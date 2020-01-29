В Законодательном Собрании прошла встреча к 85-летию Калининской области 29 января исполнилось 85 лет со дня образования Калининской области. В день юбилея в областном парламенте состоялась встреча председателя Законодательного Собрания Тверской области Сергея Голубева и его заместителя Юрия Цеберганова с ветеранами госслужбы, занимавшими руководящие должности в органах власти и управления Калининской области.

Во встрече принимали участие Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов (с 1987 по 1995 год председатель Калининского облисполкома; глава администрации Тверской области), исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Тверской области Борис Гудков (с 1968 по 1991 год – различные должности, в том числе – управляющий делами Калининского обкома КПСС), руководитель аппарата Общественной палаты Тверской области Людмила Иванова (с 1981 по 1990 год – секретарь Западнодвинского райкома ВЛКСМ, зав. отделом пропаганды и агитации Западнодвинского райкома КПСС, секретарь Калининского обкома ВЛКСМ), Владимир Морев (с 1979 по 1990 год – заместитель председателя Калининского облисполкома, 1-й заместитель председателя Калининского облисполкома), Николай Курочкин (с 1976 по 1990 год – заместитель председателя Калининского облисполкома), Иван Сухановский (с 1975 по 1990 год – заместитель председателя исполкома Калининского горсовета, председатель Заволжского райисполкома, первый заместитель председателя Калининского горисполкома), Владимир Туркин (с 1957 по 1996 год – различные должности в Великолукском горкоме, зав. отделом Калининского горкома КПСС, зам. председателя Калининского горисполкома, зав. отделом Калининского областного комитета народного контроля), председатель Тверской областной общественной организации ветеранов государственной гражданской и муниципальной службы Владимир Барышев.

Открывая встречу, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев отметил, что все ветераны госслужбы – очень деятельные и неравнодушные люди, принимающие активное участие в общественной жизни региона.

- Мы всегда рады услышать ваши советы по решению злободневных вопросов, узнать ваш взгляд на современное развитие Тверской области, - сказал он. В ходе встречи ее участники обсудили вопросы образования, здравоохранения, подготовки кадров, демографии, социально-экономического развития региона. Сергей Голубев и Юрий Цеберганов проинформировали о новациях областного законодательства, деятельности регионального парламента, новой форме депутатской работы в округах. От лица ветеранов госслужбы Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов поздравил парламентариев с юбилейной датой образования Калининской области.

- За эти годы в области произошли просто гигантские изменения. Безусловно, были величайшие подъемы, но были и падения показателей. Сейчас, как мне думается, наступил момент некоей стабилизации, когда регион начинает жить нормальной жизнью, и мы рассчитываем на то, что он пойдет вперед. Все мы – патриоты нашей области, переживаем за то, что здесь происходит и искренне радуемся всему позитивному. Но, конечно, есть отдельные моменты, на которые не могу не обратить внимание. К сожалению, в нашем областном центре не всё и не всегда делается с каким-то, если можно так сказать, чувством хозяина. Я, в первую очередь, имею в виду внешний вид города, его благоустройство – ту же набережную Волги. Хотелось бы увидеть реальную работу в этом направлении, - сказал Владимир Суслов.

В рамках обсуждения был поднят вопрос кадрового голода и подготовки кадров в различных отраслях.

- Мы все – составная часть большого периода упорядоченной, логичной системной деятельности органов власти, которая осуществляла политическое руководство, административно-хозяйственную деятельность, работала с молодежью. Мы понимали, что, имея хорошее образование и определенные нравственные качества, можем быть востребованы, в том числе и в руководящей деятельности. На мой взгляд, сегодня разрушена система работы с кадрами и, как следствие, мы имеем абсолютно низкий уровень исполнительской дисциплины – в первую очередь, в исполнительно-распорядительных органах управления, - считает руководитель аппарата Общественной палаты Тверской области Людмила Иванова.

По её мнению, основа управленческой деятельности – в профессиональных компетенциях и нравственных качествах. Но этому нужно обучать и это нужно воспитывать в будущих управленцах. Участники дискуссии констарировали, что необходимо отладить систему подготовки кадров, формировать кадровый резерв. Но, используя новации, нельзя забывать лучший опыт прошлого, внедряя те схемы, которые успешно работали и могут быть адаптированы под современные реалии. Еще один момент, который вызвал интерес участников дискуссии – памятные даты Тверской области. Как отметил Сергей Голубев, уже завтра Законодательное Собрание рассмотрит проект постановления «Об установлении на территории Тверской области памятных дней святой благоверной великой княгини Анны Кашинской, преподобного Нила Столобенского, священномученика Фаддея (Успенского)».

- В ближайшее время мы вернемся к разработке регионального закона, посвященного областным памятным датам. В частности, есть предложение установить День освобождения Тверской области от немецко-фашистских захватчиков, взяв за основу дату освобождения города Ржева. Вопрос, безусловно, требующий широкого обсуждения, и мы предлагаем вам всем также подумать над этим предложением, - сказал Сергей Голубев.

В свою очередь, Людмила Иванова проинформировала о том, что готовится законодательная инициатива Общественной палаты региона – о дополнении регионального календаря памятных дат ещё одной – Днём Волги. Председатель областного парламента подчеркнул, что данная инициатива обязательно будет рассмотрена. Завершая обсуждение, стороны договорились сделать встречи в таком формате регулярными.