по маршрутам №№ 1, 15, 31, 33, 33к, 41, 55, 233, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143.

На остальных маршрутах пока действует старая модель пассажирских перевозок (следующая волна перемен запланирована на 15 февраля). Однако утром 3 февраля на нескольких остановках в городе возникла серьёзная толчея. Люди опаздывали на работу, поскольку не могли уехать с Речного вокзала, из посёлка Сахарово и некоторых других точек. Выяснилось, что на линию не вышли несколько старых перевозчиков, маршруты которых ещё не затронула реформа. В соцсетях горожане сообщали, что не ходят маршрутки №№ 228, 204,106, 177. Информацию подтверждали читатели «КП»-Тверь», весь день звонившие с тревожными сообщениями в редакцию.

Для тех, кому стало сложнее добраться на работу и домой, «КП»-Тверь» подготовила подсказку. Читайте, на каком из новых маршрутов можно добраться до пунктов, в которые перестали ходить бастующие маршрутки.

ВМЕСТО МАРШРУТА №204

До посёлка Заволжский идут следующие маршруты:

№ 114 Тверь - Кумордино (1 автобус средней вместимости, 3 рейса в сутки). Идёт на Горбатку и в посёлок Заволжский с автовокзала, через центр, Новый Волжский мост, набережную Афанасия Никитина и Петербургское шоссе.

№ 127 Тверь - Андреевское (1 автобус средней вместимости, 3 рейса в сутки). Идёт на Горбатку и в посёлок Заволжский с автовокзала, через центр, Новый Волжский мост, набережную Афанасия Никитина и Петербургское шоссе.

№ 138 Тверь - Князево (1 автобус средней вместимости, 2 рейса в сутки). Идёт на Горбатку и в посёлок Заволжский с автовокзала, через центр, Новый Волжский мост, набережную Афанасия Никитина и Петербургское шоссе.

№ 118 Тверь - Романово - Медное, кольцевой (1 автобус средней вместимости, 4 рейса в сутки). Идёт на Горбатку и в посёлок Заволжский с автовокзала, через центр, Новый Волжский мост, набережную Афанасия Никитина и Петербургское шоссе.

ВМЕСТО МАРШРУТА № 106

В Эммаусс и посёлок Химинститута:

№ 126 Тверь – Зверосовхоз, Старое Мелково (1 автобус средней вместимости, 5 рейсов в сутки). Идёт с автовокзала через Волоколамский проспект и улицу Вагжанова.

№ 122 Тверь - Старый Погост, через пос. Химинститута (1 автобус средней вместимости, 5 рейсов в сутки). Идёт с автовокзала через Волоколамский проспект и улицу Вагжанова с заездом в промзону «Лазурная».

ВМЕСТО МАРШРУТА № 177

В Отрадное:

№ 121 Тверь – «Савватьевский» (1 автобус средней вместимости, 7 рейсов в сутки). Идёт с Речного вокзала через Тверецкий мост имени Петра Богомолова, Маяковского, КСМ-2, Старую Константиновку.

№ 128 Тверь - завод 1 Мая (2 автобуса большой вместимости, 6 рейсов в сутки). Идёт с автовокзала, через центр, Новый Волжский мост, Речной вокзал, Тверецкий мост имени Петра Богомолова, Маяковского, КСМ-2, Старую Константиновку.

№ 139 Тверь - Лисицкий Бор (1 автобус средней вместимости, 2 рейса в сутки). Идёт с автовокзала, через центр, Новый Волжский мост, Речной вокзал и Тверецкий мост имени Петра Богомолова, КСМ-2, Старую Константиновку.

До деревни Лебедево:

№ 108 Тверь - Квакшино (1 автобус средней вместимости, 2 рейса в сутки). Идёт с автовокзала через Октябрьский проспект.

№ 135 Тверь - Пушкино (1 автобус средней вместимости, 7 рейсов в сутки) Идёт с автовокзала через Октябрьский проспект, окружную.

№ 136 Тверь - Пангино - Полубратово (1 автобус средней вместимости, 2 рейса в сутки). Идёт с автовокзала через Октябрьский проспект, окружную.

№ 137 Тверь - Нестерово (1 автобус средней вместимости, 2 рейса в сутки). Идёт с автовокзала через Октябрьский проспект, окружную.

№ 115 Тверь - Петровское (1 автобус средней вместимости, 8 рейсов в сутки). Идёт с автовокзала через Октябрьский проспект, окружную.

ВМЕСТО МАРШРУТА №228

До Аввакумово ни один из 39 новых автобусов, вышедших на маршруты в рамках первого этапа реформирования, не идёт. Но есть несколько маршрутов, проходящих через Затверечье, куда ездят многие пассажиры 228 маршрутки:

До улиц Шишкова, Новой Зари и Затверецкого бульвара можно доехать на автобусах:

№ 101 Тверь - Александровка (1 автобус средней вместимости, 7 рейсов в сутки). Идёт с Речного вокзала через Тверецкий мост имени Петра Богомолова, Пожарную площадь.

№ 102 Тверь – «Берёзка» (2 автобуса средней вместимости, 11 рейсов в сутки). Идёт с Речного вокзала через Тверецкий мост имени Петра Богомолова, Пожарную площадь.

№ 103 Тверь - ст. Кулицкая (1 автобус средней вместимости, 6 рейсов в сутки) Идёт с Речного вокзала через Тверецкий мост имени Петра Богомолова, Пожарную площадь.

№ 110 Тверь - Восток (1 автобус средней вместимости, 5 рейсов в сутки). Идёт с автовокзала, через центр, Новый Волжский мост, Речной вокзал и Тверецкий мост имени Петра Богомолова, Пожарную площадь.

№ 111 Тверь - Лямово (1 автобус средней вместимости, 3 рейса в сутки). Идёт с автовокзала, через центр, Новый Волжский мост, Речной вокзал и Тверецкий мост имени Петра Богомолова, Пожарную площадь.

№ 119 Тверь - Орша (5 автобусов средней вместимости, 22 рейса в сутки). Идёт с автовокзала, через центр, Новый Волжский мост, Речной вокзал и Тверецкий мост имени Петра Богомолова, Пожарную площадь.

№ 129 Тверь - Орша (1 автобус средней вместимости, 1 рейс в сутки) Идёт с Речного вокзала через Тверецкий мост имени Петра Богомолова, Пожарную площадь.

До улицы Пржевальского и Старой Константиновки:

№ 121 Тверь – «Савватьевский» (1 автобус средней вместимости, 7 рейсов в сутки). Идёт с Речного вокзала через Тверецкий мост имени Петра Богомолова, Пожарную площадь, Маяковского, КСМ-2.

№ 128 Тверь - завод 1 Мая (2 автобуса большой вместимости, 6 рейсов в сутки). Идёт с автовокзала, через центр, Новый Волжский мост, Речной вокзал и Тверецкий мост имени Петра Богомолова, Пожарную площадь, Маяковского, КСМ-2.

№ 139 Тверь - Лисицкий Бор (1 автобус средней вместимости, 2 рейса в сутки). Идёт с автовокзала, через центр, Новый Волжский мост, Речной вокзал и Тверецкий мост имени Петра Богомолова, КСМ-2.

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