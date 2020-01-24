«Мой поступок до героизма не дотягивает»: 15-летний спортсмен спас мужчину, упавшего под поезд в Твери

Сосредоточенные мальчишки и девчонки упрямо нарезают круги по ровному льду спортивного ледового комплекса «Орбита». Шур-шур-шур… молниеносно проносятся мимо нас подростки и сфотографировать их практически невозможно. На толпу журналистов, внезапно появившуюся в зале, внимания никто не обращает.

Белобрысый с голубыми глазами и смелым упрямым взглядом, 15-летний Матвей Виноградов несется в первых рядах.

- Один из лучших, - кивает головой тренер по конькобежному спорту Татьяна Юрьевна Бирюкова. И улыбается…

На тренировкеФото: Ирина ТАРАСОВА

На днях имя 15-летнего парня облетело все тверские СМИ. Впрочем, не только их. 21 января около шести утра на железнодорожном вокзале Твери на рельсы с приступом эпилепсии упал мужчина. До подъезжающей "Ласточки" оставалось не больше двух десятков метров. Пассажиры замерли…

Впрочем, не все. Матвей, который вместе с тренером и ребятами из спортивной школы ехали в Москву на соревнования, спрыгнул на рельсы вторым. Как он потом скажет, в голове промелькнуло: «Я точно успею». И он успел, вместе еще с двумя мужчинами (третий спрыгнул на рельсы позже - Ред).

Поняв, что поднять пострадавшего на перрон они не смогут, его просто перенесли чуть дальше. А позже его забрала скорая…Матвей в этой время уже ехал в Москву.

Матвей Виноградов - Мой поступок до героизма не дотягивает. Вот из воды кого спасти, это другое дело!Фото: Ирина ТАРАСОВА

Мой поступок до героизма не дотягивает

О подробностях случившегося 15-летний парень говорить не очень хочет. Он вообще как будто даже стесняется случившегося, тем более перед всеми ребятами.

- Я сразу понял, что успею, так что никакой экстремальной ситуации не было, - уверенно повторяет он снова на камеры. – Чувствую ли я себя героем? Нет. Это не тот поступок, за который можно себя таковым считать. Вот человека из воды вытащить – это да, уже уровнем выше. А здесь я просто среагировал, как и должен был.

Кстати, друзья Матвея считают иначе. Хотя и подшучивают по-доброму, называя «наш герой», но смотрят с уважением. Гордятся им и мама, и тренер.

Тренер по конькобежному спорту Татьяна Юрьевна БирюковаФото: Ирина ТАРАСОВА

Татьяна Юрьевна до сих пор, вспоминая те мгновения, поеживается.

- Сначала раздался стук, как-будто мешок с картошкой упал, поворачиваюсь, а перед поездом наш парень. Я только и смогла прошептать: «Матвей, Матвей!» Целый день потом лихорадило от этого. А он, представляете, даже маме не сказал. Пришлось мне самой.

Жанна Виноградова, узнав о случившемся, не могла дозвониться до сына… сутки. А когда он перезвонил на следующий день, вместо того чтобы бы отругать за безрассудность только и сказала: «Сынок, совсем ты зазнался, маме даже не сказал!» Ответ Матвея заставил её лишь рассмеяться: «Мама, ну я же тебя вчера с утра видел дома. Да и ничего такого не случилось. Все в порядке!»

Семья и спорт

Кстати, в том, что Матвей вырос именно таким, честным, искренним и смелым, помогли семья и спорт. Он – старший сын в многодетной семье, где кроме него растут еще четверо детей. Самому маленькому около трех лет.

- В этом поступке он весь, – делится мама. - Если Матвей видит, что кому-то нужна помощь, то сразу проявляет себя вот так. Воспитание ли это? Возможно. Мы в семье стараемся научить двум вещам – не бояться труда и быть неравнодушным к миру. Из таких вроде бы «мелочей» и формируется отношение к жизни в целом.

Матвей с Олимпийским чемпионом Максимом Опалевым, мамой и сестрой (справа)Фото: Ирина ТАРАСОВА

А спорт?..

Для Матвея на сегодня это всё – и труд, и успехи, и друзья. В спортшколу он пришел в 9 лет. В свои 15 – он действительно один из самых сильных конькобежцев в спортшколе. Но это его не останавливает. Ведь в планах на будущее - поступать в училище олимпийского резерва в Бронницах Московской области, откуда отбирают в сборную России.

Кстати, случившееся за несколько часов до соревнований по словам Матвея лишь придало ему сил и уверенности в себе. Мальчик подтвердил кандидата в мастера спорта и отобрался в финальный этап первенства России.

Спустя пару часов после произошедшего Матвей уже был на соревнованиях, где подтвердил кандидата в мастера спорта. Фото: из архива Ледового дворца "Крылатское"

Поздравить Матвея с победой и поблагодарить его за мужественный поступок вместе с журналистами пришли министр спорта Тверской области Андрей Решетов и Олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, 14-кратный чемпион Европы по гребле на байдарках и каноэ, вице-президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Максим Опалев.

- То, что ты сделал, достойно восхищения. Не растеряться в экстремальной ситуации и тем самым спасти жизнь человеку, очень дорогого стоит, - отметил Максим Опалев. Разреши от себя, олимпийского чемпиона, и от Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ тебя поблагодарить за твой поступок. Ты – настоящий гражданин нашей страны, и я думаю, что молодое подрастающее поколение должно гордиться тобой и равняться на тебя. Я знаю, что ты занимаешься спортом и хочу пожелать тебе успехов. Ставь перед собой самые высокие цели и обязательно достигай их. Буду следить за тобой и желаю, чтобы ты смог проявить себя в будущем на Олимпийских играх!

В подарок о встрече Матвею подарили спортивную футболку и кроссовки.

- Спасибо большое! Мне это обязательно пригодится! – вдруг хитро улыбнулся, казалось, очень серьезный парень, и лишь в эти секунды мы его увидели тем самым мальчишкой, каким его знают родные и друзья.

На тренировкеФото: Ирина ТАРАСОВА

Матвея за поступок поблагодарил Министр спорта Тверской области Андрей РешетовФото: Ирина ТАРАСОВА

Ребята из спортшколы поддержали аплодисментамиФото: Ирина ТАРАСОВА