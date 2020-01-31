Запись детей в первый класс: Родители Твери борются не за школы, а за педагогов

Принимать заявления от счастливых родителей будущих первоклашек начали 30 января. Если вы ещё не подали заявление и переживаете, сможет ли ваш ребёнок попасть в конкретную школу, скажем сразу: сможет, если вы живёте на территории, закреплённой за школой.

Узнать, какие дома приписаны к школе, можно на её сайте. Если же вы хотите отдать своё дорогое чадо в какую-нибудь «очень хорошую школу» не по месту жительства, шанс тоже есть. Ребёнка примут, если останутся свободные места после зачисления детей, живущих в домах, записанных за школой.

Набор учеников с закреплённых территорий официально продлится до 30 июня. А для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений начнётся не позднее 1 июля. Подать заявление на зачисление в школу можно двумя путями. Первый - прийти туда лично, зарегистрироваться в очереди, написав заявление, принести документы.

Ускорить процесс позволит второй вариант - зарегистрировать заявление через интернет. Это можно сделать на портале госуслуг или сайте образовательных услуг Тверской области в разделе «Регистрация заявления». Зарегистрировав заявление, вы встанете в электронную очередь, но прийти в школу со всеми документами вам всё-таки придётся. Принести документы надо в течение трёх дней с момента регистрации заявления в интернете.

Этот способ испытала на себе жительница посёлка Химинститута Твери Ольга Андреева, мама будущего школьника.

- Заявление зарегистрировала через Госуслуги в первый день приёма, 30 января. Потратила на это минут пятнадцать, - рассказала Ольга. - Сайт работал хорошо, трудностей не возникло. Хотя я слышала, что у кого-то что-то не получилось. В школу с документами пошла на следующий день, к 8:30 утра. Там до меня уже собралось пять-шесть человек.

Постоять в очереди пришлось, но не очень долго. Мамы сообразили, как ускорить процесс.

- Можно попросить в канцелярии все бланки и прямо в очереди их заполнить, - поделилась Ольга советом. - Когда пригласят в кабинет, останется только проверить, всё ли верно заполнено, и занести несколько слов в компьютер. Мне дали номер очереди на зачисление - 37.

Борьбы за место в данной школе, по словам мамы будущего первоклашки, нет.

- По прописке точно возьмут. Борьба идёт не за зачисление, а за то, чтобы к конкретному педагогу в класс попасть! Вот с этим сложно, - говорит Ольга. - Можно, конечно, высказать свои пожелания, даже бумажку с именем педагога в документы вложить разрешают, но это ничего не гарантирует.

На всю процедуру записи ребёнка в школу Ольга Андреева потратила немногим более двух часов: около 15 минут на регистрацию заявления в интернете и примерно два часа на посещение школы, с учётом дороги. Ну а попадёт ли ребёнок в класс к учителю, на которого среди родителей самый большой спрос, станет известно на общем собрании, о котором школа объявит на своём сайте ближе к лету.