В Твери выдано предварительное заключение о состоянии дома, пострадавшего от хлопка газа

Специализированная организация – ООО ПБ «Ротонда» – представила в Администрацию города Твери результаты обследования технического состояния помещений второго подъезда дома № 19 по бульвару Гусева, в одной из квартир которого 2 января произошёл хлопок бытового газа. Следует отметить, что к обследованию пострадавшего здания была привлечена одна из наиболее авторитетных организаций – проектное бюро «Ротонда» работает на тверском рынке уже более 10 лет, его специалисты имеют большой опыт по проведению технических обследований зданий и сооружений различного назначения, а также инженерных сетей.

Представленное экспертами заключение содержит выводы о текущем состоянии подъезда и необходимому комплексу работ по усилению конструкций здания для восстановления его нормативного состояния.

Планируется, что работы затронут ряд квартир на втором, третьем и четвёртом этажах. В настоящее время в соответствии с требованиями законодательства проектная документация находится на завершающей стадии государственной экспертизы.

После её прохождения подрядной организацией будут выполняться ремонтно-восстановительные работы в соответствии с утверждённым проектом. По предварительным оценкам они должны быть завершены в течение двух месяцев. После этого жильцы второго подъезда дома №19 по бульвару Гусева смогут вернуться домой. На протяжении всего срока проведения работ ПБ «Ротонда» будет выполнять авторский надзор за качеством их выполнения и соответствием проектной документации, по завершении ремонтно-восстановительных работ будет выдано заключение об их соответствии проектным решениям.

В ближайшее время все выводы экспертов и дальнейшие планы работ будут озвучены на встрече с жильцами второго подъезда. Сейчас на особом контроле находится вопрос по их размещению на период ремонтных работ. Девять семей с детьми временно переселили в комфортные квартиры в жилых домах в микрорайоне «Чайка», оснащенные необходимой бытовой техникой и мебелью. Ежедневно по будням осуществляется доставка детей в школы и детские сады и обратно. Остальным жильцам подъезда также предложено арендовать жилье за счет бюджетных средств – две семьи уже воспользовались этой возможностью, остальные подыскивают для себя подходящие варианты. По состоянию на сегодняшний день в гостинице «Юность» находится 24 человека.

Сотрудники администрации Московского района находятся на постоянной связи с жителями второго подъезда дома 19 по бульвару Гусева, все возникающие вопросы решаются максимально оперативно.